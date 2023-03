Sector Eléctrico 2022 en gráficas

Todas las graficas que aparecen en el presente análisis fueron elaboradas con información tomada del Informe de Desempeño del Sector Eléctrico Diciembre 2022, publicado por el Ministerio de Energía y Minas en su página web.

Figura 1

ENERGIA ANUAL GENERADA COMPRADA POR LAS DISTRIBUIDORAS 2009-2022 (GWH)

La Figura 1 demuestra, que todos los años, sin excepción, aun en el 2020 que fue el año de la pandemia del COVID 19, donde la actividad económica disminuyo considerablemente, la energía generada y comprada por las distribuidoras, aumenta de año en año. En consecuencia, cada año, se establece un nevo récord de generación.

Esto desmiente las afirmaciones de las autoridades del sector eléctrico, quienes se ufanan y vanaglorian, tratando de presentar ante la sociedad, que la generación del 2022, constituye un hito, una hazaña, un logro sin precedentes, cuando no es más que la repetición de lo que ocurre año tras año.

Figura 2

INCREMENTO ANUAL ENERGIA GENERADA COMPRADA POR LAS DISTRIBUIDORAS 2009-2022

La Figura 2 demuestra que el incremento de la energía comprada por las distribuidoras del 2022 con relación al 2021, 2.14%, es el menor incremento interanual desde el 2018 con relación al 2017 y el tercer menor incremento interanual desde el 2009.

El incremento de la energía comprada en el 2020 con relación al 2019, 3.48% es mayor que el incremento del 2022 con relación al 2021, a pesar de la caída brusca de la actividad económica en el 2020, fruto del cierre por varios meses de las principales activades económicas, donde la demanda de electricidad disminuyo significativamente, debido al cierre de casi la totalidad de comercios e industrias. Sin embargo es el 2022, el año de la recuperación económica, tenemos un incremento en la energía comprada por las distribuidoras con relación al 2021, el cual puede calificarse de pírrico.

Puede alguien sentirse orgulloso y satisfecho con este incremento tan bajo de la energía comprada por las distribuidoras en el 2022 con relación al 2021 y pretender presentarlo como una hazaña, un logro o hito histórico en el 2022?

Figura 3

PERDIDAS ANUALES DE ENERGIA DISTRIBUIDORAS 2009-2022

La Figura 3 muestra, que las pérdidas anuales de energía (energía comprada a los generadores dividido entre energía facturada a los clientes, en millones de kilovatios horas (Gwh)), en términos porcentuales, con relación al total de energía comprada a los generadores por parte de las distribuidoras, disminuyo ligeramente, marginalmente, en el 2022 con relación al 2021, al pasar de 32.62% en el 2021, a 32.40% en el 2022. Sin embargo, cuando comparamos las pérdidas anuales en energía del 2022, con relación a las pérdidas anuales de energía del 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019, las pérdidas anuales en el 2022, son superiores a las pérdidas anuales, de cada año, en el periodo 2014-2019. En términos de perdidas de energía, hemos retrocedido como el cangrejo al 2014.

Cabe señalar y recordar, que a finales de Marzo del 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID 19, el Poder Ejecutivo emitió un decreto, prohibiendo a las distribuidoras realizar cortes de energía a los clientes con atrasos de pago, medida que produjo un aumento significativo en las pérdidas de las distribuidoras, sobre todo en los sistemas prepagos. Al 16 de Agosto del 2020, fecha del cambio de gobierno, ya el decreto presidencial no estaba vigente, con lo cual, en todo el 2021 y 2022, las distribuidoras no tenían impedimento de cortar la energía a los clientes morosos y con atrasos.

La causa principal de las altas pérdidas en energía que tienen las distribuidoras, se debe al hecho de que alrededor de un millón de usuarios, consumen electricidad y su consumo no es facturado por carecer de medidores o contadores.

Para poder cobrar, primero hay que facturar, ya que si no se factura, no se genera deuda y nunca se podrá cobrar.

