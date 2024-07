Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/07/2024 · 12:03 AM

La Ley 20/2022, de 19 de octubre de 2022, de Memoria Democrática (BOE de 20 de octubre), también conocida como la "Ley de Nietos," en lo adelante la “Ley,” tiene como objetivo reconocer y reparar las injusticias históricas sufridas durante la guerra civil española y la dictadura franquista.

A través de la referida Ley, descendientes de españoles, como hijos y nietos, pueden optar por la nacionalidad española sin necesidad de vivir en España. Incluso, existe la posibilidad de que bisnietos y tataranietos puedan obtener la nacionalidad en ciertos casos, sujeto a la aceptación del consulado.

Esta Ley establece un plazo de dos (2) años desde su entrada en vigor. Sin embargo, contempla la posibilidad de prorrogar dicho plazo por un año más, mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

Debido a la gran cantidad de solicitudes presentadas en múltiples países en los que se esparcieron los españoles ausentes, el pasado 9 de julio de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el cual se amplía un (1) año el plazo original de dos (2) años para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española. Esto implica que los solicitantes tendrán hasta octubre de 2025 para aplicar.

No obstante, lo anterior, la prórroga aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que es la publicación oficial del gobierno de España. Hasta que no sea publicada en el BOE, debe asumirse que el plazo de esta Ley sigue siendo el 21 de octubre de 2024.

A continuación, algunas recomendaciones importantes para quienes deseen aplicar a la nacionalidad española bajo esta Ley, especialmente a pesar de la extensión del plazo:

Solicita la cita con tiempo: En algunos consulados, pueden tardar meses en asignarte una fecha para el depósito. Esto se debe a la gran cantidad de solicitudes que están manejando y la disponibilidad limitada de citas. Solicitar la cita con antelación te permitirá tener más tiempo para reunir la documentación necesaria y corregir cualquier error que pueda ser descubierto respecto a las actas del estado civil. Además, evitarás el estrés de las fechas límite y tendrás mayor flexibilidad en tu planificación.

La asignación de la cita también puede tardar varios meses: Una vez solicitada la cita, la asignación de la misma puede tardar varios meses debido a la alta demanda y la capacidad limitada de respuesta de los consulados. Es fundamental planificar con antelación y estar preparado para posibles demoras.

Corrección de errores u omisiones en las actas del estado civil: Las actas pueden contener errores u omisiones que pueden tardar mucho tiempo en corregirse ante las instituciones públicas. Estos errores pueden incluir datos incorrectos sobre nombres, fechas o lugares de nacimiento. Es esencial revisar minuciosamente todas las actas y otros documentos antes de presentarlos. Si encuentras errores, inicia el proceso de corrección lo antes posible, ya que puede implicar trámites adicionales y tiempos de espera prolongados.

Sigue las actualizaciones y cambios en la ley: La legislación y los procedimientos pueden cambiar, así que mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con la Ley. Los cambios en la ley pueden afectar los requisitos de documentación, los plazos y otros aspectos del proceso de solicitud.

Verifica los requisitos específicos de tu consulado: Cada consulado puede tener requisitos específicos o procedimientos ligeramente diferentes, así que asegúrate de verificar los detalles con el consulado correspondiente para evitar contratiempos.

Sé paciente y perseverante: Estos trámites pueden ser largos y complicados. La paciencia y la perseverancia son claves para llevar el proceso a buen término.

La Ley de Memoria Democrática ofrece una oportunidad significativa para que los descendientes de españoles obtengan la nacionalidad española desde su lugar de residencia, sin necesidad de viajar a España. A pesar de la extensión del plazo, es crucial actuar con diligencia y estar preparado para enfrentar los retos que puedan surgir durante el proceso. Mantente informado, organiza tu documentación cuidadosamente y busca asesoramiento legal si es necesario. Con paciencia y perseverancia, puedes navegar exitosamente este procedimiento y aprovechar los beneficios que ofrece la Ley.