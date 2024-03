Según todos los indicios, no se transmitirá el panel con Silvio Torres-Saillant, Raymundo Gonzalez y Josefina Stubbs anunciado con bombos y platillos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades de este gobierno para el Martes 12 de mayo a las 3 de la tarde. Ni se anunció ninguna difusión en el afiche que inicialmente se publicó ni se anuncia la difusión por ninguno de las decenas de medios digitales o electrónicos con que se comunican al público las cosas hoy en día.

Va a parecer que nos hemos levantado en un domingo de furia critica, pero hemos recibido informacion de que este panel, con tres figuras brillantes del quehacer intelectual dominicano y sobre un tema que la derecha dominicana considera controversial y siempre "haitiano", no se transmitirá al público dominicano. El Ministerio de Exteriores, y quienes sean dentro del mismo quienes hayan ideado esta actividad, como le pasa a tantos Ministerios del Gobierno sigue envenenado y paralizado por un rancio elitismo cultural que lo lleva a hacer este tipo de aparentes disparates pero que probablemente no pasan de ser intentos de manipulación cultural de la mayor crudeza y baratura.

Convocan una actividad dizque para promover el conocimiento de la afrodominicanidad, pero a pesar de tener todos los recursos que se puedan imaginar y en medio de una cultura donde Internet se ha convertido en instrumento de difusión fundamental, se dan el lujo de encerrar la actividad entre el publico al que van a invitar (quien sabe si simplemente los amigos de los burócratas del Ministerio y sus familias) y de privar al conjunto de la ciudadania dominicana, que les paga sus salarios a tod@s ellas a traves de los impuestos, del acceso a lo que tengan que decir sobre ese componente central de nuestra cultura tres intelectuales connotados y que representan precisamente de lo mejor y mas socialmente comprometido que hayan producido las humanidades y la reflexión sociológica sobre el presente y el pasado dominicano.

Es inevitable, absolutamente inevitable, ver mucha-mucha torpeza en funcionarios organizadores que se supone que saben mucho mas de ahí, o ver mucho-mucho cinismo institucional en, esta época y hora, una cinismo institucional absolutamente repugnante en invertir el dinero del pueblo creando un panel con intelectuales salidos del seno del pueblo mismo y comprometidos con ese pueblo (y prietos los tres, por cierto, para quienes lleven este tipo de cuentas) y a los que no se les va a permitir que su voz y sus ideas lleguen a la misma ciudadania a la que se deben y con la que están comprometidos.

Lo que están haciendo todas las instituciones del Gobierno con este panel es tratar a est@s tres intelectuales como pajaritos cantores que le van a amenizar el momento a la audiencia seleccionada por el Ministerio de Exteriores con ideas y análisis potencialmente brillantes, pero sin permitirles ejercer su función mas sagrada y útil, que es la de comunicar sus ideas al público, al resto de la ciudadania dominicana.

Es inconcebible que un momento único, posiblemente una de las pocas veces dónde podríamos escuchar a humanistas e historiadores de la talla de Torres-Saillant y Gonzalez (lamentablemente conozco menos el historial de la Prof. Stubbs, pero visto de lejos me parece igualmente meritorio) dialogar y plantear enfoques juntos, los Ministerios del Gobierno encargados de esto se atrevan a impedir, simplemente silenciandolo, que los planteamientos hechos en el panel no le puedan llegar como se merece a la audiencia dominicana, vaya usted a saber por que miedos, prejuicios, ninguneos o simplemente torpeza institucional, intelectual, cultural y educativa de quienes se encargaron de convocar la actividad.

Es inevitable, inexcusable, tener que levantar la voz de queja ante un "desliz" y sobre todo un silenciamiento, bloqueo o boicoteo que sencillamente no se debe tolerar en una sociedad mínimamente democrática. Silvio, Raymundo y Josefina, como intelectuales de talla internacional que son, como posiblemente no haya ninguno en las nominas del Ministerio de Exteriores, no deben sufrir este tipo de maltrato, y el publico dominicano no se merece tener funcionarios tan-tan estrechos de mente, o miedosos, o prejuiciosos, o elitistas, como para no darse cuenta de que hoy por hoy usted no convoca a estas tres mentes a plantear sus ideas sobre afrodominicanidad y entonces le impide al publico dominicano disfrutar de su sagrado acceso directo a su mensaje, no solo como compatriotas, sino sobre todo como publico pagador de impuestos con los que se financia todo lo que hace el Ministerio, incluida esta actividad.