Figura 4

PERDIDAS DE ENERGIA DISTRIBUIDORAS 2009-2022

SEGÚN INDICE DE RECUPERACION DE ENERGIA

La Figura 4 muestra que las pérdidas de energía de las distribuidoras calculadas a partir del índice de recuperación de energía, en el 2022, 36.82%, no solamente es más alta con relación al 2021 (35.53%), sino que es la cifra más alta desde el 2012, cuando se situó en 39.03%.

Las pérdidas de energía en el 2022, calculadas en función del índice de recuperación de energía, 36.82%, es una cifra muy cercana a la presentada por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), quien en un informe reciente publicado, situó las pérdidas totales del sector eléctrico en el 2022, en un 39%

En otras palabras, en el 2022, en términos de pérdidas de energía según el índice de recuperación de energía, hemos retrocedido como el cangrejo al año 2012-2013. ¿Debemos sentirnos orgullosos de este logro y hazaña o es una señal de que caminamos como el cangrejo?

El índice de recuperación de energía es un indicador que mide la recuperación de energía desde las unidades físicas de cobros (GWh) hasta la compra (GWh). Se obtiene dividiendo Los cobros (GWh) entre la Compra (GWh).

Si mi índice de recuperación de energía es un 63%, significa que no pude recuperar un 37%. Lo que no se recupera se considera pérdida del periodo.

Si a una persona le roban cien (100) pesos y recupera sesenta (60), el índice de recuperación de lo robado es un sesenta por ciento (60%) y la perdida es un cuarenta por ciento (40%.).

¿Puede alguien sentirse orgulloso y vanagloriarse con un nivel de perdidas en el orden del treinta y siete por ciento (37%) y pretender exhibirlo como un hito y una hazaña?

Figura 5

PERDIDAS TOTALES DE ENERGIA DISTRIBUIDORAS 2009-2022,

La Figura 5, muestra las pérdidas totales de las distribuidoras (energía comprada a los generadores menos energía cobrada a los clientes, en términos económicos), expresadas en porciento, con relación al total de energía comprada a los generadores por parte de las distribuidoras, aumentó en el 2022 con relación al 2021, al pasar de 35.90% en el 2021, a 36.99% en el 2022. Sin embargo, cuando comparamos las pérdidas totales de energía en el 2022, con relación a las pérdidas totales de energía en el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, las pérdidas totales en el 2022, son superiores a las pérdidas totales, en el periodo 2013-2021.

Las pérdidas totales de energía en el 2022, 36.99%, es una cifra muy cercana a las pérdidas de energía en el 2022, calculadas en función del índice de recuperación de energía, 36.82% y la presentada por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), quien en un informe reciente publicado, situó las pérdidas totales del sector eléctrico en el 2022, en un 39%. En lo relativo a las pérdidas de las distribuidoras, se confirman las frases de que “Todos los caminos conducen a Roma”, “Los y los astros planetas se alinean en una sola dirección”.

Las pérdidas totales de las distribuidoras en el 2022, 36.9%, es la quinta cifra más alta ocurrida desde el 2009, cuando se situaba en 41.57%. En otras palabras, en el 2022, en términos de pérdidas totales, hemos retrocedido como el cangrejo al año 2012-2013. ¿Debemos sentirnos orgullosos de este logro y hazaña o es una señal de que caminamos como el cangrejo?

En el 2022, Edeeste presentaba el mayor nivel de pérdidas totales, con un 55%.

Figura 6

GASTO OPERATIVO O CORRIENTE DISTRIBUIDORAS 2009-2022

(MILLONES US$)

La Figura 6, muestra que el gasto operativo o gasto corriente de las distribuidoras en el 2021, aumentó de 349.63 millones de dólares en el 2021, a 406.80 millones en el 2022, para un aumento de alrededor de un 16%.

El gasto operativo de las distribuidoras en el 2022, es la cifra mas alta en el periodo 2009-2022.

¿Dónde está la tan cacareada eficiencia en la reducción del gasto corriente de las distribuidoras que tanto pregonan las autoridades? ¿Dónde está el cumplimiento con lo firmado en el Pacto Eléctrico y el compromiso de reducir el gasto operativo? ¿O es que solo el aumento de la tarifa eléctrica es lo que debe cumplirse por parte de las autoridades?

