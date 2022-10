Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias

Del nuevo álbum de Bad Bunny, “un verano sin ti”, una de las canciones que ha tenido mayor difusión e impacto ha sido “Titi me preguntó” con más de 44 millones de reproducciones en YouTube.

Dado el revuelo que causó la presencia del artista en el país recientemente he querido escoger esta canción para analizar un fenómeno importante que se producen en las letras de Bad Bunny y Tokischa.

Ambos exponentes de la música urbana suelen tratar situaciones humanas y denuncias que en la sociedad contemporánea se viven, quizá su problema reside en las letras y las palabras que escogen para componer que, evidentemente, crean alarma en un sector de la población.

La canción inicia con el niño diciéndole a su titi “qué lindo está ese nene de titi, mira qué grande tú estás” ¿Tú tienes muchas novias verdad”? ¿Cuántas novias tú tienes? Luego el niño se acerca y le dice “Titi, titi, yo tengo como tres novias en la escuela” ¿Cómo ehhhhh?, mira a ve ahhh que te doy un chancletazo”.

Mi interés es hacer una lectura sin el apasionamiento que produce la moral y la ética. En primer lugar ¿quién es titi? En Puerto Rico suelen llamarle titi a las tías.

En nuestras sociedades es muy común inducir a los niños desde temprano esa orientación machista de tener muchas noviecitas sobre todo cuidando de que no nos salgan pájaros sin pensar que estamos sembrando en ellos el germen del machismo, del derecho a la infidelidad, una situación que puede marcar un individuo para bien o para mal como sucede con la historia de la canción que lo marcó para mal porque creció un joven con la incapacidad de establecer una relación seria en su vida.

Sin embargo, la misma que lo indujo a tener muchas novias después le recrimina su comportamiento de adulto “Pero ven acá muchacho y para qué tú quieres tantas novias. “Oye muchacho el diablo, azaroso, suelta ese mal vivir que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa ti, muchacho’el diablo coño”.

Pero el grito de auxilio lo pega el mismo joven cuando ventila su situación de inestabilidad emocional cuando dice: “Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, sorry yo no confío, yo no confío, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas”.

Su misma experiencia le ha llevado a ser una persona desconfiada en donde puede residir la causa de inestabilidad emocional. El no lograr permanecer con alguien le hace dudar de la misma fidelidad propia.

“Muchas quieren tener mi primogénito y llevarse ese crédito, ya me aburrí y hoy quiero un totico nuevo, uno nuevo, uno nuevo”. Aquí relata esa situación de adicción que crea el mismo sexo.

“Hazle caso a tu amiga ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, ey no te enamores de mí, sorry yo soy así, no sé por qué soy así, ya no quiero ser así” Y al final reconoce que ya no quiere ser así, pero le resulta difícil dejar de ser así.

En definitiva, esta canción es quizá un grito de auxilio de un hombre inestable cuya experiencia de la niñez le ha llevado a ser una persona que no logra afianzarse en la vida amorosa ni establecer una relación que le permita construir un futuro al lado de alguien.

El machismo se forma en el hogar, en la niñez y después de adulto es muy difícil renunciar a ello, aunque se tenga una relación. De aquí me pregunto ¿cómo estamos educando a nuestros hijos?