Your browser doesn’t support HTML5 audio

07/10/2024 · 12:05 AM

Entusiasma el extraordinario crecimiento pospandemia del flujo de cruceros a nuestro país. De estar entre los destinos menos favorecidos del Caribe para los barcos que salen de Miami y Fort Lauderdale ahora nos encaminamos a convertirnos en el primero. No sorprende entonces que el incumbente de APORDOM ya visualiza que seremos el hub regional. ¿Es tiempo ya de comenzar a cobrar mayores tasas a esos barcos?

Las gráficas adjuntas muestran la posición relativa de nuestro destino, en cuanto al volumen de pasajeros de cruceros en el periodo 2019-2022, en comparación con los demás destinos del Caribe.

Queda claro que antes de la pandemia en el vecindario nos aventajaban Bahamas, Cozumel y las Islas Vírgenes. Sin embargo, en este año la RD recibió 103 cruceros en enero, 89 cruceros en marzo y en agosto. Puerto Plata recibió 5 cruceros en un solo día. En agosto Puerto Plata solamente recibió 48 cruceros en sus dos puertos (Amber Cove y Taino Bay) y en este mes de octubre recibirá 35. Para el periodo enero-agosto 2024 nuestros puertos habían recibido 1,820,202 pasajeros, la mayoría por Puerto Plata.

Para el 2023 ya nuestro destino había recibido 2,247,847 cruceristas. En 2023 el Caribe recibió 31.1 millones, lo cual supero en un 57% el volumen del 2022. Y se estima que este año continuara con fuerza el resurgir de los cruceros en la región y en el mundo, todo atribuible a la demanda reprimida. El volumen de pasajeros llegados a la RD se estima que totalizara 3 millones al finalizar el año, incluyendo los cruceros de Cabo Rojo que llegarán mensualmente a partir de este mes.

Según APORDOM “con la habilitación de Samaná Bayport, Arroyo Barril y el puerto de cruceros de Barahona –que se espera estén listos para el 2026–, se aumentaría la capacidad logística para la recepción de más excursionistas. La meta es que al año 2028 –y es una meta que nos estamos trazando– lleguen por vía cruceros, de cinco millones a seis millones de cruceristas.” APORDOM ahora cuenta con su propio plan de desarrollo.

Ante tales perspectivas se impone revisar las tasas y tarifas portuarias para que el país se aproveche del auge. Las tasas portuarias son tasas y tarifas que los puertos de escala cobran a la línea de cruceros. Son una suma de algunas tarifas diferentes, incluida la tarifa del piloto, la tarifa por pasajero (impuesto por cabeza) y la tarifa de atraque. “La tarifa del piloto cubre los costos del práctico del puerto local traído a bordo para ayudar a guiar el barco al puerto, mientras que el impuesto por cabeza se cobra para compensar el costo de los pasajeros que utilizan la infraestructura local; La tarifa de atraque es simplemente el cargo que las autoridades locales facturan a la línea de cruceros por el derecho a atracar en su puerto y ayudar a pagar los servicios necesarios para dicha visita.” También puede haber tarifas de muelle, tarifas de inspección, impuestos aéreos, tarifas de inmigración y naturalización, tarifas de Impuestos Internos y más. Diferentes destinos aplican una combinación de estas tarifas, aunque no todos aplican todas las tarifas mencionadas.

Según ChatGPT “las tasas portuarias varían según el destino, pero suelen oscilar entre 150 y 200 dólares por pasajero para un crucero de 7 días por el Caribe. Estos cargos se basan en el itinerario del crucero y son aplicados por las autoridades portuarias en cada parada. Por ejemplo: los cruceros que salen de Miami pueden cobrar alrededor de $ 152.65 por persona en tarifas portuarias. Algunos países del Caribe cobran tarifas impuestas por el gobierno a los pasajeros, que generalmente se incluyen en la tarifa del crucero, pero pueden oscilar entre $ 25 y $ 50 por persona, según el país.”

Las líneas de cruceros normalmente transfieren estas tarifas a los pasajeros en el momento de su pago final por el crucero. Pero todas esas tarifas son aplicadas por el puerto de atraque y no incluyen cargos adicionales que las líneas de cruceros cobran a sus pasajeros cuando reciben servicios específicos (además del alojamiento en los camarotes y las comidas). Estos incluyen las propinas, el servicio de internet, servicio culinario especial, etc. “En su mayor parte, las tasas e impuestos portuarios tienden a ser de alrededor del 10-20% de la tarifa base del crucero. Pero no siempre es así. De hecho, es posible que descubras que los cargos e impuestos portuarios ascienden a casi la mitad de la tarifa base del crucero.”

Noticias recientes sobre los pagos que deben hacer los cruceros sugieren que APORDOM debe revisar la situación. En Cancún, por ejemplo, se firmó en agosto un acuerdo con las líneas de cruceros “para cobrar a los pasajeros $5.00 USD adicionales. Ese dinero será enviado al estado de Quintana Roo para mejoras de infraestructura y atraque, la prevención de desastres naturales y la seguridad en los puertos de Cozumel y Mahahual, dijo la gobernadora Mara Lezama. El nuevo acuerdo del Fondo de Desarrollo del Turismo de Cruceros fue firmado entre el Estado de Quintana Roo y la directora ejecutiva de la Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA), Michele Paige, y Adam Ceserano, presidente de la Asociación.”

En Europa este año se han incrementado las tasas por pasajero de manera significativa. En Lisboa, por ejemplo, impusieron un pago adicional de dos euros por pasajero, mientras Grecia acaba de subir la tasa 22 euros para salvaguardar contra el turismo masivo. (En el caso de las islas de Santorini y Mikonos se ha comenzado a cobrar además 10 euros a los pasajeros que desembarcan.) Por la misma razón Barcelona, Venecia, Ámsterdam y otras ciudades del viejo continente han hecho lo mismo. Algunos puertos de los Estado Unidos también han subido, aunque las razones no han sido las mismas.

Si el flujo de cruceros hacia nuestro país sigue creciendo vertiginosamente podría superar a la Bahamas en pocos años en términos del volumen de pasajeros recibidos. Las perspectivas de la industria de cruceros para la región del Caribe –y para el mundo entero también— se reportan como muy positivas. La coyuntura, por tanto, es propicia para que APORDOM haga una profunda revisión de sus tasas y tarifas y, en particular, suba por lo menos el cobro por pasajero. Como predice el incumbente de APORDOM, nuestro destino puede convertirse en el mayor hub caribeño de cruceros, al menos hasta tanto le abran las puertas nuevamente a los puertos cubanos.