Sobre hormigón ligero y el límite de las formas II

Continuando con la serie iniciada a finales del 2021 y que se fue estructurando como una entrevista a la arquitecta Almendra Riveros Ruiz, sobre el GRC (Glassfiber reinforced concrete), hoy haremos referencia -y citaremos- dos ejemplos sobre utilización del GRC en la arquitectura. Ambas referencias constructivas las realizó la arquitecta Riveros, como parte de sus trabajos de investigación sobre el tema.

Centro de Arte Contemporáneo – Córdoba / España

Citamos a la Riveros:

“Proyecto diseñado por el estudio Nieto Sobejano Arquitectos en el año 2005. El concepto de esta edificación está vinculado al lugar y a la memoria de este…”

“… Según Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, el Centro de Arte Contemporáneo es una reinterpretación de los modelos islámicos, la secuencia de la cultura hispano musulmana. El lenguaje de la fachada, está compuesta por un patrón geométrico similar originado en forma de hexágono, logrando así una modulación que se realizó con los paneles prefabricados de GRC, con un espesor de 20cm, que revisten las fachadas opacas y perforadas.”

“La fachada que da al río y la que abre el edificio al exterior, es la fachada de mayor envergadura, ya que cuenta con doce tipos de paneles prefabricados de GRC blanco, perforados según 16 geometrías distintas, todo esto está anclado mediante una estructura metálica de bastidor de tubos fijados al muro de hormigón.”

El gran aporte que podemos rescatar de este ejemplo aportado por la colega en su investigación sobre las soluciones con GRC, ha sido, desde nuestro punto de vista, conseguir una reinterpretación constructiva de un lenguaje formal, propia de la arquitectura musulmana, y a la vez traduciendo estas líneas características a un edificio emplazado en occidente para un público de occidente; todo esto sin desmerecer los aportes arquitectónico de la referida arquitectura que inspira dicha solución formal plasmada en la fachada.

Nieto y Sobejano proponen una solución técnico/constructiva – el GRC- que no solo rescata y reinterpreta un lenguaje formal, como ya hemos dicho, también al proponer el GRC como medio, vehículo y materialidad de expresión, plantean una solución tecnológica que nos permite ser testigos de la versatilidad del componente en cuestión: el GRC.

Es fácil deducir que el autor de estas líneas es un apologista de esta solución técnico/constructiva, pero no lo sería si no creyera en la locura;y así, tal como diría Silvio Rodríguez:“si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio

si no creyera en la esperanza.Pero usando al poeta, no queremos banalizar los aportes tecnológicos que los arquitectos podemos conseguir con este componente. Al hablar de locura, lo hacemos desde la poética del lenguaje sin desmerecer nada del aspecto tecnológico.

Formas pesadas propias del H.A. (Hormigón Armado), son recreables con un material que siendo de la misma condición pesa tanto menos que parecería esa locura a la que aducimos.

El peso de un material que solo se antoja visual, pero que conserva toda su nobleza no es locura, es balanza en la razón del equilibrio, es ciencia y es tecnología y Nieto y Sobejano, con sobriedad y manejo expedito, lo demuestran en esta obra ( Ver: https://arquitecturaviva.com/obras/centro-de-creacion-contemporanea).

Continuará…