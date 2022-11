Ucrania: breve historia del conflicto y lo que está por venir

En Ucrania se desarrolló un sentimiento nacionalista de grupos eslavos que vivían en la región fronteriza con Polonia desde la época de Catalina La Grande (siglo XVIII) que al inicio combatían del lado ruso contra la Mancomunidad Polaco-Lituana hasta que por conflictos entre ellos fueron desalojados hasta las orillas del Mar de Azov en donde se voltearon contra la Rusia zarista por sentirse traicionados pero con pocas consecuencias aunque sirvió para mantener un sentimiento antiruso. Al inicio del siglo XX, los nacionalistas y ultranacionalistas ucranianos mantenían su lucha por lograr su independencia pero Ucrania era un territorio muy pobre y su lucha era sofocada por la policía zarista. Al triunfo del Bolchevismo en Rusia (1917) el Partido Comunista Ucraniano aspiraba a una Ucrania independiente aunque formando parte de la Unión Soviética y cuyo accionar no dependiera de los dictámenes del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética) a lo cual el Comité Central del PCUS se opuso. Esto desató un enfrentamiento que inició una guerra entre los independentistas ucranianos y la Unión Soviética.

Esta situación, en plena guerra civil entre “Blancos“ (zaristas) y “Rojos“ (soviéticos) abría un segundo frente para el Ejército Rojo que aunque no era tan poderoso terminó derrotando a los insurrectos. Sin embargo, Lenin, para calmar los afanes independentistas decidió pactar con los ucranianos delimitando sus fronteras y otorgándoles el estatus de nación autónoma (República) incluída dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con esto no solo detuvo esa guerra sino que logró sumarlos a su ejército en su lucha contra los “Blancos“.

RESENTIMIENTO UCRANIANO CONTRA RUSIA

En la década de los años 30, producto de una errónea política de Stalin que ordenó una colectivización forzosa de las granjas en donde fueron incautado todo el cereal cosechado y quienes oponían resistencia a la colectivización eran castigados y hasta asesinados. En esos años de 1932 y 1933 murieron más de 4 millones de campesinos por la gran hambruna en donde la gente moría por inanición. A esta hambruna el pueblo le llamó “Holodomor“ que significa muerte por inanición. Por eso todos los ucranianos, cada mes de noviembre, encienden velas para recordar a los que murieron en el Holodomor.

Se produjo un sentimiento antiestalinista y antisoviético en toda Ucrania y cuando en 1941, los nazis invadieron a la URSS entrando por Ucrania, los ucranianos recibieron a los alemanes como libertadores. Sin embargo, poco tiempo pasó para que el pueblo ucraniano se diera cuenta que solo habían pasado de “Guatemala a Guatepeor“ pues fueron esclavizados por los nazis que empezaron a cometer crímenes racistas y políticos. Muchos ucranianos se alzaron al monte a luchar como partisanos mientras otros se aliaron a lo peor de la tropas nazis quienes formaron batallones de infantería y lo peor, batallones de persecusión y muerte contra ucranianos desafectos, judíos y rusos. Es importante saber que entre los alzados al monte, muchos lucharon como partisanos al lado de los soviéticos pero otros, los ultranacionalistas, combatieron contra los nazis y contra las tropas soviéticas

De los grupos ucranianos formados por los nazis se destacaban los Einsatzgruppen que eran escuadrones de ejecución itinerantes que cometieron los crímenes más atroces, más atroces, inclusive, que los cometidos por las SS como introducir en un granero a mujeres y niños y prenderles fuego.

REENCUENTRO

Al ser vencidos los nazis por el Ejército Rojo, estos fueron recibidos como libertadores por el pueblo ucraniano, sin embargo, los soviéticos tenían un inmenso trabajo que hacer en la reconstrucción de Rusia, los países de la Unión y los países órbita que quedaron bajo el manto soviético producto de los convenios del Tratado del Yalta como para dedicar fuerzas para limpiar a Ucrania de los ultranacionalistas. De manera que el movimiento subyacía hasta nuestros días. De hecho, los partisanos ultranacionalistas estuvieros realizando guerra de guerrilla hasta avanzada la década de los años 50 hasta que fueron sofocados por el Ejército Rojo.

