19/07/2024 · 12:03 AM

Un código penal es un entramado sistémico que brinda la estructura normativa respecto a los temas penales de un país. Su objetivo es servir de guía a la hora de contrarrestar los atentados en contra de la moral y los principios sociales de una nación.

Las grandes preocupaciones de la sociedad dominicana giran desde hace unos años, grosso modo, en torno a la impunidad, la violencia, la salud mental, el medio ambiente, la inclusión, la protección de los derechos de los niños, niñas, mujeres y minorías. Las marchas y protestas por la tres causales, la marcha verde contra la impunidad y las manifestaciones en la Plaza de la Bandera fueron una revelación clara de algunas de esas necesidades que tiene la sociedad dominicana de hoy pero a la vez, una revelación de sus valores.

En la reforma del Código Penal, si pretende verse como una actualización del mismo, los legisladores tienen el deber de adecuar a los tiempos actuales las garantías que otorga el mismo. Deben hacer un análisis profundo de los principios y valores que tiene en el presente la sociedad dominicana, entenderlos como lineamientos a seguir y balancearlos con otros elementos necesarios que no nacen propiamente de la sociedad pero que funcionan en pro de la misma.

Que el proyecto tenga un rechazo de parte de tantos sectores que se atrevieron a fundamentar sus posiciones en las vistas públicas, es un mandato obligatorio para medir lo atinado y alineado que está con las necesidades, preocupaciones, valores y principios sociales.

Un código es una herramienta que se utiliza cuando los individuos no se alinean con este contrato que nace espontáneamente a nivel social y su función es hacer lo necesario para garantizar el orden y los lineamientos aceptados por la generalidad. Un código penal no consensuado con los actores sociales en su pluralidad no es efectivamente aplicable, se convierte en una arbitrariedad y contradice su contenido a las costumbres, valores y principios de la sociedad. Que la sociedad se sienta protegida y por ende representada en un mecanismo como éste es crucial para su efectivo y eficaz funcionamiento.