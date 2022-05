Sobre el maestro y la construcción industrializada

Entre 1911 y 1917, Frank Lloyd Wright diseñó un tipo muy diferente de viviendas denominadas American System-Built Houses, con un espíritu más de diseño personalizado que de producción de prototipos o modelos de repetición. El maestro haciendo un recorrido alternativo al que todos conocimos en los libros y manuales más habituales sobre su vida y obra. Conservando la técnica de la industrialización de los elementos, Wright planteaba, en asociación con la Richard Company de Milwaukee, casas que aprovecharan este potencial de la producción en fábrica pero dotando a cada modelo de identidad propia a través del diseño. El planteamiento consistía en reducir el tiempo de construcción mediante la producción sistematizada y en cadena de montaje de componentes como los bastidores de madera, elementos estructurales, cerramientos verticales y horizontales, molduras, revestimientos y carpinterías. El resultado deseado era la reducción no solo del tiempo, sino de los costes de mano de obra y materiales ofreciendo, además de las ventajas inherentes a la industrialización, una alternativa fresca a las casas prefabricadas en el mercado. Con este proyecto de las American System-Built Houses, el maestro hacía coexistir dos aspectos aparentemente contradictorios hasta ese momento: 1) la optimización de la construcción mediante los procesos de industrialización y la producción en serie y 2) un diseño individualizado para cada proyecto. Esta iniciativa empresarial que no tuvo el éxito deseado queda documentada en los más de 960 planos y dibujos de los múltiples diseños de las casas de la pradera de producción industrial del maestro Fran Lloyd Wright que se conservan en la Fundación que lleva su nombre. Este gran impacto de las viviendas prefabricadas encontró gran parte de su inspiración en el ejemplo de la cadena de montaje del modelo de automóvil Ford T de Henry Ford. Ciertamente todo este movimiento sirvió de motivación a los exponentes de la arquitectura mundial en Estados Unidos y Europa y en esta última sobre todo pasada la primera Guerra Mundial. No tomamos la licencia de reproducir un párrafo a modo de conclusión biográfica del artículo de hoy.

Tomado de Wikipedia: “Frank Lloyd Wright (8 de junio de 1867 - 9 de abril de 1959) arquitecto, diseñador de interiores, escritor, y educador estadounidense, que diseñó más de mil estructuras, de las cuales se completaron 532. Wright proponía el diseño de estructuras que estuviesen en armonía con la humanidad y el entorno que las rodeaba, una filosofía conocida como arquitectura orgánica. Fue el iniciador del movimiento Prairie School…” “En 2019, ocho obras de Wright fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.