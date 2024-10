Your browser doesn’t support HTML5 audio

18/10/2024 · 12:05 AM

Cuándo tienes claro tus objetivos y has trazado una buena estrategia, acompañada de sus correspondientes hojas de ruta o plan estratégico, sabes qué camino tomar. Pero si por el contrario, no tienes claro hacia dónde vas, es común empezar a dar palos a ciegas y retomar nuevas rutas cada vez que alguien sugiera algo que pareciese una buena idea.

Es por esto que la planificación estratégica es imprescindible en todo tipo de negocio, industria o sector. El turismo, en especial, requiere de mucha visión y buenas estrategias. Es, además, necesario conocer el pasado para no repetir los errores cometidos, adecuarse a los avances del presente (innovar), visualizar y planificar el futuro.

El turismo sostenible ha sido un tema abordado en la agenda pública desde principios de la década de 1990. Desde entonces, el trabajo desarrollado por la ONU-Turismo en el sector, en materia de sostenibilidad, se refleja en una variedad de contribuciones a la política y a la medición.

Centrándose en los destinos turísticos, la ONU-Turismo ha expresado que el turismo sostenible debería:

Hacer un uso óptimo de los recursos ambientales y conservar los recursos naturales y la biodiversidad.

Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades de acogida.

Asegurar operaciones económicas viables a largo plazo, incluyendo empleo estable y contribuciones a la reducción de la pobreza.

Suelo decir que República Dominicana tiende a llegar tarde a las clases. Cuando otros destinos turísticos están ya evaluando las acciones implementadas para la sostenibilidad, nosotros seguimos teorizando sobre los proyectos que haremos en pro de la sostenibilidad del destino.

Tal y como dijo la escritora y activista política estadounidense Helen Keller: “Lo único peor que ser ciego es tener vista pero no visión”. Hace 25 años, nuestro objetivo era darnos a conocer en todo el mundo, para lograr recibir la cantidad de turistas que hoy recibimos y, por supuesto, crear la infraestructura turística que hoy ostentamos. Por esta razón, podemos con orgullo decir que somos un caso de éxito. Muchos tuvieron en el turismo una gran visión.

Sin embargo, el turismo a largo plazo no podría ser responsable ni útil sin la sostenibilidad, que en estos tiempos ya no se puede entender sin la perspectiva social ni la rentabilidad en el horizonte. La transición del sector turístico hacia un modelo más sostenible, como inversión a futuro, necesita de la colaboración público-privada y debería entenderse, no como una carrera, sino como un camino para compartir las mejores prácticas sostenibles.

Recientemente, en la tercera edición del evento anual que realizan en España, llamado Ágora de Turismo Sostenible y bajo el lema “De la conversación a la acción, de la inversión a la rentabilidad”, se abordaron los retos que plantea esa transición hacia una sostenibilidad más allá de la vertiente medioambiental y orientada a las personas y la sociedad. Dentro de las conclusiones de este evento debemos destacar las de que: “la sostenibilidad en el turismo tiene que basarse en las “3R: Redefinir, Redistribuir y Regenerar”, no sólo desde la perspectiva medioambiental, sino también desde la social y desde la económica. Adaptar el modelo turístico a los nuevos consumidores con la sostenibilidad como protagonista.

Con el apoyo de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, la ONU-Turismo ha puesto en marcha una iniciativa encaminada a elaborar un marco estadístico para la medición de la sostenibilidad del turismo (MST).

El objetivo es desarrollar un marco estadístico internacional para medir el papel del turismo en el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las dimensiones económicas, ambiental y social. Este marco, basado en normas, puede ofrecer un mayor apoyo en términos de credibilidad, comparabilidad y difusión de diversos programas de medición y seguimiento relacionados con el turismo sostenible, entre ellos el de la derivación de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO).

En general, el marco estadístico de la MST proporciona una base de información integrada para informar mejor sobre el turismo sostenible, facilitar el diálogo entre diferentes sectores y alentar a que se tomen decisiones integradas y adecuadas al contexto local.

Es tiempo ya de que en nuestro país pasemos de más turismo a mejor turismo y de la conversación a la acción en aspectos de sostenibilidad. No es tan solo decir lo que haremos sino lo que ya hemos hecho. Es hora de prepararnos para grandes transformaciones, que implicarán tanto el cambio climático como los retos de enfrentar las regulaciones necesarias que impactarán en la sostenibilidad del destino.