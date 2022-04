¡Solo una vida!  

Me caí más de una vez de la bicicleta, más de tres de la motocicleta, me chocaron varias veces en el carro. He salido disparado de vehículos en movimiento, mi cabeza se ha raspado por el cemento áspero.

Me han sacado varias veces de la piscina a punto de ahogarme, de lagunas negras como la tierra. He sido arrastrado por corrientes violentas de ríos. El mar me ha alejado de la costa dejándome a la deriva entre tiburones y ballenas.

Me he lanzado de un tercer piso por falsa alarma de temblor. De un quinto en Nueva York a causa de un incendio. He salido desnudo en Managua librándome del terremoto, pero no de las miradas femeninas escrutadoras…

Estuve tres días perdidos a 5 mil pies de altura en el Chimborazo en Ecuador. Cuando me encontraron tuvieron que romper con un martillo el hielo que llevaba pegado a la piel.

Me tiré en paracaídas en la Florida y a cincuenta metros del suelo este se rasgó, haciéndome caer en un pantano de los everglades donde tres cocodrilos me esperaban, pero su afán de comerme los hizo caer en una pelea descuidando a su presa.

Me quedé sin gasolina en medio del desierto texano y fui recogido por unos buenos samaritanos que resultaron ser agresivos narcotraficantes. Cuando me vine a dar cuenta estaba en medio de una balacera que hasta a mí me dieron una ametralladora. No sé si los maté yo a todos, pero cuando abrí los ojos no quedaba uno vivo.

En un pueblo olvidado de Guatemala me confundieron con un ladrón y me azotaron en medio de la plaza. Me amarraron a un poste y me rociaron gasolina, pero se desato un diluvio y aquello les pareció un presagio de los dioses escapándome de ser recordado como Juan De Arco.

En París, tuve que tirarme desde lo alto de la torre Eiffel con una soga ya que un marido celoso subía presuroso, pistola en mano, en busca de su amada. Los franceses pensaron que se trataba de una promoción de Tarzán, ya que me “balanceaba” en paños menores…

El guía africano sufrió un infarto, haciéndome yo del timón del jeep que nos transportaba en medio de la jungla. Con tan mala suerte que desvié el camino de regreso internándome en tierra de leones. Fueron tantos los leones que nos persiguieron que el guía al despertar y verlos tan cerca sufrió otro infarto …esta vez fulminante.

Fui violado por dos gruesas morenas en Cartagena, que pasaron de un masaje sencillo a uno en donde me encadenaron de piernas y brazos haciendo conmigo el queso de un sándwich al que deleitaron…

Me caí de una avioneta en dos ocasiones, la primera logré aterrizar en un frondoso pasto, pero la segunda en medio del mar entre la Florida y Cuba. Llegué nadando hasta Varadero, donde fui consolado por una flaca al son de la guantanamera.

Me he reído, me he llorado. He perdido la vida muchas veces y otras tantas las he recuperado. He ido perdiendo el miedo al mañana y ¡quizás! “creo” a toda la incertidumbre.

He aprendido a observar y a callarme cuando lo que se diga caerá en el vacío. Mi último aprendizaje ha sido el desapegarme de los deseos y anhelos para verlos llegar solos, como un acto de magia.

Los que nos toca nos toca. En vano será intentar resistirnos. Nadie llega el día después, ni muere un día antes.

Lo que si es preciso recordarnos que ¡solo una vida! Es la que tenemos. Así creas en la reencarnación y en “verdad” regreses. Ese que volverá no serás tú ni este que hoy está aquí. El que vendrá será otro, con nuevo rostro, nueva voz, nuevo nombre y nueva vida.

Solo una vida para que optes por amargártela o gozártela. No para que te quedes en ese rincón quejándote de lo que “no sucede”. ¿Pero no piensas que lo que sucede lo estás haciendo tú?

No esperes que otros te resuelvan la vida. Ellos están resolviendo la suya. Sal ahora, levántate y camina ¿dónde? Ni eso se piensa. Donde quiera que vayas era donde tenías que ir.

Todos tenemos muchos destinos asignados exclusivamente para nosotros. Si optas por solo irte por “uno” de todos los caminos “esa parte” del destino es la que tendrás…

Si no te va bien, no tengas miedo en soltar eso. Vete a recorrer otro de los caminos y si también te hartas ¡recórrelos todos! Al fin y al cabo, todos son tuyos.

Ayer, no salí al patio de mi casa. Dejé esperando a mi hamaca que celosa espera por mi todas las tardes, a las cinco en punto para ser exactos.

Ayer, se cayó el árbol encima de mi hamaca, en la tarde, a las cinco y un minuto ¡para ser exactos! ¡Salud! mínimo caminero