Sector eléctrico 2021 en gráficas

Todas las gráficas que aparecen en el presente análisis fueron elaboradas con información tomada del Informe de Desempeño del Sector Eléctrico Diciembre 2021, publicado por el Ministerio de Energía y Minas en la página web de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la cual sigue vigente, activa y manejando recursos económicos provenientes de los ingresos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, del presupuesto general de la nación y de préstamos de organismos internacionales, debido a que como la CDEEE fue creada por la Ley General de Electricidad, 125-01, su eliminación y destrucción solo es posible mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional.

Figura 1

ENERGIA ANUAL GENERADA COMPRADA POR LAS DISTRIBUIDORAS 2009-2021 (GWH)

La Figura 1 demuestra, que todos los años, sin excepción, aun en el 2020 que fue el año de la pandemia de la COVID 19, donde la actividad económica disminuyó considerablemente, la energía generada y comprada por las distribuidoras aumenta de año en año. En consecuencia, cada año, se establece un nuevo récord de generación.

Esto desmiente las afirmaciones de las autoridades del sector eléctrico, quienes se ufanan y vanaglorian, tratando de presentar ante la sociedad que la generación del 2021 constituye un hito, una hazaña, un logro sin precedentes, cuando no es más que la repetición de lo que ocurre año tras año.

Figura 2

INCREMENTO ANUAL ENERGÍA GENERADA COMPRADA POR LAS DISTRIBUIDORAS 2009-2021

La Figura 2 demuestra que si bien es cierto el incremento de la energía del 2021 con relación al 2020, 5.90%, es mayor que el incremento de la energía del 2020 con relación al 2019, 3.48%, el aumento de la energía generada en el 2021 con relación al 2020, es ligeramente inferior al aumento de la energía generada en el 2019 con relación al 2018, el cual fue de 5.92%.

En el 2020, el incremento de la energía con relación al 2019, sufrió un descenso, debido a que por efecto y consecuencia de la pandemia del COVID 19, donde la actividad económica estuvo en sus niveles más bajos, por varios meses, la demanda de electricidad disminuyo significativamente, debido al cierre de casi la totalidad de comercios e industrias.

Figura 3

PERDIDAS ANUALES DE ENERGÍA DISTRIBUIDORAS 2009-2021

La Figura 3 muestra, que las pérdidas anuales de energía (energía comprada a los generadores dividido entre energía facturada a los clientes, en millones de kilovatios horas (Gwh)), en términos porcentuales, con relación al total de energía comprada a los generadores por parte de las distribuidoras, disminuyo ligeramente en el 2021 con relación al 2020, al pasar de 33.13% en el 2020, a 32.62% en el 2021. Sin embargo, cuando comparamos las pérdidas anuales en energía del 2021, con relación a las pérdidas anuales de energía del 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019, las pérdidas anuales en el 2021, son superiores a las pérdidas anuales, de cada año, en el periodo 2014-2019.

Cabe señalar y recordar, que a finales de Marzo del 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID 19, el Poder Ejecutivo emitió un decreto, prohibiendo a las distribuidoras realizar cortes de energía a los clientes con atrasos de pago, medida que produjo un aumento significativo en las pérdidas de las distribuidoras, sobre todo en los sistemas prepagos. Al 16 de Agosto del 2020, fecha del cambio de gobierno, ya el decreto presidencial no estaba vigente, con lo cual, en todo el 2021, las distribuidoras no tenían impedimento de cortar la energía a los clientes morosos y con atrasos.

La causa principal de las altas pérdidas en energía que tienen las distribuidoras, se debe al hecho de que alrededor de un millón de usuarios, consumen electricidad y su consumo no es facturado por carecer de medidores o contadores.

Para poder cobrar, primero hay que facturar, ya que si no se factura, no se genera deuda y nunca se podrá cobrar.

Figura 4

PÉRDIDAS TOTALES DE ENERGÍA DISTRIBUIDORAS DICIEMBRE

La Figura 5, muestra las pérdidas totales de las distribuidoras (energía comprada a los generadores menos energía cobrada a los clientes, en términos económicos), expresadas en porciento, con relación al total de energía comprada a los generadores por parte de las distribuidoras, disminuyo ligeramente en Diciembre del 2021 con relación a Diciembre del 2020, al pasar de 36.86% en Diciembre del 2020, a 35.90% en Diciembre del 2021. Sin embargo, cuando comparamos las pérdidas totales de energía en Diciembre del 2021, con relación a las pérdidas totales de energía de Diciembre 2014, Diciembre 2015, Diciembre 2016, Diciembre 2017, Diciembre 2018 y Diciembre 2019, las pérdidas totales en Diciembre del 2021, son superiores a las pérdidas totales, en cada Diciembre, en el periodo 2014-2019.

