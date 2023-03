¿Tiene un maestro o maestra vida privada?

La semana pasada saltó a la palestra pública el caso de la maestra Sarah Ventura Genao del Liceo Francisco del Rosario Sánchez, del municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, quien fue denunciada por la madre de una adolescente ya que la maestra subió a la plataforma de Onlyfans una foto de ella junto a las estudiantes.

A raíz de esta situación se han dividido las opiniones porque hay personas que defienden la maestra al afirmar que esa es su vida privada y que en el plano personal puede hacer con su cuerpo y vida lo que a ella le dé su gana.

Por estos argumentos me surge la pregunta ¿tiene el maestro y la maestra vida privada?

La respuesta rápida sería que sí y en eso tienen razón, evidentemente tienen vida privada y pueden hacer lo que quieran en su mundo, ahora bien hay oficios que por su dimensión no aceptan mucho hacer lo que se quiera en su vida privada y pongo como ejemplo al sacerdote y a las hermanas religiosas.

Al igual que el sacerdote y las monjas, el maestro es la persona a quien muchos jóvenes ven como su modelo incluso a veces por encima de sus progenitores, por consiguiente el maestro lo es 24/7 porque es la profesión que eligió.

¿Acaso un cura es sacerdote solamente cuando celebra la misa? ¿Una monja es religiosa solamente cuando lleva el hábito puesto?

Ser maestro es una profesión muy delicada porque se trata de educar, son personas que influyen en la vida de niños y niñas, pero además trabajan con adolescentes que están en la etapa más complicada de su vida porque definiendo su personalidad.

Creo que estamos cayendo en un error con el discurso de que el maestro solo está para enseñar ciencias, matemáticas, etc., y que la educación es en la casa.

Estamos obviando la relación que debe haber entre familia y escuela, entre padres/madres y maestros/maestras.

Cada persona debe saber lo que elige como carrera, si no se tiene esa conciencia hay problemas. No todas las carreras son iguales, un maestro o maestra no es igual que un médico o un ingeniero, cuando se educa también se hace con el ejemplo.

Si quiere hacer cosas censurables en su vida privada que no sean maestras/os y se dediquen a otra cosa.

Tampoco tiene autoridad para subir fotos con menores de edad en una plataforma para adultos aún estén vestidas de monja. El relativismo es el principal problema de esta sociedad.

¿Tienen vida personal? Claro que sí, pero esa vida personal tiene límites porque hay niños y niñas que idealizan a sus maestros, les ven como su ejemplo e incluso muchos hasta deciden imitarles porque conozco maestras que decidieron serlo porque una maestra le cambió la vida