Ojalá se quieran en el Ministerio retractar del huevo que han puesto, de tamaño dinosáurico, al anunciar este panel y tomarles su tiempo profesional a los tres panelistas, para someterlos a esta especie de censura por incomunicación, censura por aislamiento, ante una sociedad y una opinión publicas que raramente tienen oportunidad de escuchar con nitidez las ideas e interpretaciones (y propuestas, tal vez) de tres paisanos brillantes que tienen mucho que decir sobre el legado historico-cultural del que somos herederos tod@s l@s dominican@s.

Hay errores que no deberíamos perdonar a estas alturas de nuestra vida política, por lo mucho que implican y lo mucho que significan, y consentirles a quienes los cometen seguir andando y predicando y proclamando cosas entre nosotros cuando al llegar los momentos importantes se comportan con una total desconsideración e inconsciencia. O será, de nuevo simplemente miedo a la sacrosanta ultraderecha dominicana que sigue intentando hacernos olvidar que somos el primer pueblo afrohispano, el primer pueblo afrolatinoamericano, el primer pueblo afro-indígena-europeo, que se formo en las Americas?

Uno nunca hubiera imaginado en quienes dirigen el Ministerio de Relaciones Exteriores este tipo de contrasentido, pantomima o farsa cultural, voluntaria o involuntaria, simplemente cometida contra el derecho que tod@s tenemos de escuchar a algunos de nuestros intelectuales mas social y colectivamente comprometidos cuando tienen un chance de plantear sus ideas en Republica Dominicana. Hay momentos, por muy anecdóticos que les puedan parecer a algun@s, que son políticamente simbólicos y representativos de toda una coyuntura nacional, en este caso, la coyuntura de las politicas culturales dominicanas en manos del Gobierno PRM, otro de tantos que a penas da pasos infantiles de promocion estatal de la cultura criolla de legado negro-africano, prieto-africano, que lleva cinco siglos desarrollándose en esta isla y que es única en el mundo precisamente por eso, la primera cultura afro-americana moderna y punto y pieza central de la cultura dominicana como etnicidad peculiar en el planeta.

¿Que será lo que temen en el Ministerio de Exteriores? Que puede llevarles a esta conducta pedantemente elitista de no permitir el acceso a lo que digan Torres, Gonzalez y Stubbs? ¿No quieren que se oiga mas alla de las paredes del Ministerio cuando Silvio tal vez hable de la negro-fobia historica de l@s dominican@s de derechas y lo que supone de ninguneo a la mayoria de dominican@s que llevamos genes y legado cultural negro-africano? ¿No quieren que Raymundo mencione su tesis historiográficamente revolucionaria de que en la colonia La Española nuestr@s antepasad@s negr@s esclavizados derrotaron en gran medida al sistema colonial de esclavitud intensiva huyendo masivamente a los montes de Quisqueya y convirtiéndose, por encima de la cabeza de la oligarquía colonial y de los reyes de España, en campesinos libres que constituyeron los primeros antepasados del campesinado dominicano de los siglos posteriores, del que a su vez salio la mayor parte de la población mayoritariamente urbana que compone al pueblo dominicano de hoy? ¿O acaso no quieren oir a Stubbs posiblemente hablar –se nos ocurre– de la necesidad de integrar de modo central a ese mismo campesinado, ese segmento tan ninguneado y despreciado por las elites dominicanas de todo tipo, en todo lo que sea una planificación de desarrollo nacional mínimamente dignificada?

¿Será un miedo politico barato en víspera de elecciones nacionales lo que explica esta torpeza y esta desfachatez que se están mostrando en lo que de otro modo seria una actividad educativa para beneficio de tod@s l@s dominican@s que quieran participar en ella por la via digital? El Ministerio de Exteriores sabe difundir muy bien en vivo otras actividades, muy posiblemente de menos categoría en su contenido cultural, que se le ocurre organizar a cada rato, algunas de un marchamo tradicionalista y repetitivo de gran calado en las que se repiten los mismos mitos ya caducos y, sobre todo, intelectual y culturalmente antidemocráticos, que santifican la derecha y la ultraderecha dominican@s, con su eterna predica de que recitando el himno y poniendose ties@s ante el izado de la bandera nacional se enrumba al pueblo dominicano por senderos de mayor dignidad colectiva, mientras crecen las desigualdades y las marginaciones de amplios sectores sociales que si que rompen en la practica cualquier aspiración a coexistencia nacional con la mayor armonia social y la mayor paz ciudadanas.

Desde mi silla en mi casa protesto contra esta manera de convocar un panel que están haciendo varios Ministerios del Gobierno, poniendo de mojiganga a tres notables intelectuales dominican@s que tienen todo el derecho a que sus conciudadanos podamos escuchar lo que tengan que –y quieran– plantear sobre una historia y una cultura que nos pertenecen a tod@s por igual.