Las pérdidas totales de las distribuidoras en Diciembre del 2021, 35.90%, es la segunda cifra más alta ocurrida en Diciembre, desde Diciembre del 2014, cuando se situaba en 35.01%, mientras que en Diciembre 2020, ocurría la mayor a partir de Diciembre 2014, con un 36.86%.

Tanto en Diciembre del 2020, como en Diciembre del 2021, las autoridades responsables de gestionar las distribuidoras eran las mismas.

En Diciembre del 2021, Edeeste presentaba el mayor nivel de pérdidas totales, con un 53%.

Figura 5

GASTO OPERATIVO O CORRIENTE DISTRIBUIDORAS 2009-2021 (MILLONES US$)

La Figura 5, muestra que el gasto operativo o gasto corriente de las distribuidoras en el 2021, aumento de 337.30 millones de dólares en el 2020, a 349.63 millones en el 2021, para un aumento de alrededor de un 4%.

¿Dónde está la tan cacareada eficiencia en la reducción del gasto corriente de las distribuidoras que tanto pregonan las autoridades ?

Figura 6

GASTO EN NÓMINA DISTRIBUIDORAS 2009-2021 (MILLONES US$)

La Figura 6, muestra que el gasto en nómina de las distribuidoras en el 2021, disminuyo de 114.19 millones de dólares en el 2020, a 112.55 millones en el 2021, para una disminución marginal de alrededor de un 1%.

Esa ligera y marginal disminución, ocurre a pesar de que la empleomanía de las distribuidoras, entre Julio del 2020 y Diciembre del 2021, ha disminuido su nómina, en alrededor de mil cien (1,100) empleados, con lo cual se puede especular, que los nuevos empleados contratados bajo la presente gestión, en promedio devengan unos salarios y compensaciones económicas, mayores que los empleados cancelados.

¿Dónde está la tan cacareada eficiencia en la reducción del gasto en nómina de las distribuidoras de la que tanto se ufanan las autoridades?

Figura 7

SALARIO PROMEDIO ANUAL EMPLEADOS DISTRIBUIDORAS 2009-2021 (US$)

La Figura 7, muestra que en el 2021, el salario promedio anual, incluyendo las compensaciones económicas, de los empleados de las distribuidoras expresados en dólares (US$), sufrió un importante aumento, con relación al salario promedio anual de los empleados de las distribuidoras en el 2020, incluyendo las compensaciones económicas, al pasar de unos trece mil ciento catorce (13,114) dólares en el 2020, a unos catorce mil ochocientos cincuenta y nueve (14,589) dólares en el 2021, para un incremento de alrededor de un 13%.

A pesar de la reducción de la empleomanía en las distribuidoras, a Diciembre del 2021, el total de empleados de esas empresas, se situaba en unos siete mil quinientos setenta y cinco (7,575), alrededor de cuatro (4) veces más, que lo que indica el Estudio de Tarifa técnica de INECON de Julio del 2016, el cual establece que la cantidad de empleados que requieren las tres (3) distribuidoras, para una gestión eficiente, es de unos mil ochocientos treinta y cuatro (1,834).

Lo anterior confirma, que a pesar de que la empleomanía de las distribuidoras ha disminuido en alrededor de mil cien (1,100) empleados, entre Julio del 2020 y Diciembre del 2021, los nuevos empleados contratados bajo la presente gestión, en promedio devengan unos salarios y compensaciones económicas, mayores que los empleados cancelados.

En el 2021, se produce el mayor salario promedio anual de los empleados de las distribuidoras expresados en dólares (US$), incluyendo compensaciones económicas, que se registra desde el 2009.

Entre Octubre y Diciembre del 2021, la nomina de empleados de las distribuidoras aumento en setenta y cinco (75) empleados.

Figura 8

INCREMENTO ANUAL SALARIO PROMEDIO ANUAL EMPLEADOS DISTRIBUIDORAS 2009-2021

La Figura 8 confirma, que en el 2021, se produjo el mayor incremento desde el 2009, en términos porcentuales, de los salarios anuales promedio de los empleados de las distribuidoras, incluyendo las compensaciones económicas, expresados en dólares (US$). el cual fue de 13.30% con relación al 2020.