Figura 7

GASTO EN NOMINA DISTRIBUIDORAS 2009-2022 (MILLONES US$)

La Figura 7, muestra que el gasto en nómina de las distribuidoras en el 2022, aumentó ligeramente de 112.55 millones de dólares en el 2021, a 112.92 millones en el 2022, para una disminución marginal de alrededor de un 0.3%.

El gasto en nomina de las distribuidoras en el 2022, con excepción del 2019 y 2020, es la cifra más alta desde el 2009

Ese aumento, ocurre a pesar de que la empleomanía de las distribuidoras a Diciembre del 2022, ha disminuido su nómina con relación a Agosto 2020, en alrededor de cuatrocientos ochenta y nueve (489) empleados, con lo cual se puede especular, que los nuevos empleados contratados bajo la presente gestión, en promedio devengan unos salarios y compensaciones económicas, mayores que los empleados cancelados.

¿Dónde está la tan cacareada eficiencia en la reducción del gasto en nómina de las distribuidoras de la que tanto se ufanan las autoridades? ¿Dónde está el cumplimiento con lo firmado en el Pacto Eléctrico y el compromiso de reducir el gasto en nómina? ¿O es que solo el aumento de la tarifa eléctrica es lo que debe cumplirse por parte de las autoridades?

Figura 8

SALARIO PROMEDIO ANUAL EMPLEADOS DISTRIBUIDORAS 2009-2022 (US$)

La Figura 8, muestra que en el 2022, el salario promedio anual, incluyendo las compensaciones económicas, de los empleados de las distribuidoras expresados en dólares (US$), sufrió un aumento, con relación al salario promedio anual de los empleados de las distribuidoras en el 2021, incluyendo las compensaciones económicas, al pasar de unos trece mil novecientos (13,900) dólares en el 2021, a unos catorce mil cuatrocientos noventa y cuatro (14,494) dólares en el 2022, para un incremento de alrededor de un 4%.

A pesar de la reducción de la empleomanía en las distribuidoras a Diciembre del 2022, donde el total de empleados de esas empresas, se situaba en unos ocho mil noventa (8,090), dicha cifra es alrededor de cuatro (4) veces más, que lo que indica el Estudio de Tarifa técnica de INECON de Julio del 2016, el cual establece que la cantidad de empleados que requieren las tres (3) distribuidoras, para una gestión eficiente, es de unos mil ochocientos treinta y cuatro (1,834).

Lo anterior confirma, que a pesar de que la empleomanía de las distribuidoras ha disminuido marginalmente, ligeramente en alrededor de cuatrocientos noventa (490) empleados, entre Agosto del 2020 y Diciembre del 2022, los nuevos empleados contratados bajo la presente gestión, en promedio devengan unos salarios y compensaciones económicas, mayores que los empleados cancelados.

En el 2022, se produce el mayor salario promedio anual de los empleados de las distribuidoras expresados en dólares (US$), incluyendo compensaciones económicas, que se registra desde el 2009. ¿Dónde está el cumplimiento con lo firmado en el Pacto Eléctrico y el compromiso de reducir el gasto en nómina? ¿O es que solo el aumento de la tarifa eléctrica es lo que debe cumplirse por parte de las autoridades?

Figura 9

INCREMENTO ANUAL SALARIO PROMEDIO ANUAL EMPLEADOS DISTRIBUIDORAS 2009-2022

La Figura 9 muestra que en el 2022, en términos porcentuales, los salarios anuales promedio de los empleados de las distribuidoras, incluyendo las compensaciones económicas, expresados en dólares (US$), aumentaron con relación al 2021 en un 4.27%.

En el 2022, se produjo el cuarto mayor incremento desde el 2009, en términos porcentuales, de los salarios anuales promedio de los empleados de las distribuidoras, incluyendo las compensaciones económicas, expresados en dólares (US$).

Como puede apreciarse en la Figura 12, en el 2011,2013,2014 y 2018, el salario promedio anual de os empleados de las distribuidoras expresados en dólares (US$), disminuyo con relación al año precedente.

¿Se justifica este incremento salarial, en empresas que técnica, económica y financieramente están quebradas?

