Temas Electorales de Román Jáquez: Sucinto enfoque académico

El presente enfoque me permito hacerlo en mi humilde calidad de tratadista de temas políticos, democráticos y electoralistas y como coordinador general de la Academia de Estudios Políticos y Electorales, Adepe, y a la vez, como presidente de la Unión de Escritores de la Provincia Monseñor, Nouel, Uemon. (Pendiente de Juramentación el 5 de agosto ,2022)

Y en efecto, de inicio cabe resaltar que la bibliografía en temas de la democracia y los procesos electorales en República Dominicana resulta escasa o poco abordada con el rigor científico y académico que demanda la temática. En este particular, por referir algunos, estudiosos en la materia, remembramos a Julio Genaro Campillo Pérez, quien nos legó investigaciones como; Bipartidismo Electoral en la Republica Dominicana (El Grillo y el Ruiseñor), Historia Electoral Dominicana, 1948-1986, entre otras publicaciones de primerísimo aporte al estudio de los procesos electorales dominicanos-llegó a ser miembro de la JCE-. En ese mismo sentido, debemos mencionar a la politóloga y cientista política, Rosario Espinal, quien se ha destacado, entre otros roles como investigadora sociopolítica, en análisis estadísticos sobre los partidos políticos, temas como la desafección, de género, electorales, etc., asimismo, Ángel Lockward, quien incursionó en el tema con varias obras sobre el pensamiento político, e incluso, abordó asuntos de representación políticas, Isis Duarte y Ramonina Brea, entre la que me permito destacar ¨Democracia vulnerable (…), Entre la calle y la casa: las mujeres dominicanas y la cultura política –obra que data de 1999-, etc, así como una buena matricula de dominicanos.

Entre otros, a nivel de análisis y doctrinas políticas dominicana, se encuentran; Franklin Franco, Sandino Grullón, estos últimos, entre otros aportes, aportaron enjundiosas obras, entre otras, destacamos; Historia de la Ideas Políticas en la Republica Dominicana, y el último, -refriéndome a Grullón como uno de los más prolíficos-, quien ha aportado la Historia de la Elecciones en la Republica Dominicana, desde 1913 al 1998 y una amplia bibliografía política y electoral. En efecto, para ampliar este pequeño censo, referimos en primer orden, las obras del Dr. Julio Brea Franco, entre otras; ¨Sistema Constitucional Dominicano, de noviembre del 2019, incluso, siendo así, ya dispuestas las nuevas legislaciones políticas y electorales, llámense; ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la ley orgánica del régimen electoral, 15-19, del 18 de febrero del 2019. Aquí también me permito incluir, modestamente, nuestra entrega titulada, la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en el que hacemos unos abordajes explicativos de las principales figuras jurídicas políticas contenidas en sus 84 artículos publicada en el 2020.

El más reciente aporte, pero ya con un lineamiento doctrinal, -juicio personal y concluyente- y si se quiere, con alta vocación de formación en la construcción de una ciudadanía empoderada en los principales aspectos que soportan el sistema democrático, y fundamentalmente, sobre los lineamientos que orientan a un manejo estructural hacia la especialización en derecho electoral, lo que hoy día se acuña como abogados electoralistas, lo es, Temas Electorales. En esta referida obra, el autor destapa su decano afán formativo al destacar ¨(… los sistemas electorales han entendido necesario crear y contar con órganos especialistas que ayuden en el proceso de formación capacitación de la sociedad sobre los temas de democracia…, y ahí refiere la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil, Efec, Ob. Cit. pag. 444), pero antes, en la página 542, a modo de pregunta cuestiona, ¿ hasta qué medida debe un órgano electoral involucrarse en labores formativas en procesos de educación electoral? Y es ahí que yo digo, lo más que la misma sociedad cambiante vaya mutando, y moviéndose como va, a mil, y agrego, un símil literario que es, los procesos electorales constituyen las fincas de los órganos electorales y por lo tanto, mantenerla en capacidad de sembrar y cosechar democracia ha de ser una tarea constante, a fin de que los productos partidos políticos, candidatos y funcionarios sean de mejores cosechas. (Los órganos no se pueden contentar con la autoformación de los partidos políticos, por razones de experiencias y el declive de las escuelas de formación política electoral, digo yo)