Como puede apreciarse en las Figuras 7 y 8, en el 2011,2013,2014 y 2018, el salario promedio anual de os empleados de las distribuidoras expresados en dólares (US$), disminuyo con relación al año precedente.

¿Se justifica este incremento salarial, en empresas que técnica y financieramente están quebradas?

¿Se justifica que empresas quebradas técnica y financieramente, con pérdidas totales alrededor del 36% y una de ellas con pérdidas totales alrededor del 53%, sus más altos ejecutivos, estén devengando solo en salarios mensuales, sin incluir compensaciones económicas, alrededor de los seiscientos (600) mil pesos? ¿Qué empresa en la Republica Dominicana, pública o privada, con semejante nivel de ineficiencia, sus altos ejecutivos devengan niveles de salarios similares a los de las distribuidoras?

El aumento brutal de la tarifa eléctrica, que han experimentado los clientes que consumen menos de doscientos (200) kilovatios horas al mes, los cuales representan alrededor del 72% de los clientes de las distribuidoras,quienes a Febrero del 2022, han sufrido un aumento del 25% con relación a la facturación de Septiembre del 2021 y que a parir de Abril del 2022, se espera que el aumento se situé alrededor del 30%, ¿es para poder compensar el aumento en los salarios promedio anuales de los empleados de las distribuidoras, incluyendo compensaciones económicas?

Mientras los clientes de las distribuidoras que menos tienen y menos pueden, son sometidos a aumentos brutales en su tarifa eléctrica, los altos funcionarios de las distribuidoras, que son empresas ineficientes, llenas de exceso de empleomanía y gastos corrientes, viven en una burbuja económica, devengando unos altos salarios que pueden considerarse y ser clasificados como salarios de lujo en la Republica Dominicana, que no se corresponden ni guardan relación, con el nivel de gestión y eficiencia de las empresas que dirigen.

Figura 9

PORCENTAJE GASTO OPERATIVO O CORRIENTE CON RELACION A INGRESOS 2009-2021

La Figura 9 muestra, que en el 2021, los gastos operativos o corrientes de las distribuidoras con relación a los ingresos, representaron alrededor del 23%, cifra muy similar a las cifras de los años 2015-2020, inferior a la cifra del 2014, cuando dicha relación se sitúo, alrededor del 26% y mayor que las cifras de los años 2009-2013.

A pesar de que en oposición, el hoy Ministro de Energía y Minas y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), plantearon como condición como condición indiscutible e innegociable para firmar el Pacto Eléctrico en el 2019, que debía establecerse y firmarse “el compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos” ( https://www.diariolibre.com/economia/el-prm-no-acudira-a-la-firma-del-pacto-electrico-BB12133893) , a .partir de Octubre del 2021, la Superintendencia de Electricidad (SIE), en complicidad con el Ministerio de Energía y Minas, produjo un aumento brutal de la tarifa eléctrica, que afecta a los que menos tienen y menos pueden, a pesar de que los gastos corrientes u operativos de las distribuidoras, se situaban al momento de decretar el aumento, alrededor del 23%, con relación a los ingresos. Es esto coherencia y consistencia?

En Diciembre del 2021, última estadística oficial publicada, los gastos operativos de las distribuidoras representan el veintitrés por ciento (23%) de los ingresos de esas empresas, 2.3 veces mayor que la exigencia del Ministro de Energía y Minas y el PRM en el 2019 y aun así dan el palo acechado de aumentar la tarifa eléctrica a la población. Llevar los gastos operativos a que representen el diez por ciento (10%) de los ingresos de las distribuidoras, significa eliminar alrededor de doscientos (200) millones de dólares de gastos innecesarios en los cuales incurren en la actualidad las distribuidoras.

A partir de Octubre 2021, se ha producido un aumento brutal de la tarifa eléctrica, que han experimentado los clientes que consumen menos de doscientos (200) kilovatios horas al mes, los cuales representan alrededor del 72% de los clientes de las distribuidoras, quienes a Febrero del 2022, han sufrido un aumento del 25% con relación a la facturación de Septiembre del 2021 y que a parir de Abril del 2022, se espera que el aumento se situé alrededor del 30%.

¿Por qué no reducir los gastos operativos en general, incluyendo el gasto en nómina? En la actualidad, ambos gastos en lugar de disminuir, aumentan.