¿Se justifica que empresas quebradas técnica, económica y financieramente, con pérdidas totales alrededor del 37% y una de ellas con pérdidas totales alrededor del 55%, sus más altos ejecutivos, estén devengando solo en salarios mensuales, sin incluir compensaciones económicas, alrededor de los seiscientos (600) mil pesos? ¿Qué empresa en la Republica Dominicana, pública o privada, con semejante nivel de ineficiencia, sus altos ejecutivos devengan niveles de salarios similares a los de las distribuidoras?

El aumento brutal de la tarifa eléctrica, que han experimentado los clientes que consumen menos de doscientos (200) kilovatios horas al mes, los cuales representan alrededor del 75% de los clientes de las distribuidoras,quienes a Junio del 2022, han sufrido un aumento de alrededor del 38% con relación a la facturación de Septiembre del 2021 ¿es para poder compensar el aumento en los salarios promedio anuales de los empleados de las distribuidoras, incluyendo compensaciones económicas?

Mientras los clientes de las distribuidoras que menos tienen y menos pueden, son sometidos a aumentos brutales en su tarifa eléctrica, los altos funcionarios de las distribuidoras, que son empresas ineficientes, llenas de exceso de empleomanía y gastos corrientes, quebradas desde el punto de vista técnico, económico y financiero, viven en una burbuja económica, devengando unos altos salarios que pueden considerarse y ser clasificados como salarios de lujo en la Republica Dominicana, que no se corresponden ni guardan relación, con el nivel de gestión y eficiencia de las empresas que dirigen.

Figura 10

PORCENTAJE GASTO OPERATIVO O CORRIENTE

CON RELACION A INGRESOS 2009-2022

La Figura 10 muestra, que en el 2022, los gastos operativos o corrientes de las distribuidoras con relación a los ingresos, representaron alrededor del 21%, menor al 23% del 2021 y similar a las cifras de los años 2015-2021, inferior a la cifra del 2014, cuando dicha relación se sitúo, alrededor del 26% y mayor que las cifras de los años 2009-2013.

A pesar de que en oposición, el hoy Ministro de Energía y Minas y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), plantearon como condición como condición indiscutible e innegociable para firmar el Pacto Eléctrico en el 2019, que debía establecerse y firmarse “el compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos” ( https://www.diariolibre.com/economia/el-prm-no-acudira-a-la-firma-del-pacto-electrico-BB12133893) , a .partir de Octubre del 2021, la Superintendencia de Electricidad (SIE), en complicidad con el Ministerio de Energía y Minas, produjo un aumento brutal de la tarifa eléctrica, que afecta a los que menos tienen y menos pueden, a pesar de que los gastos corrientes u operativos de las distribuidoras, se situaban al momento de decretar el aumento, alrededor del 23%, con relación a los ingresos. Es esto coherencia y consistencia?

En Diciembre del 2022, última estadística oficial publicada, los gastos operativos de las distribuidoras representan el veintiún por ciento (21%) de los ingresos de esas empresas, 2.1 veces mayor que la exigencia del Ministro de Energía y Minas y el PRM en el 2019 y aun así dan el palo acechado de aumentar la tarifa eléctrica a la población. Llevar los gastos operativos a que representen el diez por ciento (10%) de los ingresos de las distribuidoras, significa eliminar alrededor de doscientos (200) millones de dólares de gastos innecesarios en los cuales incurren en la actualidad las distribuidoras.

A partir de Octubre 2021, se ha producido un aumento brutal de la tarifa eléctrica, que han experimentado los clientes que consumen menos de doscientos (200) kilovatios horas al mes, los cuales representan alrededor del 75% de los clientes de las distribuidoras, quienes a Julio del 2022, han sufrido un aumento de alrededor del 38% con relación a la facturación de Septiembre del 2021.

¿Por qué no reducir los gastos operativos en general, incluyendo el gasto en nómina, como planteaban y exigían en oposición y como se comprometieron en el Pacto eléctrico? En la actualidad, ambos gastos en lugar de disminuir, aumentan.

Figura 11

INDICE COBROS DISTRIBUIDORAS 2009-2022

La Figura 11 muestra que en el 2022 el índice de cobros de las distribuidoras fue de 93.20%, inferior al índice de cobros del 2021, el cual se situó en 95.14%.

