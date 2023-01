Tribunal Superior Electoral, promotor de la democracia

El Tribunal Superior Electoral (TSE) conmemora este mes de enero su onceavo aniversario. Los aportes de este máximo órgano de justicia electoral han sido importantes para la estabilidad democrática de nuestro país, por ello, debemos seguir apostando a su fortalecimiento e independencia. En los miles de sentencias que ha dictado el tribunal de lo contencioso-electoral se han tocado temas tan trascendentales como el transfuguismo, la participación política de la mujer, derecho a la información de los miembros de los partidos políticos, las reservas de candidaturas, entre otros. Pero, el Tribunal Superior Electoral no se ha ceñido solo a ejercer su actividad jurisdiccional, sino que ha tenido una línea de acción enfocada en la educación de la ciudadanía en temas electorales, asunto que es destacable.

La Constitución dominicana y la ley núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral no colocan, expresamente, como uno de los fines del mencionado tribunal, promover la educación de los temas relacionados a su accionar. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que la visión de los titulares del Órgano de justicia electoral, desde sus inicios, incluyesen la educación ciudadana como parte medular del quehacer del TSE. Por ello, el reglamento orgánico del TSE estableció, en su estructura organizativa, el actual Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia (CICJED), que en sus inicios llevó el nombre de División de Asuntos Académicos e Investigación. Una de las funciones del CICJED es coordinar y supervisar las actividades en el ámbito académico del Tribunal Superior Electoral, dirigidas al personal, los actores del sistema electoral y la población en general.

No puede perderse de vista que la efectividad del sistema político y del sistema electoral, depende en cierto nivel de la educación general de la población[1] y aunque esta no es una atribución natural o propia de las autoridades electorales, la función educadora de los órganos electorales ha sido asumida por estos, no estando exenta República Dominicana. La capacitación electoral dota a la ciudadanía de las capacidades necesarias para participar en la vida política-electoral; enriquece el debate público; configura un escenario para promover los derechos políticos-electorales; y, otorga herramientas, -tanto a la ciudadanía que accede a la justicia electoral, como a sus representantes-, para ejercer correctamente las acciones ante los órganos contenciosos electorales. La función educadora que ha asumido el Tribunal Superior Electoral, aparte de incorporar los puntos mencionados, ha incluido un enfoque de género, tema actual e ineludible.

En la gestión del actual pleno del Tribunal Superior Electoral, el desarrollo de los programas de capacitación ha sido adecuado según el grupo de edad y segmento al que se ha dirigido la formación, identificando las necesidades educativas de cada uno. Así pues, en octubre del año dos mil veintiunos (2021), a pocos meses de asumir funciones el nuevo cuerpo de la magistratura electoral, fue iniciado un ciclo de capacitación de promoción educativa electoral en diversos centros educativos de todo el país, dirigido a estudiantes de quinto y sexto año de secundaria, impactando un total de 1,457 estudiantes.

Posteriormente, se iniciaron las capacitaciones destinadas a estudiantes universitarios y profesionales del derecho bajo el título “Taller sobre justicia electoral”, las cuales fueron impartidas en formato virtual a distintos campus de la Universidad Experimental Félix Adam (UNEFA) y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), siendo beneficiadas alrededor de 480 personas.

Además, el Tribunal Superior Electoral contribuyó con la formación en “justicia electoral y comunicación” de 125 periodistas y profesionales de la comunicación; organizó un Congreso Internacional titulado “Partidos Políticos, Democracia y Derechos Políticos”, con exponentes nacionales e internacionales que abordaron temas actuales y trascendentales, en el que participaron 146 militantes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. También, fueron realizadas tres capacitaciones dirigidas a mujeres políticas con los temas derechos políticos electorales de las mujeres; justicia electoral y violencia política contra la mujer, impactando 247 mujeres políticas. Lo anterior, sin mencionar las capacitaciones internas que fortalecen la labor del tribunal.

En fin, el Tribunal Superior Electoral ha entendido que su función no es solo impartir justicia, sino educar, promocionando los temas que impactan la democracia, acercando y formando a toda la población en el conocimiento de los procesos electorales y los derechos políticos-electorales, lo cual, favorece la salud democrática del país. Estas acciones concretizan la idea del actual magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y el resto del pleno, al asumir como lema de la institución electoral: “TSE, Tribunal de la democracia”.

[1] Capacitación cívica y electoral /Editado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. - San José. C.R. : Instituto Interamericano de Derechos Humanos/CAPEL 1999. p. 28