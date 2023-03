Un abrazo a nuestras Hermanas

El 25 de agosto era la fiesta de San Luis Rey de Francia, nuestro vecino cuya parroquia se encuentra a dos cuadras. Me había olvidado los 30 años de vida religiosa de la Hermana Marthe (Marthe Faustin).

Parece que hacía mil años, por una hermosa tarde en la iglesia del Perpetuo Socorro del antiguo centro de la capital. Fue a finales de los años ochenta, con motivo de la graduación del instituto Corazón Inmaculado de la Virgen; entre los conferenciantes estaba el destacado profesor Jacques Desravines. Con una elegancia contagiosa, nos había enseñado a expresarnos en silencio y a actuar con sonrisa.

Durante estos 30 años, no puedo contar el número de actos de la congregación a los que he tenido el privilegio de asistir, en la capital y fuera de Puerto Príncipe. Mucho antes de la partida de nuestra querida Hermana Thérèse (Sulette Rousseau), lectora de mis artículos en el periódico Le Matin. Ella me invitó a visitar y dar clases en Elie Dubois. «La primera escuela profesional y técnica para señoritas en Haití, inaugurada el 3 de diciembre de 1913. La Escuela Elie Dubois fue el primer paso en el desarrollo de lo que hoy es la gran red Hijas de María Paridaens. El nombre de la escuela procede del antiguo pedagogo progresista haitiano y ministro de Educación François-Xavier Elie Dubois (considerado como el padre de la instrucción pública en Haití). Para él, la inteligencia teórica y las competencias técnicas van juntas.». Elie Dubois fue ministro entre el 9 de febrero de 1860 y 10 de agosto de 1861, bajo el gobierno del general Fabre Nicolás Geffrard (15 de enero de 1859 - 13 de marzo de 1867).

Estar al servicio de Dios es un privilegio excepcional. Unas semanas después del terremoto de enero de 2010, los vecinos de mi barrio recuerdan la dedicación de las Hermanas Misioneras de Cristo Rey, quienes tomaron medidas para reconstruir un muro adyacente al puente. Parecía sencillo y rápido. Pero fue necesaria la persistencia de la congregación para convencer al departamento competente del Ministerio de Obras Públicas. Sonriendo la hermana responsable del expediente nos contó: «No sé cuántos pares de zapatos gasté durante la tramitación, pero finalmente el muro se construyó».

Puerto Príncipe es una ciudad con sorpresas. A menudo de una complejidad alarmante. En la mayoría de sus barrios, cuando se habla con los vecinos sobre la limpieza de las alcantarillas, suelen comentar «hace mucho tiempo que ya no». En teoría, el Estado dispone del material y los recursos para esta importante labor. En varias ocasiones, tal obra de gran envergadura es asumida completamente por las Hermanas Misioneras, en la zona donde vivo. Sin embargo, los servicios municipales nos hacen pagar anualmente para labores que ni siquiera les interesa realizar.

En enero de 2023, la congregación de las Hijas de María Paridaens fue atacada por grupos armados en la localidad de La Tremblay 12. «Desde el 5 de enero de 2023, hombres armados tomaron literalmente el colegio Reina Sofía de España, la enfermería y todas las demás instalaciones de la congregación de las Hijas de María. La congregación ya ha vivido momentos difíciles. Unas 15 Hermanas murieron y una docena resultaron heridas en el terremoto del 12 de enero de 2010. Ha conseguido recuperarse del seísmo gracias al apoyo de algunos buenos samaritanos que han ayudado a reconstruir un espacio para albergar a la congregación.» (Le Nouvelliste, 10 enero 2023)