El índice de cobros de las distribuidoras en el 2022, es el más bajo desde el 2011, o sea que en términos de índice de cobros, las distribuidoras han retrocedió trece (13) años, caminando como el cangrejo. ¿Alguien puede sentirse orgulloso de este retroceso?

Los funcionarios del sector eléctrico se llenan la boca afirmando, que en términos monetarios, el 2022 fue el año de mayor facturación y cobros de las distribuidoras. ¿A que se debe ese supuesto logro? Al aumento brutal en la tarifa eléctrica, que significó un incremento acumulado en el orden del 38% para los clientes de las distribuidoras cuyo consumo mensual es igual o inferior a doscientos (200) kilovatios horas al mes, los que menos tienen y menos pueden, que representan alrededor del setenta y cinco por ciento (75%) de los clientes de las distribuidoras.

Con relación al índice de cobranzas de las distribuidoras, no existe avance, sino retroceso como el cangrejo.

Figura 12

DEFICIT ANUAL FLUJO DE CAJA DISTRIBUIDORAS 2009-2022

(MILLONES US$)

La Figura 12, muestra que en el 2021, el déficit en flujo de caja de las distribuidoras (cobros menos gastos), fue de unos mil quinientos cuatro (1,504) millones de dólares, superior en unos cuatrocientos ochenta y dos (482) millones de dólares, con relación al déficit de flujo de caja de las distribuidoras en el 2021, el cual se sitúo en unos mil veintidós (1,022) millones de dólares.

El aumento de cuatrocientos ochenta y dos (482) (174) millones de dólares en el déficit de flujo de caja de las distribuidoras en el 2022, con relación al 2021, equivale a un aumento de alrededor de un 47%.

Cabe señalar y recordar, que a finales de Maro del 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID 19, el Poder Ejecutivo emitió un decreto, prohibiendo a las distribuidoras realizar cortes de energía a los clientes con atrasos de pago, medida que produjo un aumento significativo en las pérdidas de las distribuidoras, sobre todo en los sistemas prepagos. Al 16 de Agosto del 2020, fecha del cambio de gobierno, ya el decreto presidencial no estaba vigente, con lo cual, en todo el 2021, las distribuidoras no tenían impedimento de cortar la energía a los clientes morosos y con atrasos.

El déficit en flujo de caja de las distribuidoras en el 2022, es el más alto en la historia del sector eléctrico en la Republica Dominicana

Para el 2023, en el presupuesto general de la nación, se ha consignado un monto de unos setenta mil (70,000) millones de pesos, equivalentes a unos mil trescientos (1,300) millones de dólares, como transferencias o subsidio al sector eléctrico, cifra que es superior en alrededor de diecisiete mil (17,000) millones de pesos, al monto inicial del subsidio al sector eléctrico consignado en el presupuesto del 2022, el cual fue incrementado en el presupuesto complementario, a unos ochenta y dos mil (82,000) millones de pesos.

Como ha sido la costumbre, en el 2023, también veremos que en el presupuesto complementario, el subsidio al sector eléctrico será aumentado de manera importante y considerable, sobre todo tomando en cuenta, que seiscientos megavatios (600 Mw) de la centrales AES Andrés y Los Minas, que representan alrededor del 20% al 25% de la energía comprada por las distribuidoras en el 2021 y 2022, en el 2023 la mayor parte del tiempo podrían estar operando a base de gasoil o diésel, el combustible más caro que existe para generar electricidad.

En el 2021 y 2022, los seiscientos megavatios (600 Mw) de AES generaron electricidad a base de gas natural, a un precio significativamente menor al precio que generarían electricidad usando gasoil o diésel. Ese posible cambio de combustible de gas natural hacia el diésel, presionara al alza el déficit en flujo de caja de las distribuidoras y no hay que sorprenderse que en el 2023, establezcamos un nuevo récord histórico, con una cifra alrededor de los dos mil (2,000) millones de dólares de déficit financiero de las distribuidoras

Aumentando el déficit anual de flujo de caja de las distribuidoras, se hace todo lo contrario a lo que se debía de hacer Equivale a tratar de apagar un fuego con gasolina.