Figura 10

DÉFICIT ANUAL FLUJO DE CAJA DISTRIBUIDORAS 2009-2021 (MILLONES US$)

La Figura 10, muestra que en el 2021, el déficit en flujo de caja de las distribuidoras (cobros menos gastos), fue de unos mil veintidós (1,022) millones de dólares, superior en unos ciento setenta y cuatro (174) millones de dólares, con relación al déficit de flujo de caja de las distribuidoras en el 2020, el cual se sitúo en unos ochocientos cuarenta y ocho (848) millones de dólares.

El aumento de ciento setenta y cuatro (174) millones de dólares en el déficit de flujo de caja de las distribuidoras en el 2021, con relación al 2020, equivale a un aumento de alrededor de un 20%.

Cabe señalar y recordar, que a finales de Maro del 2020, como consecuencia de la pandemia de la COVID 19, el Poder Ejecutivo emitió un decreto, prohibiendo a las distribuidoras realizar cortes de energía a los clientes con atrasos de pago, medida que produjo un aumento significativo en las pérdidas de las distribuidoras, sobre todo en los sistemas prepagos. Al 16 de Agosto del 2020, fecha del cambio de gobierno, ya el decreto presidencial no estaba vigente, con lo cual, en todo el 2021, las distribuidoras no tenían impedimento de cortar la energía a los clientes morosos y con atrasos.

En el 2021, las inversiones en programas y proyectos de reducción de pérdidas de las distribuidoras, sufrió una disminución de alrededor de unos sesenta y cuatro (64) millones de dólares con relación al 2020, lo que significa e implica, que si en el 2021, se hubieran realizado inversiones en programas y proyectos de reducción de perdidas en un monto similar al del 2020, el déficit en flujo de caja de las distribuidoras, hubiera aumentado, situándose en niveles similares, a los déficits en flujo de caja del 2012 y 2014.

El déficit en flujo de caja de las distribuidoras en el 2021, es similar al déficit en flujo de caja del 2011, 2013 y 2019, ligeramente menor, a los déficits en flujo de caja del 2014 y 2019 y significativamente mayor, a los déficits deflujo de caja del 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 y 2020.

Para el 2022, en el presupuesto general de la nación, se ha consignado un monto de unos cincuenta y tres mil (53,000) millones de pesos, como transferencias o subsidio al sector eléctrico, cifra que es superior en alrededor de mil millones de pesos (1,000), al monto inicial del subsidio al sector eléctrico consignado en el presupuesto del 2021, el cual fue incrementado en el presupuesto complementario, a unos cincuenta y nueve mil (59,000) millones de pesos. Como ha sido la costumbre, en el 2022, también veremos que en el presupuesto complementario, el subsidio al sector eléctrico será aumentado de manera importante y considerable.

Aumentando el déficit anual de flujo de caja de las distribuidoras, se hace todo lo contrario a lo que se debía de hacer Equivale a tratar de apagar un fuego con gasolina.

¿Dónde se encuentra la tan cacareada eficiencia en la gestión de las distribuidoras, de la que tanto se ufanan, vanaglorian y pregonan las autoridades?

Figura 11

INVERSIONES ANUALES EN PROGRAMAS REDUCCIÓN PÉRDIDAS DISTRIBUIDORAS 2009-2021 MILLONES US$)

La Figura 11 muestra, que en el 2021, la inversión en programas y proyectos de reducción de pérdidas de las distribuidoras, sufrió una caída estrepitosa con relación al 2020, lo que significó una reducción de unos sesenta y cuatro (64) millones de dólares, lo que representa una disminución con relación al 2020, de alrededor de un 36%.

La inversión de unos ciento trece (113) millones de dólares realizada en el 2021, para programas y proyectos de reducción de pérdidas de las distribuidoras, es la inversión mas baja desde el 2011, cuando en ese año, la inversión alcanzo alrededor de ciento siete (107) millones de dólares.

Disminuyendo las inversiones en programas y proyectos de reducción de pérdidas y aumentando los gastos corrientes, nunca habrá solución al desastre financiero de las distribuidoras, fruto de la pésima gestión, exceso de empleomanía, gastos corrientes y altas pérdidas, ya que equivale a tratar de apagar un fuego con gasolina.

Figura 12

CANTIDAD DE CLIENTES FACTURADOS DISTRIBUIDORAS 2009-2021

La Figura 12 demuestra, que todos los años, sin excepción, aun el 2020 que fue el año de la pandemia, la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras, aumenta de año en año. En consecuencia, cada año, se establece un nevo récord de clientes facturados.

