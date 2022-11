Todos somos responsables, basura y cultura ciudadana

Si usted alguna vez ha dejado un desechable, una botella plástica, una envoltura o una funda de desechos en algún lugar en la calle que no sea un zafacón, usted es parte culpable de que los filtrantes no cumplan su función, de que el agua no drene y se acumule, causando inundaciones y con su fuerza llevándose todo a su paso, incluyendo vidas.

Es en gran parte muy injusto ver tantos reclamos en las redes sociales y en los medios, queriendo acusar a las autoridades de turno sobre las inundaciones sufridas este viernes en la capital, algunos con matices políticos, otros desde la desesperación o la inconsciencia/ignorancia de no comprender que todos somos responsables de la problemática como también responsables de la solución. Debemos preguntarnos, ¿Nos falta educación y consciencia ciudadana? ¿Cuántos gobiernos han pasado en las últimas décadas que no han invertido en lo absoluto en el drenaje, en el alcantarillado de la ciudad?

Estas interrogantes deben confluir para poder entender las escenas o imágenes, ya sea que lo hayamos vivido en carne propia o fuéramos testigos por los diferentes medios, de lo ocurrido este fin de semana, donde vidas se han visto marcadas, por la pérdida de bienes o tal vez seres queridos, donde el agua inundó no sólo sectores vulnerables sino también sectores de clase media y alta. Todos fuimos afectados, en mayor o menor medida.

Si bien parte del proceso o ciclo de acciones son responsabilidad de los ayuntamientos, otras son competencias del gobierno central o competencias que pudieran ser compartidas. Según la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios, en su artículo 19, literales l) y m) respectivamente, cita la limpieza vial y los servicios de limpieza y ornato público, recolección y disposición final de residuos sólidos. Así mismo, en el párrafo 1, reza: Los ayuntamientos podrán ejercer como competencias compartidas o coordinadas todas aquellas que corresponden a la función de la administración pública, salvo aquellas que la Constitución le asigne exclusivamente al Gobierno Central, garantizándoles como competencias mínimas el derecho a estar debidamente informado, el derecho a ser tomado en cuenta, el derecho a participar en la coordinación y a la suficiencia financiera para su adecuada participación. En su literal e) cita: Coordinación de la provisión de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Establecido lo anterior, es válido preguntarnos, ¿De cuál o cuáles instituciones es la responsabilidad? ¿Del ayuntamiento del Distrito Nacional, de la CAASD, o del Ministerio de Obras Públicas, o de INAPA?

Es prácticamente irrefutable el esfuerzo que vienen haciendo las autoridades actuales en el saneamiento, en la limpieza, en el rescate de los espacios públicos, en la intervención de cañadas, algo nunca visto en gestiones anteriores, así como el seguimiento diario, cara a cara a las situaciones que se presentan en las comunidades, con prácticamente todos los funcionarios siendo operativos y no de escritorio, conociendo vivamente lo que sucede en las calles, lo que necesita la gente, llevando respuesta inmediata como instruye siempre nuestro presidente y como el mismo, como líder da siempre el ejemplo.

Un factor para nadie controlable, pues es provocado por la naturaleza, fue la cantidad de lluvia que a razón de pocas horas cayó sobre la capital y otras zonas del país, teniendo los suelos saturados del agua que ha venido cayendo por semanas un día mas que otro. Según un tweet del ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, el volumen de agua caída sobre el Gran Santo Domingo el pasado viernes, sobrepasa los registros de los últimos 40 años.

El agua, la basura que usted tira en las calles, la basura que usted tira en cañadas aun así después de haber sido limpiada o intervenida, la funda que usted deja en el frente por no llevarla mas adelante a un tanque o a un contenedor y que luego los perros callejeros se encargan de expandir, la no inversión que se arrastra reitero por años, por muchos otros gobiernos que no son el de hoy que apenas lleva 2 años y mucha crisis y situaciones ha tenido que enfrentar, dando siempre respuesta y poniendo la cara; nuestra falta de educación y consciencia, la que podemos empezar desde casa y apoyar a magnificar desde cualquier espacio que ocupemos, la cultura de sólo criticar y no salir a ayudar o participar, en fin, pudiera continuar citando posibles razones, todos somos parte del círculo de una forma u otra.

La calidad de una sociedad pudiera percibirse en la manera en que esta se relaciona con su entorno, y esto incluye su comunidad, su ciudad, sus autoridades. Hagamos un ejercicio de consciencia, estudiemos nuestro comportamiento, apoyemos a nuestras autoridades, exijamos desde el ejercicio de ser un buen ciudadano, no sólo no tirando basura a las calles, sino también pagando los servicios públicos para que se puedan tener más recursos e invertir en todas las demandas históricas que tienen nuestras comunidades.

Todos somos responsables, seamos parte de la solución. Cultura ciudadana