¿Dónde se encuentra la tan cacareada eficiencia en la gestión de las distribuidoras, de la que tanto se ufanan, vanaglorian y pregonan las autoridades?

Figura 13

INVERSIONES ANUALES EN PROGRAMAS REDUCCION PERDIDAS DISTRIBUIDORAS 2009-2022 (MILLONES US$)

La Figura 13 muestra, que en el 2022, la inversión en programas y proyectos de reducción de pérdidas de las distribuidoras, ciento cuarenta y seis (146) millones de dólares, aumentó con relación al 2021, lo que significó un aumento de unos treinta y tres (33) millones de dólares, lo que representa un aumento con relación al 2021, de alrededor de un 29%. En el 2021 la inversión en programas y proyectos de reducción de perdidas, fie de ciento trece (113) millones de dólares.

La inversión de unos ciento cuarenta y seis (146) millones de dólares realizada en el 2022, para programas y proyectos de reducción de pérdidas de las distribuidoras, es la inversión mas baja desde el 2011, exceptuando el 2021 (113 millones de dólares), cuando en ese año, la inversión alcanzo alrededor de ciento siete (107) millones de dólares. La inversión en programas y proyectos de reducción de perdidas en el 2022, es inferior a la inversión realizada en el 2020, año de la pandemia, cuando la cifra alcanzo los ciento setenta y siete (177) millones de dólares.

En su programa de gobierno, el PRM se comprometió a una inversión anual en programas y proyectos de reducción de perdidas en el orden de los cientos sesenta (160) millones de dólares, que nunca han cumplido y que además es una cifra que es inferior a los montos invertidos cada año entre el 2014 y 2020. Han preferido botar dinero en el subsidio eléctrico y no hacer inversiones en programas y proyectos de reducción de perdidas

Disminuyendo las inversiones en programas y proyectos de reducción de pérdidas y aumentando los gastos corrientes, nunca habrá solución al desastre financiero de las distribuidoras, fruto de la pésima gestión, exceso de empleomanía, gastos corrientes y altas pérdidas, ya que equivale a tratar de apagar un fuego con gasolina.

Figura 14

CANTIDAD DE CLIENTES FACTURADOS DISTRIBUIDORAS 2009-2022

La Figura 14 demuestra, que todos los años, sin excepción, aun el 2020 que fue el año de la pandemia, la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras, aumenta de año en año. En consecuencia, cada año, se establece un nevo récord de clientes facturados.

Esto desmiente las afirmaciones de las autoridades del sector eléctrico, quienes se ufanan, tratando de presentar, que la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras, en el 2022, constituye un hito, una hazaña, un logro sin precedentes, cuando no es más que la repetición de lo que ocurre año tras año.

Figura 15

INCREMENTO ANUAL CANTIDAD DE CLIENTES FACTURADOS

POR LAS DISTRIBUIDORAS 2009-2022

La Figura 15 demuestra, que el incremento de la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras en el 2022 con relación al 2021, 3.53%, es menor que el incremento de la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras en el 2021, con relación al 2020, 3.59%, El aumento de la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras, en el 2022 con relación al 2021, es el menor aumento interanual desde el 2009, con excepción del 2012 con relación al 2011 y del 2013 con relación al 2012.

De acuerdo con la Figura 15, en el 2012 y en el 2013, la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras disminuyo con relación al año precedente.

Figura 16

CANTIDAD EMPLEADOS DISTRIBUIDORAS OCTUBRE 2021-DICIEMBRE 2022

La Figura 16 muestra, como a partir de Octubre 2021, de una manera sostenida y persistente, la cantidad de empleados de las distribuidoras ha aumentado cada mes. Entre Octubre 2021 y Diciembre 2022, el aumento en la cantidad de empleados ha sido de unos quinientos noventa (590).

Estos aumentos sostenidos y continuos en la cantidad de empleados de las distribuidoras a partir de Octubre 2021, ocurren a pesar de que el Estudio de Tarifa Técnica de INECON de Julio del 2016, cual establece que la cantidad de empleados que requieren las tres (3) distribuidoras, para una gestión eficiente, es de unos mil ochocientos treinta y cuatro (1,834). Los aumentos se inician cuando las distribuidoras poseen una empleomanía que era alrededor de cuatro (4) veces más, que la empleomanía requerida y recomendada por INECON en su estudio del 2016, para una gestión eficiente de las distribuidoras.

