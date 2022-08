“Socialismo“ o socialismo

Desgraciadamente, para los que propugnamos por el socialismo, los “ensayos socialistas “ implementados desde el 1917 no se desarrollaron consecuentemente con la lógica del socialismo científico y además sufrieron alteraciones conceptuales producto de errores y tergiversaciones causados por el autoritarismo y el culto a la personalidad o sea, a la adulonería. En todos los países en donde se instauró el llamado “socialismo real“ se impuso un modelo económico que no estaba a la par con el desarrollo capitalista alcanzado, lo que provocó desajustes económicos y sociales que no pudieron resolverse dando origen a su disolución.

Como etapa del desarrollo económico superior al Capitalismo, el Socialismo supone una concentración de los principales y estratégicos medios de producción por parte del Estado, permitiendo así, la planificación de la economía y garantizar el bienestar social. El Estado, siendo productor de riquezas le permite mediar en los mercados controlando los precios protegiendo a la ciudadanía y produciendo así una verdadera justicia social.

El Socialismo como sistema económico y social tiene como base ideológica la propiedad colectiva de los medios de producción por parte del Estado, pero eso no significa que sean todos los medios de producción sino los principales y los estratégicos, para garantizar el desarrollo de la sociedad. El error de los dirigentes que lideraron los procesos que se implementaron en Europa , Cuba y al inicio del proceso chino fue que absolutizaron este concepto y fue abolida la iniciativa privada del emprendimiento, actitud inherente al ser humano desde su integración social.

Una economía centralizada no significa neutralizar la iniciativa comercial privada pero sí el control y regulación de la competitividad defendiendo a la población del agiotismo y la especulación.

El socialismo tampoco debe verse como una dictadura y aunque conceptualmente se habla de “la dictadura del proletariado“ fue un error que estigmatizó al socialismo. Quien puede demostrar que un sistema social y económico más justo no puede ser conducido por una gobierno realmente democrático y alternativo? Cuando el Socialismo ha sido producto de la sustitución dialéctica del capitalismo es porque las instituciones políticas están sólidas y la alternatividad del poder no puede alterar la continuidad de los programas de desarrollo en beneficio del desarrollo social y económico. Lamentablemente y producto del momento en que se instauraró “el Socialismo“ en los países en donde se produjo, fueron conducidos por dictaduras.

Otro error conceptual es el enunciado de que el Socialismo elimina las clases sociales y es totalmente absurdo. Se puede decir que transforma el sistema de clases pues al mejorar las condiciones económicas de los desposeídos logrando que los mismos obtengan mejores ingresos que les permitan el ahorro, mejores condiciones de vivienda y en sentido general una vida con dignidad, liberándolos de la pobreza y la miseria elevándolos hasta las clases medias de la sociedad. Si tenemos un socialismo en donde no se suprime la inicativa de emprendimiento privado, existirá la pequeña burguesía. La burguesía, en cambio, en la medida el Estado maneje los principales y estratégicos medios de producción será una clase que irá desapareciendo salvo aquellos que estén dispuestos a integrarse al proceso en donde el Estado los pudiese mantener dirigiendo y administrando sus empresas bajo estricto control estatal.

El concepto de “clase obrera“ carecería de sentido social pues en el Socialismo los trabajadores industriales serían emancipados y ya no serían objeto de explotación formando parte del conjunto de trabajadores de la sociedad.

De esta forma una sociedad Socialista estaría formada por 4 clases sociales:

Clase dirigente, formada por funcionarios elegidos para gobernar y dirigir el proceso de desarrollo social y económico.

Clase trabajadora, formada por todos aquellos que intervengan tanto en el sector productivo como en el sector servicio.

Pequeña burguesía, formada por pequeños y medianos comerciantes

Empresarios, formados por aquellos burgueses dueños de empresas fabricantes de bienes integrados al proceso y sometidos a las leyes socialistas de cero explotación a sus trabajadores.

Cómo podrían integrarse al proceso socialista los empresarios dueños de fábricas de bienes?

La característica que define al burgués es la explotación del obrero que significa la obtención de plusvalía de su trabajo. Es decir, el obrero trabaja para producir un artículo por el cual recibe un salario pero sucede que ese artículo, en el proceso mercadológico adquiere un plusvalor del que no se beneficia el obrero y del que se apropia el burgués. Marx en “El Capital “ lo describe como el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto del cual se hace propietario el empresario, originando así la explotación o acumulación capitalista.

En un sistema Socialista, por este valor no pagado, el obrero recibiría una porción del mismo correspondiente a su esfuerzo, compartiendo con el dueño los beneficios.