Desde esa óptica y para ponernos en contexto del contenido de Temas Electorales, Volumen I, esbozado sucintamente en este sencillo prolegómeno, me permito hacer un paseo por sus principales ejes temáticos. En principio, la obra consta de 550 páginas de contenido, y en ellas trata magisterialmente los siguientes: 1) El Sistema electoral en República Dominicana…… 2) Primeras reflexiones electorales desde el Tribunal Superior Electoral ….., 3) Segundas reflexiones desde el Tribunal Superior Electoral… 4) Terceras reflexiones desde el Tribunal Superior Electoral… 5) El Derecho Electoral como rama autónoma, 6) El modelo de justicia electoral latinoamericano: génesis., 7) La competencia del Tribunal Superior Electoral (…), 8) Reservas de candidaturas realizadas por las organizaciones políticas: Teoría de la Exhaustividad sistémica, 9), Crisis sanitarias (Covid-19) y los procesos electorales en América Latina: La Abstención, 10) Jurisprudencia Electoral en República Dominicana … (2019-2020), 11) La construcción de una democracia política paritaria- y yo sintetizo, con enfoque de género-, 12) La participación de la mujer: Una visión política, social y jurisdiccional, 13) La observación electoral y su impacto en Latinoamérica, 14) El voto en el exterior: experiencia del sistema electoral de la República Dominicana, 15) La importancia de la educación política electoral.

En su estructura temática, como acabamos de desglosar más arriba, podríamos decir, esta obra se une a tratadistas -que han publicado obras- de las dimensiones de grandes especialistas latinoamericanos y otras nacionalidades, dentro de los que destaco; Peter Nohlen, Daniel Zovatto, Joseph Thompson, Wilfredo Penco, entre otros, y los refiero porque estos especialistas, diríamos, han jugado un papel protagónico en la formación política y electoralista en nuestro país, además, que han sido, refuerzo, gremialistas de instituciones internacionales que tutelan el ejercicio democrático en América,- la lista es muy extensa- (Ver listado amplio en Diccionario Electoral. Tomo I, A-K), espacio que el autor de Temas Electorales, Volumen I, estaría ya formando parte de ese solio de tratadistas elites en la materia, a juzgar por el abordaje académico de su obra, misma que está enmarcada en el rigor de estructura expositiva, si se quiere buena argumentación, coherencia, cohesión, buena composición interna, etc..

Volviendo a su estructura temática, o como diría mi amigo Felipe Carvajal, Director de la Efec, -a los ejes focales-, yo invito a consultarlo en su quince entrega, ya que asumirá que estamos en presencia de un mini diccionario conceptual de procesos electorales, sus fundamentos y sus análisis, en el cual, en 550 paginas recoge grandes experiencias y vivencias que ha de servir de referencia, y yo diría, de doctrina de consulta para la profunda interpretación y ricas fuentes para el desarrollo de tesis, ensayos, doctrinas y el propio ejercicio de abogados electoralistas, pero además, vendría a llenar un vacío en la carencia de escuelas de formación política exigida en el artículo 34 de la ley 33-18, que manda con vehemencia campanaria, que principalmente en su objeto, prescribe que la educación política es formar ciudadanos con profundas vocación de servicio al país, dotados de la necesaria competencia y convicción democrática para el desempeño de las funciones públicas.

Por lo tanto, Temas Electorales, Volumen. I, aunque venga un 2do. Volumen, -que habría de esperarse por vocación expresa del autor de seguir trillando la democracia-, el que nos entrega en esta ocasión, además de ser un libro de consulta obligatoria para el desarrollo amplio y conceptual de la democracia y sus fundamentos prácticos de ejercerla, dado su contenido en el marco estructural temático, constituye una excelente fuente académica y procesal y doctrinal, tanto para los abogados electoralistas-repito-, y los gerentes-como se está usando modernamente-, de los partidos políticos. A nuestro juicio, la bibliografía literaria de la materia política electoral y procesal electoral, además de otras fuentes, en la Republica Dominicana, ha de auxiliarse de Temas Electorales, Vol. I, que de forma sintética, concreta y resumida, dispone-y creo que forma proverbial-sin perder las profundidades- conecta con la propia cultura política vernácula, la cual resulta digerible, tanto por los grandes estudiosos del tema, así como también los las bases de los partidos, su gerencia y sobretodo, por el pueblo llano.

En otras palabras, ya colofonando, la obra me resulta una fuente resumida, pero abarcadora, de los ejes transversales de la literatura electoral, teniendo en cuenta los insumos imprescindibles de entender cabalmente, el colorario de la democracia en América en virtud de que la misma está apalancada -como soporte básico- en la celebración periódica de elecciones, elemento básico y principal de la democracia como sistema político.

Me permito, declarar la obra referenciada, en nombre de la Academia de Estudios Políticos y Electorales, Adepe, así como la Unión de Escritores de la Provincia de Monseñor Nouel, como una obra que viene a enriquecer la bibliografía de Temas Electorales, como su título lo indica. Y finalmente, declarar su entrega al mundo lector, como oportuna, vital y enriquecedora propuesta. ¡Enhorabuena!