SITUACION ACTUAL Y MOTIVOS DE LA GUERRA

En 1991, al desintegrarse la Unión Soviética, los primeros países que se desprendieron de la unión fueron los que se integraron como producto de los acuerdos de Yalta (Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Letonia, Estonia y Lituania) Luego tocó el turno a Ucrania que al fin lograba su independencia como país, por primera vez en su historia.

Las relaciones comerciales y culturales entre Ucrania y Rusia se mantenían armónicas pues Rusia era su principal socio comercial y los presidentes ucranianos eran considerados pro-rusos. El movimiento ultraderechista y ultranacionalisla, financiado por los EEUU y el Reino Unido, empezó a tomar fuerza ya que denunciaban la gran corrupción que imperaba en los gobiernos de turno sumiendo a Ucrania en la pobreza con relación al estandar de vida europea. Apoyados por los medios de comunicación, estos grupos empezaron a reclamar que Ucrania se adhiriera a la Unión Europea, clamor que fue ganando adeptos entre una gran parte de la población.

El presidente Yanukóvich que había sido reelecto democráticamente en su mandato 2010-2014 entendiendo que Rusia era el principal aliado comercial de Ucrania, mantenía excelentes relaciones con la Federación Rusa. Sin embargo, dentro de Ucrania, los esfuerzos de la CIA y de de los servicios secretos ingleses, sobornando funcionarios y controlando los medios de comunicación, utilizaron a los grupos neonazis como fuerzas de choque para realizar protestas en las calles, mientras se preparaba un golpe de Estado.

Víktor Yanukóvich detuvo estos intentos al comprometerse con firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Sin embargo en 2013, después de un encuentro con el Presidente Putin, Yanukóvich desistió de firmar el acuerdo porque se sintió engañado y humillado ante la oferta de la UE si rompía con Rusia y se aliaba a ella le otorgarían solo 600 millones de Euros como ayuda.

Las gestiones de los servicios de inteligencia de EEUU y Reino Unido, que ya dominaban los medios, empezaron la campaña de agitación y se reunió una gran multitud en la plaza (maidán) principal de Kiev el 21 de noviembre del 2013 desatándose un ascenso de las protestas hasta que el 22 de enero del 2014 ante la presión incontrolable, Yanukóvich renuncia denunciando un Golpe de Estado y las fuerzas de choque neonazis empiezan a perseguir y reprimir a los simpatizantes de Yanukóvich y de los considerados pro-rusos cometiendo crímenes parecidos a los Einsatzgruppen.

El presidente Putin, evitando que ese movimiento alterara la vida a los habitantes de Crimea organiza un plebiscito y se anexiona la península luego que más de un 98% de los ciudadanos votaron por la anexión (Crimea nunca fue de Ucrania y sus habitantes eran de origen ruso. Fue “regalada“ a Ucrania por Nikita Jrushchov durante su mandato como un gesto de buena voluntad).

En el 2014 se sucedieron varios presidentes matizados por una gran corrupción pero fue durante la presidencia de Petró Poroshenko en donde se expresó con mayor énfasis la política de Estado antirusa, se prohibió el idioma ruso que era el idioma oficial, se destruyeron los monumentos soviéticos de la II Guerra Mundial, se pretendió abolir la cultura rusa y empezó la persecusión contra los rusoparlantes. Esta situación produjo protestas en la región del Donbas cuya población se considera rusa y la respuesta de gobierno ucraniano fue la represión con los batallones Azov (neonazis) y el ejercito ucraniano los empezó a bombardear. Los habitantes del Donbas se declararon independientes y no les quedó otra alternativa que armarse empezando la guerra civil con desventaja para los insurretos que tuvieron que resistir bombardeos todos los días desde el 2014 hasta hoy.

Históricamente, Ucrania, durante el reinado de Catalina la Grande fue repoblada básicamente por rusos aunque también de lituanos, búlgaros, rumanos, armenios y georgianos, pero predominantemente rusos. La mayor parte de los habitantes de origen ruso se concentraron en todo el este y sur de Ucrania en lo que se llamo la Nueva Rusia (desde el Donbas hasta Odesa) que es el territorio que hoy reclama Putin.