Otro aspecto al que se aduce al referirse al Socialismo es a la errónea idea de que éste consiste en quitarle los bienes a unos para dárselos a otros. Eso no es cierto, en absoluto. Se difundió esta mentira por los británicos al triunfo de la Revolución Bolchevique en la Rusia zarista en donde existía una gran pobreza social con un enorme déficit de viviendas por lo que en cada invierno morían miles de personas por el intenso frío y la Revolución se vio en la necesidad de obligar a miles de familias que tenían u ocupaban amplias viviendas y fueron obligados a compartirlas con personas que carecían de viviendas adecuadas o de personas indigentes que carecían de ellas. También, la oligarquía monárquica y la burguesía rusa formaron filas en el ejército contrarrevolucionario y fueron objetos de confiscación de sus bienes y empresas, acción que haría cualquier movimiento de izquierda o de derecha en situación de guerra.

En Cuba, por ejemplo, existen viviendas de familias que abandonaron el país por diferencias ideológicas o por miedo, que están cerradas y el gobierno cubano no las ha tocado porque sus documentos de propiedad están en regla. Pero eso solo se conoce si usted vive en Cuba, como es mi caso, en donde viví cinco años. De manera que es una falacia lo del que en el Socialismo se le quita a las personas sus bienes para dárselos a otras. Pero estas mentiras son las que manejan los medios manipulados por el imperio de la mentira.

Por todo lo que he expuesto es injusto y producto del desconocimiento de estos postulados hablar del Socialismo como un sistema fracasado y estigmatizado como dictatorial. Solo los ignorantes o enemigos de la justicia social utilizan expresiones de descrédito sobre este sistema que busca las mismas oportunidades y el bienestar de todos los seres humanos de la sociedad.

Cuando Carlos Marx y Federico Engels teorizaron sobre el Socialismo como etapa superior al Capitalismo, en ningún escrito hablaron de que esta etapa sería producto de un rompimiento abrupto, por el contrario, lo plantearon como producto de la evolución económico-social del Capitalismo que alcanzaría su máximo nivel de productividad y de justicia social y diera lugar al Socialismo.

Quien plantea que el Socialismo adviene por una “ruptura del eslabón más débil“ es Vladimir Ulianov Lenin, pues fue su experiencia, ya que en la Europa del inicio del siglo XX, Rusia era un país Pre-capitalista con un enorme atraso social y económico. Las coyunturas de la época consistentes en: 1- Participación de un ejército ruso inconforme en una guerra con la que no se sentían identificados, 2- Una gran injusticia social con cruel represión del gobierno zarista y 3- La ayuda dada al bolchevismo por parte de Alemania debido al pacto con Lenin para que éste, a su triunfo, sacara a Rusia de la guerra, confluyeron en el quiebre de la realidad rusa y así el triunfo revolucionario bolchevique.

Luego, como consecuencia del resultado de la II Guerra Mundial y el tratado de Yalta, 6 países quedaron bajo la influencia soviética en donde se impuso el llamado “Socialismo“ que como sistema impuesto y aunque tuvo algunos beneficios, sin embargo no cuajó entre la mayoría de sus poblaciones debido a las restricciones que el modelo soviético imponía. La China de Mao fue una revolución campesina en donde se produjeron grandes errores de concepto que causaron millones de muertos y atraso económico. Cuba, fue producto de un entuerto latinoamericano en donde se precipitó la instalación de un modelo socialista al estilo soviético que nada tenía que ver con la idiosincrasia del pueblo cubano en un país con unas relaciones de producción capitalista muy escasa. Albania quedó sola entre el modelo chino y el soviético con una economía que iba al retraso continuo y con una represión fascista. La Yugoslavia, no alineada ni con China ni con Rusia, logró éxitos al mando de un liderazgo nacionalista y amigable con la justicia social pero sin dar lugar a la alternatividad del poder lo que a la muerte de su dirigente empezaron las diferencias nacionales provocando finalmente con la intervención de la OTAN que desmembró el país.

Este ha sido, en resumen, la historia del “Socialismo“ aplicado desde la segunda década del siglo XX pero en nada tiene que ver con la esencia de ese sistema emancipador de la humanidad.

Hoy, China ha comprendido, en base al entendimiento del marxismo, de como se llega al Socialismo y con la dirección de su Partido Comunista de China dirige una economía de Estado con rasgos eminentemente Capitalista, sacando a más de mil millones de chinos de la pobreza y elevándolos de clase social. Vietnam va por el mismo camino y Rusia emerge como un Estado benefactor devolviendo el orgullo de su población que tanto sacrificio a vertido por la humanidad y transita por un proceso casi parecido al chino solo que quien dirige el proceso no es el Partido Comunista de Rusia