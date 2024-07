Your browser doesn’t support HTML5 audio

01/07/2024 · 12:03 AM

El episodio 1 de True Detective, serie de HBO, me parece que da muy buen enfoque sobre el trabajo que desempeñan los detectives para capturar al responsable de un crimen. Esta serie es comentada por Vicente Garrido en su libro True Crime que, aunque no es una serie basada en hechos reales, la usa como referencia para mostrar los elementos que se analizan en casos de asesinos seriales.

Es preciso resaltar la manera en que uno de los detectives, al momento de llegar a la escena del crimen, en un caso reportado como homicidio, de manera inmediata, detecta que se encuentran frente a un asesino en serie. Para deducirlo, verifica la forma en que expone el cadáver, los elementos rituales en la escena, que podrían considerarse parte de la firma del asesino en serie.

Respecto a la firma del asesino, este es un elemento crucial que se debe evaluar en la escena del crimen, puesto que si se verifica la presencia de una firma del asesino, que son aquellos elementos que no son necesarios para llevar a cabo la agresión y que pueden sugerir la personalidad del delincuente, como mutilaciones post mortem; entonces es muy probable que ese no sea el único asesinato, que es lo que constata el detective. Asimismo, permite vincular casos que puedan estar siendo cometidos por un mismo asesino (Goldsworthy, 2010).

Es a partir del análisis de esa escena del crimen que el detective, tomando notas, y verificando todos los detalles, se percata de que, o no era el primero o volvería a asesinar. Los asesinos en serie, de acuerdo con la opinión generalizada, es aquel que comete dos o más asesinatos, con un período de enfriamiento entre cada asesinato. Muestran una compulsión por matar, producto, muchas veces, de sus parafilias, y no desisten hasta que no son finalmente capturados.

De modo que, el detective toma notas de todo cuanto puede de la escena del crimen, y junto con las evidencias, declaraciones de testigos, logra identificar a la víctima, y continúa con el proceso de investigación criminal.

Se puede ver cómo comienza a analizar casos no resueltos y muertes sospechosas, esto con el propósito de vincular anteriores casos con el caso que está llevando, lo que le permite confirmar la hipótesis de que se encuentran frente a un asesino en serie y, de ese modo, ampliar los datos con el expediente de los casos vinculados. Se analiza modus operandi, firma del asesino, tipo de víctima. En este punto, se elaboran perfiles criminológicos que incluye el estudio de la personalidad del delincuente desconocido; entre otros factores, con la finalidad de determinar aquellas características del asesino serial que logren identificarlo.

Algo que me llama la atención es que, por lo regular, las víctimas tienden a tener algo en común. Sin embargo, en la serie vemos tipos de víctimas distintas.

En los asesinatos seriales, se revisan los siguientes elementos:

El modus operandi que son los métodos o todo el proceso que utilizó el asesino para llevar a cabo el crimen. Tienden a ser similares y puede ir perfeccionándolo en la medida en que van asesinando, con la finalidad de no ser capturados. El modus operandi implica desde antes de cometer el crimen hasta concluirlo. Son las técnicas, modos, instrumentos, armas; entre otros, que utiliza.

Turvey, citado por Goldsworthy (2010), define la firma del asesino como “aquellos actos cometidos por el agresor que no son necesarios para completar la ofensa”. Dejar expuesto el cadáver de determinada manera, objetos, símbolos, llevarse partes de la víctima, las mutilaciones post mortem; entre otros.

La selección de la víctima, por lo regular tienen algo en común. En el caso del asesino de Green River, Gary Ridgway, seleccionaba mujeres que se dedicaban a la prostitución. Remedios Sánchez, en España, seleccionaba a mujeres de la tercera edad. Ted Bundy, a mujeres jóvenes con cabello castaño, largo y delgadas.

En conclusión, me parece un episodio muy interesante que se enfoca, sobre todo, en la ruta que lleva en la investigación criminal, en especial, ante casos complejos y que representan un desafío para las autoridades, como es el de los asesinos en serie; la manera en que los detectives se comprometen para resolver el caso, que va adquiriendo mayor proporción en la medida en que van avanzando en la investigación criminal. Y, para verificar el modo de actuar y personalidad del asesino, así como los puntos o factores que se toman en cuenta en los casos de asesinos en serie.