Todo listo para la reelección de Luis Abinader

En el día de ayer se llevó a cabo la Convención Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM). De dicho evento lo que más se puede destacar es que se allanó el camino para que el presidente se pueda reelegir.

Los estatutos del PRM, siguiendo una lógica impuesta por Peña Gómez cuando presidía el PRD, prohibían la reelección. Incluso los principales problemas que había enfrentado ese partido fue precisamente por el tema de la reelección que incluso conllevó a la salida de Hatuey de Camps.

Este reglamento fue aprobado nuevamente por los delegados presentes, tras ser sometido a votación. Previamente fue aceptado como válido por la dirección ejecutiva del partido oficialista, en una reunión realizada el pasado 9 de diciembre de 2021.

Entre los aspectos que contempla este nuevo estatuto se destacan la posibilidad de la reelección. “Si un miembro del PRM es presidente de la República, este puede optar por un segundo mandato consecutivo”.

Igualmente prohíbe que el presidente y secretario general del PRM puedan aspirar, aunque renuncien a sus puestos, a ser presidente o vicepresidente de la República. Sobre todo, antes de que se cumpla el periodo por el que fueron electos.

Esto implica que, por el momento, Carolina Mejía y José Ignacio Paliza están impedidos de avanzar con su proyecto político particular. La posición de ambos ya se conoce pues Carolina dijo públicamente que ya estaba lista para trabajar en la reelección del presidente y Paliza, al llegar ayer al Olímpico, dijo a los medios que el tema de la reelección no se iba a tratar porque lo establece la constitución.

Pero también el mismo presidente Abinader ya dijo en una ocasión que la Constitución no le impide reelegir y que hablaría más adelante sobre eso.

Si ya el partido lo habilitó y la Constitución no se lo prohíbe ¿qué más se espera?

Los nuevos estatutos también incluyen que, para ser elegible a presidente, vicepresidente, secretario general y subsecretario nacional del PRM, se debe tener mínimo cinco años de militancia. Mientras que en los demás niveles el requisito será tres años.

Establece que el afiliado a este partido, que se le dicte auto de apertura a juicio por cualquier delito de corrupción le suspenderán su militancia. Y permanecerá así hasta que sea declarado inocente.

En lo particular pienso que la nueva forma de hacer política debe ser decir la verdad pues estamos ante una sociedad que cambió. La sociedad de hoy en día es más realista, no tan idealista como la de los años 70-80.

No pierde nada el presidente Abinader con oficializar su reelección, aunque en términos estratégicos no se aconseje pues, como faltan dos años de gobierno, no se sabe cómo terminaría su imagen. Además, no se puede cometer el mismo error de Hipólito en el 2004 que aún con una coyuntura adversa optó por la relección.

Pese a esa mirada estratégica yo sigo pensando que debe anunciar su reelección ¿Y usted qué opina?