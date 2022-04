Londres nos impactó como más de lo que ya sabíamos que nos impactaría en términos de empatía.

En los días de la Semana Santa, nos tocó “vivir” entre Whitechapel y The City y nuestro camino habitual cruzando la zona de Aldgate para ir desde nuestro hotel hasta las zonas turísticas de la ciudad era toda una experiencia.

Nos causó un impacto no tan positivo ver como la zona propiamente de Whitechapel se ha convertido en un gueto descuidado tanto en su ornato como en muchos de los servicios mínimos de limpieza. Nos pasó por la mente aquello del “cuarto mundo”; esos pequeños puntos deprimidos socialmente, incrustados en las grandes metrópolis del primer mundo.

Probablemente el autor de estas líneas no pueda permitirse pagar un alquiler en la zona de London Victoria, en Westminster o en la zona de Candem, pero desde luego la aspiración sería buscar – para vivir y si fuera el caso- un lugar con renta, estilo de vida y perfil urbano mejor que el vecindario de Jack “The Ripper”.

Nos gustó Londres, viviríamos en Londres y lo disfrutaríamos. Muchas dicen que Londres es el New York de Europa; desde luego Londres es a la Commonwealthlo que Nueva York es a todo el mundo.

El autor, sin fingir modestia, ha admitido en otras ocasiones que el urbanismo no es su especialidad; también ha admitido que siendo arquitecto, conocer sobre la temática urbanística, manejarla y trabajar sobre las tramas de las ciudades es un deber adquirido. Desde este punto de vista profesional, más que profano, pero no especializado, admiramos el ordenamiento urbano de esta ciudad motivo de nuestro artículo de hoy y del distrito financiero llamado The City.

The City, una especie de catálogo de edificios de muchos de los arquitectos más influyentes del siglo XX, se mezcla con la historia propia de Square Mile.En la menospreciada Wikipedia podemos encontrar datos iniciales que ayudarían al iniciado en temas relacionados a los que tratamos por este medio, a adquirir una idea muy buena de este “pequeño” rincón del Reino Unido y su capital.

La City de Londres es el distrito financiero más importante del mundo, donde diariamente se compran y se venden productos financieros por valor de dos billones de dólares, la tercera parte del total de dinero que se mueve en el planeta.

Los años 70 vieron la construcción de infinidad de edificios de oficinas, incluido el NatWest Tower, que fue el primer rascacielos del Reino Unido. El desarrollo de los edificios dedicados a oficinas fue mayor en el centro, el norte y el este de la City, construyendo un segundo gran rascacielos, el 30 St Mary Axe con un tercero en construcción en la actualidad.

En estos dos párrafos de la Wikipedia se nos muestra “algo más que poco” sobre la“City”…pero el autor se compromete a tocar monográficamente algo sobre los edificios más emblemáticos de este fascinante lugar.

Hasta la próxima