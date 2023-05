Ucrania: derrota y victoria (II)

Un apreciado amigo, que por escepticismo o por miedo escénico no escribe sus opiniones por este diario one Line ni por otro, me refutó la afirmación de que Rusia ha perdido la guerra al no haber conseguido sus tres puntos a un año y tres meses, aludiendo a que esto no sería una tarea fácil y que como dijo Putin: “se tomaría todo el tiempo necesario“. Además me acusó de inmediatista y me aclaró que con una política militar de “tierra arrasada“ no se iba a conseguir nada pues esa estrategia fue utilizada por los gringos en Vietnam, Irak, Siria y Afganistán sin conseguir los objetivos propuestos, aunque en Irak se están sirviendo de su petróleo y en Siria se lo están robando, pero no lograron eliminar la resistencia armada en ningún lugar y en Vietnam perdieron “a lo claro“. Le admití lo de la tierra arrasada. Admito que “me fuí de boca“, probablemente por haber escrito “encuerdado“ ya que no niego que estoy del lado ruso y no es bueno escribir abrazado con la pasión.

Después de publicado el artículo anterior (“Guerra de Ucrania: Derrota y Victoria“) me han enviado a mi chat individual muchos comentarios de amigos, unos para refutar y otros para darme la razón pero ninguno se anima a enviar un artículo de discusión a este democrático diario y la idea es fomentar la discusión, pues la discusión enriquece el pensamiento.

El avance lento, como quiera, deja las ciudades completamente destruídas ya bien por el bombardeo de ambas partes como por la destrucción de edificios por parte de los ucranianos para dejarle a los rusos ciudades totalmente destruídas.

Qué creía Putin cuando hizo un llamado a los jerarcas militares de Ucrania para que dieran un golpe de Estado para luego negociar con ellos y evitar lo que hoy está sucediendo en ese país? No enteraron a Putin, el mejor servicio de espionaje del planeta, que desde el golpe de Estado del 2014 y los acontecimientos del Maidán, los agentes ingleses y norteamericanos en Ucrania, asesorando a la jerarquía militar antirrusa, fueron sacando de las filas castrenses a todo oficial que oliera a prorruso. Acaso no estaba informado? Entre un ruso y un ucraniano no existe diferencia ni física ni idiomática, por lo tanto, Ucrania debe estar llena de agentes rusos, de manera que la actual situación y composición de su ejército era algo harto conocido por Putin y su Estado Mayor. Así también deben existir cientos de agentes ucranianos encubiertos en Rusia y la muestra son los atentados que se han hecho dentro de Rusia. Hasta el momento los agentes de inteligencia rusos dentro de Ucrania solo están suministrando información táctica y estratégica al Estado Mayor ruso, pero, cuándo empezarán a realizar acciones de sabotaje?

Considero que la “Operación Militar Especial“ fue mal planificada, pues usted no puede realizar una invasión tipo guerra relámpago sin tener detrás una retaguardia de tropas capaces de retener y defender el territorio ocupado. No se puede concentrar tropas y equipos por semanas en una frontera de un país al que amenazas intervenirlo, pues adviertes tus intenciones y el enemigo se prepara para recibirte. La inteligencia británica y estadounidense le informaba al ejército ucraniano lo que sucedía al otro lado de sus fronteras y ayudaron en el retiro de pertrechos militares importantes (Aviones, helicópteros y sistemas de defensa antiaérea) hacia Polonia, Checoslovaquia, y Rumanía.

Además; una campaña como esa no puede ser realizada por conscriptos (reclutas que cumplen el servicio militar obligatorio y patriotas voluntarios), debes hacerlo con tu ejército profesional, de ahí las desbandadas y capturas de tus soldados, razón por la que Ucrania cambia prisioneros de tú a tú con Rusia cada vez que hay canjes y ni hablar de los más de 20 mil soldados rusos que perdieron la vida durante su retirada forzosa después de haber estado a pocos pasos del centro de Kiev.

Me llama mucho la atención que en los primeros meses, Rusia bombardeaba todo lo que entraba desde Polonia, Rumanía y Checoslovaquia destruyendo los equipos enviados por la OTAN y de un momento a otro se cambia esta estrategia permitiendo que entre de todo y solo cuando se sobrepasa algún límite es que deciden bombardear carreteras, equipos sofisticados y vías de tren dando la impresión de que controlan el suministro que envía la OTAN, haciendo que uno piense que lo hacen para evaluar el resultado de los enfrentamientos tecnológicos, sin embargo, si esto es así, se hace a costa de muchas muertes y destrucción.

Por más que Putin y su Estado Mayor quieran proteger vidas, creo que en un año y tres meses es tiempo más que suficiente, para por lo menos, haberse asegurado todo el territorio del Donbas incluyendo Odesa.

Otra cosa, qué está pasando con el grueso del ejército profesional de Rusia? Se estará preparando para una gran ofensiva? Es una pregunta que me hago pues hasta ahora, aparte de los alistados al servicio militar obleigatorio (conscriptos), no he visto actuar al ejército profesional, salvo en una que otra escaramuza, como operaciones realizadas por los zvezdá (cuerpos “estrellas“ de operaciones especiales) y de paracaidistas. Hasta ahora las principales conquistas las están haciendo los chechenos, la primera parte del año y en la actualidad el grupo Wagner.

El presidente Putin ha dicho reiteradas veces que Rusia no se ha empleado al máximo en esta operación, aunque ya se están viendo equipos que se habían utilizado discretamente como las baterías “lanzallamas“ TOS-1 y ahora el TOS-1A de proyectiles termobáricos que “chupan el oxígeno“ y aniquilan por asfixia y quemaduras a los enemigos que se reguardan en túneles y bunkers, también han entrado a la escena tanques T-90M y el fabuloso T-14 ARMATA así como los modernísimos aviones SU-57, hasta ahora sólo han lanzado bombas de demolición FAB-500 y Fab-1000, tadavía no han lanzado de 5000 ni de 9000 kg que es la llamada “El papá de las bombas“.

Bueno, una vez que el cuerpo de ejército Wagner se retire de Bajmut, rebauitizada con su nombre ruso anterior como Artémivsk, deberá entrar en escena el ejército regular ruso?. Por eso digo: “A menos que esta estrategia no esconda una sorpresa que determine una derrota militar de la OTAN podemos afirmar que Rusia va perdiendo la guerra aunque se quede anexionada la región del Donbass“ completa, ya que nada más habrá logrado un solo objetivo.

Por el bien de la humanidad es necesario el triunfo de Rusia pues a los rusos les ha tocado, al igual que en el 1941, librarla del fantasma del fascismo, al menos de su cara militarmente agresiva, pues la semilla del fascismo renace en el egoismo y en las pretenciones usurpadoras del gran capital acumulado por la explotación del hombre por el hombre y la rapiña de los recursos de aquellas tierras traicionadas por lacayos a sus servicios