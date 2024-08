Your browser doesn’t support HTML5 audio

12/08/2024 · 12:03 AM

¡Desplome mundial de la bolsa! ¿Por qué se cayeron los mercados en el mundo?

Con el título que acompaña la imagen, «El Heraldo de México» informó lo que se ha dado en llamar el “Lunes Negro” en que sucedieron las caídas sucesivas de Tokio, las Bolsas europeas y se completó el 5 de agosto de 2024, y para confirmarlo vean el enlace siguiente:

https://www.youtube.com/watch?v=UZ3t30JoAAU

Eduardo Ruiz-Healy, en “El Economista” presenta en el enlace siguiente: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lunes-negro-presagia-2024-y-2025-sombrios-20240806-0011.html

Su reporte del suceso se ve en los siguientes párrafos: «Las preocupaciones sobre una posible recesión en Estados Unidos causaron ayer (5 de agosto) un lunes negro en los mercados bursátiles del mundo. Las caídas en los índices bursátiles fueron impulsadas por una combinación de datos económicos decepcionantes y tensiones geopolíticas. Las pérdidas notables en los mercados de Estados Unidos, Europa y Japón son un testimonio de esta vulnerabilidad. La caída del 12.40% del Nikkei, la mayor en un solo día desde octubre de 1987, subraya la gravedad de la situación. Los índices estadounidenses, como el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, también sufrieron pérdidas sustanciales. El desplome accionario refleja la fragilidad del sistema financiero mundial.

De los 111 índices bursátiles del mundo que reporta el sitio “tradingeconomics.com”, no cayeron solo 18. Descendieron los 23 índices más importantes, incluido el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Nueve de los 14 índices de América perdieron valor. De los 45 europeos solo siete no fueron a la baja. Apenas cinco de los 33 asiáticos no cayeron. Los cinco índices de Oceanía se derrumbaron. Y, en África, nueve de los 15 índices perdieron.»

Tenebroso. ¿Verdad? Pero es más tenebroso cuando llega la explicación del por qué sucedió: «Las preocupaciones sobre una posible recesión en EU son el origen de la volatilidad. En julio se generaron 114,000 nuevos empleos en ese país, menos de los 185,000 esperados, lo que contribuyó a elevar la tasa de desempleo a 4.3 por ciento. También contribuyeron a las caídas bursátiles las decepcionantes ganancias de las principales empresas tecnológicas. Para empeorar la situación, cayeron los rendimientos de los bonos del Tesoro de EU a mínimos de más de un año. El aumento del yen japonés a máximos de siete meses frente al dólar indica una huida hacia la seguridad, ya que los comerciantes deshacen operaciones financiadas con yenes. La caída del índice del dólar y el aumento del euro frente al dólar reflejan ajustes más amplios en el mercado de divisas en respuesta a los datos económicos y las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal.»

El autor remite sus consejos a la electa Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que juramentará el 1 de octubre próximo. Pero podemos asumirlos para nuestro Presidente reelecto que reinicia el 16 de agosto próximo y advertirle: «El lunes negro en los mercados mundiales augura un 2024 y 2025 sombríos, con una muy probable recesión en EU y una desaceleración económica en México. La administración de Claudia Sheinbaum (léase además: Luis Abinader) enfrentará un aumento del desempleo y una economía deteriorada.»

:::::::

¡Sigue con la reforma, Luis! Porque los dominicanos no tenemos conciencia de la naturaleza de las reformas fiscales, ni la escala del deterioro de las finanzas norteamericanas: ¿las expectativas de cómo será la reacción cuando entre el presidente o la presidenta a elegir entre una abogada negra-hindú con “aires caribeños” en sus genes o un blanco de ancestros alemanes, que se elegirá en noviembre para juramentarse en enero? ¿Cuánto podremos reformar con tantos nubarrones políticos y económicos en los cielos del 2025? ¿Cómo condicionarán estos vaivenes para el cambio generacional presidencial previsto en el 2028? ¿Aguantaremos los dominicanos tanta angustia e incertidumbre?

Apuesto a que sí. Sólo espero que sea con inteligencia…