Esto desmiente las afirmaciones de las autoridades del sector eléctrico, quienes se ufanan, tratando de presentar, que la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras, en el 2021, constituye un hito, una hazana, un logro sin precedentes, cuando no es más que la repetición de lo que ocurre año tras año.

Figura 13

INCREMENTO ANUAL CANTIDAD DE CLIENTES FACTURADOS POR LAS DISTRIBUIDORAS 2009-2021

La Figura 13 demuestra, que si bien es cierto el incremento de la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras en el 2021 con relación al 2020, 6.12%, es mayor que el incremento de la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras en el 2020, con relación al 2019, 3.72%, el aumento de la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras, en el 2021 con relación al 2020, es inferior al aumento de la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras, en el 2019 con relación al 2018, el cual fue de 7.40%.

De acuerdo con las Figuras 12 y 13, en el 2012 y en el 2013, la cantidad de clientes facturados por las distribuidoras disminuyo con relación al año precedente.

Figura 14

PRECIOS DEL CARBÓN 2020-2021 (US$/TON)

La Figura 14 muestra, como a partir de Mayo del 2020, el precio del carbón, de manera sistemática, constante, consistente y permanente, ha venido aumentando mes a mes, manteniendo una tendencia alcista.

Si los funcionarios responsables de Punta Catalina, hubieran realizado y cumplido con sus obligaciones y deberes, hubieran estado al tanto de las tendencias alcistas de los precios del carbón en los mercados internacionales, desde Mayo 2021, como puede apreciarse en la Figura 14, las cuales se elaboran, a partir de los datos contenidos en el Informe de Desempeño Diciembre 2021, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y publicados en la página web de la CDEEE, hubieran convocado la licitación para la compra del carbón que requiere la Central Termoeléctrica Punta Catalina para un año de operación, en Enero del 2021 y no en Junio del 2021, como lo hicieron, pues esos funcionarios sabían y estaban al tanto, de que el carbón de dicha Central, solo alcanzaba para una operación hasta Agosto-Septiembre del 2021. En adición, dichos funcionarios tenían y tienen, el deber y la obligación de dar seguimiento detallado y pormenorizado, día a día, a la evolución de los precios internacionales del carbón, los cuales están disponible todos los días en diferentes portales de Internet, de libre acceso.

Tomando en cuenta la experiencia de las tres (3) licitaciones públicas de compra de carbón, realizadas por las autoridades pasadas, las cuales duraron entre tres (3) y cuatro (4) meses desde la publicación del aviso de la licitación hasta la firma de los respectivos contratos, los responsables actuales de la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, estaban en la obligación y en el deber, de convocar con suficiente tiempo de antelación, la licitación para satisfacer las necesidades de carbón para un año de operación de Punta Catalina, la cual se estiman en el orden de los dos (2) millones de toneladas métricas, sin sobresaltos, ni interrupciones, ni emergencias, ni crisis.

Debido la tendencia alcista que estaba experimentando el precio del carbón en los mercados internacionales, a partir de Mayo del 2020, como se demuestra en la Figura 14, lo correcto, saludable, previsor, era, que la licitación para la compra del carbón que garantizara a operación continua durante un año de Punta Catalina, sin sobresaltos, ni interrupciones, ni emergencias, ni crisis, se convocara desde inicios de Enero 2021, cuando el precio del carbón se situaba en los sesenta y siete (67) dólares la tonelada y no como se realizó, cuando dicha licitación se convocó el 8 de Junio del 2021, cuando el precio del carbón se situaba alrededor de los noventa y siete (97) dólares la tonelada, unos treinta (30) dólares más caro, que el precio de la tonelada de carbón en Enero 2021.

Si las autoridades responsables de la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, hubieran sido previsores, planificadores, convocando la licitación a principios de Enero 2021, como la experiencia de las licitaciones anteriores, prudencia y buenas prácticas mandaban y aconsejaban, en vez de actuar de manera improvisada, a la carrera, bajo la presión de altos precios, se hubiera podido contratar todo el carbón requerido a un precio alrededor de los setenta dólares por tonelada (US$70/ton), ya que en Abril del 2021, según los datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas en el portal web de la CDEEE, en su Informe de Desempeño Diciembre 2021, el precio de la tonelada de carbón se situaba en Abril en alrededor de US$68 por tonelada métrica.

