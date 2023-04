Sobre construcción industrializada de los años 50 del siglo XX

En 1956 en Estados Unidos, Marvin Goody y Richard Hamilton, profesores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) concibieron la casa Monsanto, promovida por los inversionistas de Disneylandia, como la casa del futuro.

Con base de hormigón su gran aporte era su forma curva que transmitía una cierta sensación de libertad morfológica y los materiales sintéticos utilizados tanto para su cerramiento (Glass fiber-reinforced concrete o GRC) y su aislamiento ligero de espuma de poliuretano expandido. La casa permitía su fácil montaje y desmontaje.

Otro ejemplo destacable de casa con material sintético y/o plástico fue la All Plastic House de 1956, de Ionel Schein, que se presentó en una feria de muebles en París y laHouse of Futurepresentada en la exposición The House of the Future de los Smithson, construida para la Daily Mail Ideal Home Exhibition.Estos ejemplos dieron un giro a la concepción del material sintético (plásticos y composites) y su utilización como materiales de construcción.

El tema de la construcción ligera industrializada o modular industrializada se asociaba habitualmente a situaciones de contingencia o contextos de déficit puntual habitacional.

Tal es el caso del proyecto de La Casa de Abad Pierre o Casa de los Días Mejores (Maison des Jours Meilleurs), de 1956, diseñada por Jean Prouvé. La casa de unos 57 m2 Era una respuesta a la situación de emergencia en la vivienda social en Francia.

La casa está asentada en una base de hormigón un bloque central de acero prefabricado. Los cerramientos son en panel sándwich de madera termoformada y la cubierta de una aleación de aluminio.

Para la década del 50 en Japón se fueron desarrollando varios proyectos y/o iniciativas empresariales en torno a la construcción industrializada ligera y modular ligera. En 1952, e incluso desde 10 años antes, el arquitecto Maekawa, del entorno de Le Corbusier, desarrolló el sistema de casas prefabricadas de 52 m2 denominadas Premos.

De este modelo se llegaron a construir hasta 1.000 unidades tomando como referencia formal la unidad tatami con unos paneles auto-portantes de contrachapado relleno de un aislamiento de nido de abeja y cubierta con estructura de madera.

Entre el 1950 y el 1960 se desarrollaron prototipos experimentales como las casas con sistema modular GM o General Module ( 98 unidades) de Kiyoshy Ikebe en 1950; las Daiwa Houses y las Pipe House de 1955 y las Midget House de 1959 o las Sekiusui House y la Misawa House ambas de 1960