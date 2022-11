Tres poemas de Alexis Gómez Rosa, a tres años de su muerte

Alexis Gómez Rosa fue poeta, narrador y ensayista. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 2 septiembre de 1950, y falleció el 29 de noviembre de 2019. A finales de los años 60 fundó, junto a Mateo Morrison y Enrique Eusebio, el grupo literario La Antorcha en la parte oriental de la capital. Realizó estudios de maestría en Literatura Hispanoamericana en New York University. Se desempeñó como editor, gestor cultural y profesor de literatura y cultura dominicanas en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Nueva York, donde residió por varios años. En dos ocasiones obtuvo el primer premio de poesía en Casa de Teatro e igualmente el Premio Anual de Poesía del Ministerio de Cultura. Publicó monografías, ensayos y cuentos en distintos medios.

Alexis Gómez Rosa.

Sus libros de poesía son: Oficio de post-muerte (New York, Williamsburg Printshop, 1973; Pluróscopo Concretismos y pluralemas (plaquette de la revista ¡Ahora!, Santo Domingo, 1977); High Quality, Ltd (Santo Domingo, Colección Luna Cabeza Caliente, 1985); Contra la pluma la espuma (Santo Domingo, Editora Taller, 1990); New York en tránsito de pie quebrado (Santo Domingo, Editora Taller, 1993); Si Dios quiere y otros versos por encargo (Santo Domingo, Amigo del Hogar, 1996); Self Service Poems. Ahora disponible en su versión castellana (Madrid, Huerga y Fierro, 2000); Adagio cornuto (Santo Domingo, Ediciones Bangó, 2000); Lápida circa y otros epitafios de la torre abolida (Manatí, Santo Domingo, 2003); La tregua de los mamíferos (Amigo del Hogar, Santo Domingo, 2005); Ferryboat de una noche invertebrada (Santo Domingo, Editora Nacional, 2006); Marginal de una lengua que persigue su forma (Editorial Gente, Santo Domingo, 2009); Prosas de un peso welter (Santo Domingo, Editorial Gente, 2011); Máquina olandera y otras olas de lava & Lanman (Santo Domingo, Editorial Gente, 2014) y Coartada, el poema (Madrid, Amargord, 2020). Algunas de sus antologías son: Tiza & tinta (Lima, Lluvia Editores, 1991) y Espacio donde todo es borde (traducción al portugués de José Agostinho Baptista; traducción al francés de Jean Portante, Horizontes Insulares/ Canarias Cultura en Red, Islas Canarias, 2010).

Algo chévere

Un primer verso podría ser:

Tejer un arco iris con el vuelo

de un pájaro.Respuesta posible:

El cielo ingurgita el canto

de los pájaros con su follaje

de humo.Arco iris, cielo, gimnasia

de gorriones, resbalan por lo azul

desaparecen los rayitos de música.

Filigrana de oro en la pizarra

del zodíaco: el hilo de la escritura

y el hilo de la araña, matriculados

bajo el palio de lenguas mercantiles,

desborda su incendio de hojas

muertas, y el día es un relámpago negro.

Abro en su centro una ventana

y el sol (al cual me remito, inminente),

hace un moño de avispas

en el verano grabado en la espalda

de un turista. 22 de julio:

Berenice prepara las noticias

de su día. Pastel de manzana,

de sueños, pastel de luces rojas

y azules. Orbitación de los nidos

de la sangre: Yelidá chichigua

en las alturas. Otros caminan

amurallándose bien se reconcilian

con la música-descarga de la selva.

Saxofonista de una esquina, come

ojos al fondo de una iguana.

Prolongación de lo dicho: la censura,

los noes, el cero cabizbajo.

El lápiz amordazado sobre la página

disuelta: el lápiz zurdo.

La página envolvente contra el lápiz doctrinario:

la página carcelaria. En ella trazo

culebras pero qué sombrilla.

Cultivo un colibrí pero dos lagartos,

barbotando un bosque de verdes

sonidos: estío de chispas en el Caribe amurallado.

Torsos, caderas, libres al alba,

pezones y muslos ambarinos

que el sol lame en sostenido nervio

sismo, afirmo los bajorrelieves

de tu decir.

Negra la página que laboro

una piel, anulando otro cuerpo,

mi cuerpo, en el costado del deseo.

Lengua de sol

Voy a crear el pasado

MIGUEL DE UNAMUNO

A partir del próximo verso

encampanado estaré sobre la luz del día.

Fundaré mi reino allá vasallo no vale,

y me pondré a multiplicar las coronas

y los peces.

Ojo de luz será mi lago

administrado por una dríada en vigilia.

Antílopes fumadores y caimanes

masoquistas tendrá mi reino:

árboles chupa sangre y tabiques de abejas

locomotoras,

nimbados en el verdoso

aroma del instante.

Rey yo seré

el paria desmemoriado de los misioneros,

con polainas y antiguallas, risotando

el tambor de lo ridículo.

Bonus track para quienes deliran

Son los chupacabras de la hora nona, peliaguada,

la hora sin fin del mundo en sí, acarreando

un no reiterativo, como si gol

se gritara y amplificara en su miedo.

(Son los hinchas de la barra brava por lo breve).

Los que preparan ajenjo en la derrota de una fulminante

mamajuana, que ha sobrevolado la isla negra

y blanca: la isla mulata en suma vespertina.

Los jerifaltes del navío último anclado a cielo

abierto, esos son los conductores del Arca de Noé

desde un trasbordador fuera de ruta,

atracando clandestino en Boca Chica.

Los desaprensivos del atardecer en plante

de asalariados dragones, son aquellos que observan

la vida misma en su ombligo.

Los que se frotan aceite de culebra y bailan

en todas las estrellas; esos son los correligionarios

del delirio más puro