Simposio de cirugía de 1956

En el año 1956 la Universidad de Santo Domingo fué el asiento de unos de los acontecimientos científicos más trascendentales realizados desde su fundación en 1538. El Gobierno Dominicano patrocinó la celebración en la Universidad de Santo Domingo de un simposium de Cirugía a cargo de señalados profesores de esa rama de la medicina de las más importantes Universidades Norte Americanas.

Especial empeño en escoger las personalidades más distinguidas de cada rama especializada de la cirugía para tomar parte en dicho Simposio. La iniciación de los trabajos científicos tuvo lugar el 15 de agosto y fueron clausurados el quince de diciembre del mismo año.

Este gran acontecimiento científico de alcance internacional es un nuevo fruto de la política de superación científica y cultural sustentada por las autoridades de salud del momento. En la preparación del programa de este Simposium de Cirugía y en la organización del mismo, trabajaron estrechamente con la Universidad de Santo Domingo el Almirante Doctor Ross T. Mcintyre, antiguo Cirujano General de la Marina Norte Americana y actual Director Ejecutivo del Colegio Internacional de Cirujanos; el Doctor Horace Ayres, regente de la división de New York del mismo Colegio, y d Doctor Maxwell Maltz, Catedrático Honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo. El Comité Organizador en la República Dominicana estaba integrado por el Doctor Virgilio Diaz Ordóñez, Rector de la Universidad de Santo Domingo; el Doctor Eduardo A. Alvarez P., secretario del Symposium; el Doctor Luis Fernández Martínez, traductor oficial del simposium, y con la cooperación de las Secretarías de Salud Pública y Previsión Social y del cuerpo médico de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

Uno de los profesores invitados fue el doctor Samuel Alcott profesor asociado de cirugía del New York Medical College y director de cirugía torácica del Hospital Metropolitano de New York y jefe de otros dos departamentos de cirugía en la misma ciudad. De igual forma el doctor Victor Carlos de Luccia, quien era cirujano asistente en el departamento de cirugía del Hospital Metropolitano de New York y otros 3 hospitales en la misma ciudad. Presentaron trabajos sobre cirugía del esófago y manejo de la cardiopexia. En el simposio participaron de igual forma los doctores Gershom Thompson y Max leopold Brodny, quienes pertenecían al departamento de Urología de la Clínica Mayo, de Minneapolis, Minnesota, uno de los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos. Trataron el tema de la Uretrografía y su papel en la esterilidad y fertilidad masculina. Trabajo muy novedoso para la época. El tema de la esterilidad masculina no se había abordado antes en el país, y también trataron sobre la epididimografia, la varicocelegrafia asi como la angiografía testicular. Tambien participó el doctor Maxwell Maltz, cirujano plástico norteamericano que a inicios de la década del 1950 estuvo en el país y fue designado catedrático de la Universidad de Santo Domingo. Estuvo acompañado del doctor Stanleigh Tausend, su asistente. En su presentación mostró los casos que había operado en el hospital Padre Billini y en el Hospital Militar.

La cirugía ginecológica y la obstetricia fueron tratadas por un panel de expertos encabezado por el doctor Horace Ayers, profesor emerito del New York Medical College y los doctores Gilbert Douglas, John Mussio y Ricardo Gorbea. Trataron temas de urología femenina, hemorragias uterinas y tumores ováricos. La neurocirugía fue presentada por los doctores Harold Voris y James Watts, reconocidos especialistas de Washington y Chicago. La ortopedia se centró en temas articulares, ligamentosos y de artritis.

Como se puede ver, este evento fue de gran relevancia para la clase médica dominicana que tuvo la ocasión de escuchar a importantes especialistas, en un momento histórico en que la dictadura regulaba severamente los viajes al extranjero.