Los habitantes del Donbas, considerados como rusos, pidieron al gobierno ruso su admisión en la Federación y por consiguiente el protectorado ruso, pero el ejército ruso todavía no contaba con las fuerzas suficientes como para enfrentar a la OTAN, ya que Putin sabía que entrar en Ucrania era un enfrentamiento con la OTAN como efectivamente lo es.

Ya Putin, en inumerables veces había denunciado el bombardeo a civiles en el Donbas ante la ONU pero fue inútil dado que esa organización es una entelequia dominada por los intereses norteamericanos. También Putin había advertido que no toleraría el incumplimiento de la OTAN de que no cercaría a Rusia con sus bases militares. Ucrania fue la gota que derramó el vaso cuando la OTAN empezó a instalar laboratorios sospechosos de elaborar armas químicas y biológicas en Ucrania y sus esfuerzos porque Ucrania fuese aceptada para ingresar en la OTAN y poder instalar sus bases militares.

Ya restablecido el poderío militar de Rusia, Putin tenía el poder de enfrentar a la OTAN y el 24 de febrero de este año decidió entrar en Ucrania. Con lo que no contaba Putin era que iba a tener un gran aliado: los propios intereses yankis. Las sanciones impulsadas por EEUU contra Rusia, en vez de destruirla la están fortaleciendo mientras Europa se quiebra por su dependencia del gas y petróleo ruso y como si fuera poco quien produce los fertilizantes que utiliza el mundo son rusos, pero también el aluminio con que se fabrican los aviones, el titanio, el acero y muchos insumos que son determinantes para la industria a todos los niveles. Hasta el mercado de diamantes se ha visto afectado pues Rusia es la mayor productora de diamantes del planeta. Ahora que se avecina el invierno Europa cae postrada ante Rusia y ya se observan dimisiones dentro de la UE con respecto a las sanciones. Seis primeros ministros europeos han tenido que renunciar producto de las protestas populares en sus respectivos países, incluyendo el del Reino Unido.

Los gringos han obligado a Europa a comprarles el gas cuatro o cinco veces más caro que a como se les vende a los industriales norteamericanos. Mientras, Rusia ha ganado la alianza con Arabia Saudita que ha bajado la producción de petróleo contrario a la petición de EEUU, lo que acrecienta la crisis en occidente.

El famoso batallón Azov neonazi fue derrotado en Mariúpol y sólo quedan remanentes, el ejército ucraniano ha sido diezmado y destrozado, por eso los que están luchando en la actualidad, son en su mayoría, soldados de la OTAN disfrazados de mercenarios. Mientras, el Estado Mayor ruso utiliza una estrategia de medición, o sea midiendo la potencia y efectividad del equipo militar de la OTAN con el ruso y moviliza más de un millón de reservistas (no 300 mil como dijo Putin y cree la gente) para organizar una ofensiva que arrasará toda la mitad de Ucrania.

POR QUE RUSIA LLAMA A LOS HABITANTES UCRANIANOS A QUE ABANDONEN LAS CIUDADES

En la II Guerra Mundial, la abrumadora potencia de fuego y el avance arrollador del Ejército Rojo fue llamada como “La aplanadora rusa“ pues su avance era tan rápido y aniquilador que desolaba los territorios conquistados. Como las poblaciones rusas que estaban en su camino habían sido diezmadas y desalojadas por los nazis, estas poblaciones estaban casi despobladas o totalmente despobladas y así no provocaban bajas civiles y su avance podía ser arrollador. Es lo que las advertencias de hoy quieren producir: que los civiles abandonen las ciudades que están en el camino del ejército ruso. Los ucranianos pro-rusos están dejando las ciudades pero los que se sienten ucranianos no, al menos en su gran mayoría y lamentablemente deberán pagar con su martirio no hacer caso a las advertencias rusas. Rusia necesita asestar un golpe impresionante contra la OTAN y una parte del pueblo ucraniano será sacrificado a menos que Ucrania se rinda o las negociaciones le concedan a Rusia lo que exige y esto no lo creo posible. Por eso se dice que la guerra de Ucrania definirá la creación de un mundo multipolar