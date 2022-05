Ucrania: nazis, realidad y falsedades

En la guerra la verdad es un objetivo militar a destruir. La verdad objetiva no le importa al agresor ni al agredido. Ambos bandos mienten, deforman la realidad, encubren los hechos, justifican las atrocidades que hacen sus tropas. Con órdenes de hacerla o realizadas inconsultamente.

Las guerras, las situaciones límites, pueden sacar lo mejor y lo peor de las personas. Y es difícil predecir cuál será la actitud que cada quien tome en un momento dado. Las personas podemos ser ángeles o demonios. Nunca está garantizado de antemano lo que se va o no hacer. La psiquis humana es muy compleja.

La propaganda de guerra rusa ha tratado de desprestigiar al ejército de Ucrania y al presidente Zelenski, afirmando que están nazificados o que protege a los nazis. Este argumentario se basa en un hecho cierto aunque sacado de contexto. En Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial una parte de la población apoyó a las tropas de Hitler. Se formaron batallones de ucranios que combatieron con el ejército nazi.

Un líder nacionalista ucraniano, Stefan Bandera, organizó a sus huestes a la manera nazi-fascista, como una formación político-militar y se dedicaron a eliminar comunistas, socialistas y judíos. La cifra de judíos asesinados se cifra en hasta 100 mil. Al concluir la guerra Bandera fue acogido en los EE.UU. y murió en ese país sin ser sometido a juicio por sus crímenes. Probablemente, como intelectual que era, quizás nunca mató a un judío pero sí fue el autor intelectual de que sus huestes realizaran esa limpieza de judíos, sionistas y comunistas (léase progresistas en general).

En el movimiento llamado revolución del Maidan (nombre popular de la plaza principal de Kiev), las masas se manifestaron y se enfrentaron con las fuerzas del orden, que dispararon contra los manifestantes que las agredían, provocando decenas de muertos. La organización nazi-fascista Azov estuvo muy activa incitando a la lucha violenta contra las fuerzas del orden. Las muertes provocaron una ola de indignación que llevó a derrocar al gobierno del presidente pro ruso Viktor Yanukóvich que había optado por no pedir el ingreso de Ucrania en la UE.

Fue algo entre orquestado y espontáneo. Se acusaba a los partidarios de Yanukóvich de haber hecho fraude electoral contra su oponente pro occidental Yúschenko y se vió forzado a dimitir. Por eso los rusos señalan que Zelenski, aunque fue elegido con un alto porcentaje de votos, ha llegado a la presidencia gracias a un golpe de Estado. Habría que agregar entonces para completar el cuadro que lo fue con apoyo popular.

Zelenski, además de ruso parlante es judío. Hay que agregar que ha ilegalizado a partidos que califica como pro rusos, o sea, que no estamos ante un ejemplo de presidente pluralista demoliberal, sino que es alguien más bien autoritario, que ilegaliza a los partidos que se le enfrentan, como ya hacía en la serie de TV que protagonizó, dónde hacía el papel de un Presidente que limpiaba Ucrania de políticos del sistema y de corruptos, incluso a balazos. Como cómico, como actor profesional, sabe dramatizar muy bien y ha mostrado su buen hacer en la comunicación política.

Los seguidores político-ideológicos de Stefan Bandera, los nacionalistas de extrema derecha, siguen organizados en una estructura con una milicia, el denominado batallón Azov.Y han jugado un papel importante desde 2004 hasta ahora. Han sido especialmente combativos cuando Rusia se anexionó Crimea (que antes fue parte de Rusia y que fue cedida a Ucrania por Kruschev (que era ucraniano) el 19 de febrero de 1954. Con ello Jruschov celebraba los 300 años de la incorporación de Ucrania a Rusia.

Los rusos afirman que en el Donbas las tropas del batallón Azov han sido encargadas de incitar o cometer la muerte de unos 14 mil rusos o rusos parlantes que habitaban en esa región. Zelenski como presidente ha dispuesto la incorporación de los miembros del batallón Azov al Ejército de Ucrania. Y se ha de suponer que de esa forma lo que ha hecho es distribuirlos entre diferentes agrupamientos militares.

Pero no tengo información al respecto para afirmarlo. En todo caso al ser preguntado al respecto, lo que dice es que todo el que defienda Ucrania es bienvenido y que él no le pregunta cuáles son sus ideas políticas. Hasta cierto punto, salvo que sean comunistas…ya que ha ilegalizado a los partidos y movimientos que se proclaman como tales. Por otra parte es público y notorio que en la acería de Maiupol, el batallón que se encargó de defenderla, rodeado de población civil que también estaba, voluntaria o involuntariamente, encerrados con ellos, era parte del batallón Azov. Ahora, una parte muertos y otros prisioneros de los rusos.

Algo que parece cada vez más evidente es que en Ucrania una parte importante de la población no es partidaria de estar bajo la tutela o el paraguas ruso y que prefieren –y después del inicio de la guerra aún más-, estar cobijados bajo el paraguas de la UE. Ucrania pese a su gran riqueza de cereales y de ser el mayor productor de aceite de girasol y de otras riquezas de su suelo y subsuelo, hasta el momento, no ha logrado alcanzar el nivel económico que tenía en 1990.

Ucrania es uno de los países más pobres de Europa en renta per cápita. Y lo será más aún si, como se afirma, disminuirá por la destrucción de la guerra y falta de intercambios comerciales, su PIB en más de un 30 por ciento. Sin embargo, otros países que se encontraban en el llamado bloque socialista, como Polonia, desde que se unieron a la UE, han crecido económicamente y mejorado sus infraestructuras, gracias a los fondos comunitarios de cohesión y de las regiones, así como por las facilidades para el comercio intra comunitario. Polonia ha cuadruplicado su ingreso por habitante desde su ingreso en la UE.

Así pues, la atracción que tiene la UE para Ucrania es fundamentalmente económica. La población tiene la esperanza de que siendo miembro de la UE su nivel de vida mejorará sustancialmente. Y las élites políticas y económicas de Ucrania consideran que, siendo miembros de la OTAN, estarán libres de la influencia de Rusia y que al aumentar la riqueza y los medios de que dispondrán para administrarla, podrán aumentar su riqueza personal o colectiva como dirigentes del país. Hasta ahora, ni los gobernantes pro rusos ni los pro occidentales, se han caracterizado en ese país por su honradez en la administración del Estado. Hablando claro, los dirigentes de Ucrania tienen merecida fama de corruptos.

El poder de atracción actual de la UE-OTAN es mayor que el que tiene Rusia. Ese deseo de estar en la UE parece ser más fuerte que sus lazos étnicos, lingüísticos, culturales, religiosos e históricos de siglos y de haber formado parte de Rusia y después de la URSS durante más de 300 años.

La UE, debido a una diferencia de nivel de riqueza, es una fuerza centrípeta. No obstante, no se trata de elegir entre un sistema económico u otro ya que no hay una diferencia de sistema económico: ambas, la UE y Rusia, son economías capitalistas de mercado. Aunque con diferencias importantes entre ellas.

Los Estados miembros de la UE tienen un capitalismo más desarrollado y con más tradición. Rusia un capitalismo de mercado menos desarrollado, más reciente y sobre todo, y eso es lo esencial, menos desarrollado e institucionalizado, ya que el peso del Estado sigue siendo importante, como por otra parte es fácil entender, en un país que hace apenas treinta y un años era una economía completamente estatalizada