Coincidencialmente, el aumento brutal en la tarifa eléctrica que acumuladamente ha representado un incremento en el orden del 38% para los clientes de las distribuidoras cuyo consumo mensual es de doscientos (200) kilovatios hora al mes o menos, que representan alrededor del 75% de los clientes de las distribuidoras, que son los que menos pueden y menos tienen, comenzó a aplicarse a partir de Noviembre 2022, justo cuando comienza el incremento de la cantidad de empleados en las distribuidoras.

¿Es esto predicar con el ejemplo? A Dios rogando y con el mazo dando.

De seguir la tendencia de aumento en la cantidad de empleados en las distribuidoras, contrario a lo firmado en el Pacto Eléctrico, en pocos meses las distribuidoras alcanzaran una cantidad de empleados igual o superior a la que existía el 16 de Agosto del 2020, unos ocho mil quinientos setenta y nueve (8,579). Lo único del Pacto Eléctrico que le interesa cumplir a los funcionarios y que defienden a capa y espada, es el aumento tarifario.

Y pensar que tanto el hoy Ministro de Energía y Minas cuando era la máxima figura de la Comisión de Energía del PRM y el propio PRM, se cansaron de denunciar en oposición, que en las distribuidoras lo que existía era clientelismo, despilfarro, ineficiencia y una pésima y desastrosa gestión. ¿Como calificar la gestión actual? ¿Existe o no existe clientelismo, despilfarro, ineficiencia, pésima y desastrosa gestión?

Estamos en campaña porque hay almas que salvar.

EPITAFIO

Luego de analizar las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Energía y Minas, cabe la pregunta, ¿Cuáles son los logros y avance del que tanto se afanan y se vanaglorian los funcionarios públicos del sector eléctrico? ¿Dónde está la tan cacareada eficiencia en la gestión de las distribuidoras, de la que tanto se vanaglorian y ufanan los funcionarios responsables?

Luego de revisar los principales indicadores del sector eléctrico, a partir de las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Energía y Minas, se comprende y entiende, el por que el Presidente de la República, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, pronunciado el 27 de Febrero del presente año, omitió intencionalmente, referirse a las ejecutorias del sector eléctrico en el 2022, ya que no ofreció ninguna cifra asociada al desempeño, ya que es evidente que no había nada por la que sentirse orgulloso de las ejecutorias del sector eléctrico en el 2022, como si mostro orgullo, satisfacción y alegría, al referirse a otros sectores como el turismo, obras públicas, canchas deportivas, economía, ayudas sociales, etc. Se repite la historia del discurso de rendición de cuentas pronunciado el 27 de Febrero del 2022, donde el Presidente omitió intencionalmente, referirse a las ejecutorias del sector eléctrico en el 2021, por que al igual que en el 2022, no tenia nada que mostrar ni de que sentirse orgulloso, satisfecho y contento.

Definitivamente, el Presidente no quiso convertirse en el aguafiestas, ni en la persona que arrojara el jabón sobre el sancocho de las contundentes cifras que ofreció, en su elocuente, vigoroso, vibrante, optimista y esperanzador discurso, donde resaltó las ejecutorias de su gobierno en el 2022, en otras áreas, que si exhibían resultados dignos de compartir de manera entusiasta con la sociedad.

Sin lugar a duda, el sector eléctrico se encuentra en manos de un equipo que asumió el control el 16 de Agosto del 2020, que ha sido catalogado por una gran mayoría de la población, que está convencida de que es el más ineficiente e incoherente equipo eléctrico de la historia, con un desempeño desastroso, según lo confirman las cifras oficiales, que cada día pierde credibilidad ante la población y opinión pública, debido a que camina como el cangrejo.

Las estadísticas oficiales siguen ratificando y confirmando que en el sector eléctrico a partir del 16 de Agosto del 2020, la reversa sigue siendo EL CAMBIO. Un barco a la deriva, sin timonel, ni capitán, ni liderazgo, ni brújula, ni rumbo, ni norte, solo mucha retórica, filosofía y teorías baratas.