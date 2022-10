Teatro y ópera en pantalla grande

Jodie Comer

Este fin de semana retorna National Theatre Live, la serie de obras teatrales que son grabadas en Londres para ser proyectadas en cines, alrededor del mundo, serie en la cual participan más de mil cines de cuarenta países, incluyendo en el nuestro a Fine Arts Novo Centro, donde podremos ver, este sábado 15 de octubre a las 7 de la noche, “Prima Facie”, de Suzie Miller, premiada en 2020 con el “Australian Writers' Guild Award for Drama” y el “David Williamson Award for Outstanding Theatre Writing”.

“Prima Facie” es dirigida por Justin Martin y protagonizada por Jodie Comer, quien hace su debut en el West End, luego de sus actuaciones en películas como “Free Guy” (Shawn Levy, 2021) junto a Ryan Reynolds y Taika Waititi, y “The Last Duel” (Ridley Scott, 2021) junto a Matt Damon y Adam Driver; y series como “My Mad Fat Diary” (2013–2015), “Doctor Foster” (2015–2017) y “Killing Eve” (2018–2022). Por esta última ha sido nominada dos veces a los Golden Globes y tres veces a los Primetime Emmy Awards (premiada una vez) y a los BAFTA TV Awards (también premiada una vez). Además, en estos últimos, fue premiada también por “Help” y nominada por “Thirteen”, en 2021 y 2016, respectivamente.

Acerca de “Prima Facie”, hay más información en este enlace:

https://primafacie.ntlive.com/synopsis/

El sábado siguiente, 22 de octubre, a la una de la tarde, en el mismo cine, podremos ver la ópera “Medea”, de Luigi Cherubini, en una producción de David McVicar, protagonizada por Sondra Radvanovsky, Matthew Polenzani, Janai Brugger, Michele Pertusi y Ekaterina Gubanova. Dirige la orquesta Carlo Rizzi.

Dicha ópera será la primera de diez que integranla temporada 2022-2023 de The Met: Live in HD, óperas que serán transmitidas en vivo y directo desde The Metropolitan Opera House de Nueva York, para ser vistas en pantallas cinematográficas en más de 70 países. La segunda será “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, el sábado 5 de noviembre. La cartelera completa y más información en este enlace:

https://www.metopera.org/season/in-cinemas/

Siguiendo esos pasos, The Royal Opera House de Londres también comenzó hace algunos años a transmitir óperas, las cuales podemos disfrutar en Santo Domingo, en diferido, en versiones grabadas que se proyectan en una pantalla habilitada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con los auspicios del propio Teatro, la Fundación Amigos del Teatro Nacional, la Fundación Sinfonía, la Cámara Británica de Comercio y la Embajada del Reino Unido.

La próxima será eldomingo 6 de noviembre a las 5:30 de la tarde: “Aída”, de Giuseppe Verdi, en una producción de Robert Carsen, protagonizada por Elena Stikhina,Francesco Meli,Agnieszka Rehlis, Ludovic Tézier y Soloman Howard. Dirige la orquesta Antonio Pappano. Más información en este enlace:

https://www.roh.org.uk/cinemas/production/51186

Y seguimos con Verdi, pues su “Messa da Requiem” será interpretada en el concierto de clausura de la temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, el miércoles 9 de noviembre a las 8:30 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la participación de un grandioso coro de 150 voces, actuando como solistas la soprano Nathalie Peña-Comas, la mezzosoprano Glenmer Pérez, el tenor Gregory Kunde y el bajo Morris Robinson. Más información y boletas a la venta en la Fundación Sinfonía, teléfono 809-532-6600 y correo electrónico:

boleteria@sinfonia.org.do

Por cierto, Nathalie Peña-Comas acaba de ganar el primer lugar en el concurso internacional Ebe Stignani, celebrado la semana pasada en Imola, Italia. Más información en estos enlaces:

https://www.diariolibre.com/revista/cultura/2022/10/09/nathalie-pena-comas-gana-concurso-de-canto-en-italia/2104435

https://www.diariolibre.com/revista/cultura/2022/10/11/nathalie-pena-comas-celebra-premio-internacional/2105338