En la actualidad, el precio de la tonelada métrica de carbón en los mercados internacionales, se sitúa en el orden de los cuatrocientos treinta y siete dólares (US$437), manteniendo su tendencia alcista. A ese valor del carbón, el precio monomico (potencia o capacidad más energía), a que vendería la Central termoeléctrica Punta Catalina a las distribuidoras, se situaría en el orden de los veinticuatro (24) centavos de dólar por kilovatio hora, el cual seria, sin la menor duda, el precio más caro a que las distribuidoras comprarían la energía.

Esto implica, que debido a la falta de previsión y planificación de los funcionarios responsables de la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, al no dar seguimiento diario a los precios del carbón en los mercados internacionales y a las tendencias alcista que dicho producto estaba experimentando desde Abril 2020, al no tomar las decisiones correctas en el momento oportuno y adecuado, como era convocar la licitación para la compra del carbón en Enero del 2021 y no en Junio del 2021 como finalmente sucedió, el Estado Dominicano, debido a la improvisación y falta de planificación de los funcionarios responsables de la gestión de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, ahora el Estado tendrá que pagar, erogar y desembolsar, para la compra de cerca de dos (2) millones de toneladas de carbón, un precio en exceso que se sitúa por encima de los cien dólares por tonelada (US$100/ton), con relación al precio de setenta dólares por tonelada (US$70/ton), que se hubiera pagado, si esa misma cantidad de carbón hubiera sido contratada entre Abril y Mayo del 2021.

La CDEEE, a través del Ministro de Energía y Minas, convoca el 9 de Junio del 2021, a través de un aviso publicado en la prensa (ver archivos adjuntos), la licitación CDEEE-CCC-LPI-2021-0003, para el suministro de un millón ochocientas mil toneladas de carbón, para la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Las ofertas técnico-económicas deberán ser entregadas el 20 de Julio del 2021, alrededor de cuarenta y cinco (45) días después de la publicación de la convocatoria. Al momento de la publicación de la convocatoria de la licitación, el precio del carbón se situaba alrededor de los noventa y siete (97) dólares la tonelada, unos treinta (30) dólares más caro, que el precio de la tonelada de carbón en Enero 2021.

El Cuadro 1, muestra la evaluación técnico-económica realizada por el Comité de Compras y Contrataciones de la CDEEE, de las ofertas recibidas.

Cuadro 1

EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA OFERTAS CARBÓN PUNTA CATALINA LICITACIÓN CDEEE-CCC-LPI-2021-0003

JAVELIN GLOBAL COMMODITIES XCOAL ENERGY AND RESOURCES CMC COAL MARKETING Puntaje Oferta Técnica 97.05 93.13 93.00 Precio Ofertado Dólares/Tonelada Métrica 125.00 104.74 222.00 Puntaje Oferta Económica 83.39 100.00 46.95 Puntaje Total 92.95 95.19 79.19

El 18 de Agosto del 2021, setenta (70) días después de publicado el aviso de convocatoria de la licitación, el Comité de Compras y Contrataciones de la CDEEE, emite la Resolución 202-2021, mediante la cual se declara ganadora de la licitación CDEEE-CCC-LPI-2021-0003, para a la empresa Xcoal Energy And Resources, el suministro de un millón ochocientas mil toneladas de carbón, para la Central Termoeléctrica Punta Catalina, por ser la empresa que obtuvo la puntuación total más alta, la cual fue de 95.19 (ver archivo adjunto).

A pesar de la adjudicación de la licitación CDEEE-CCC-LPI-2021-0003, a la empresa Xcoal Energy Resources, dicho contrato no pudo ser materializado, con lo cual el proceso de licitación quedo inconcluso.

En fecha 2 de Septiembre del 2021, cuando el precio del carbón se situaba en unos ciento sesenta (160) dólares la tonelada, más de noventa (90) dólares con relación al precio de Abril 2021, la CDEEE convoca la licitación CDEEE-CCC-LPI-2021-0006, para la adquisición de novecientas (900) mil toneladas de carbón, para la Central termoeléctrica Punta Catalina. En el portal de compras de la Dirección General de Contrataciones Públicas, no figura ninguna empresa que haya presentado ofertas, por lo que dicha licitación, tampoco no fue adjudicada.

En Septiembre del 2021, cuando el precio del carbón se situaba en unos ciento sesenta (160) dólares la tonelada, más de noventa (90) dólares con relación al precio de Abril 2021, la CDEEE convoca la licitación de urgencia, CDEEE-MAE-PEUR-2021-0002, para la compra de cuatrocientos veinte (420) mil toneladas de carbón, para la Central termoeléctrica Punta Catalina.

A pesar de que a la referida licitación, CDEEE-MAE-PEUR-2021-0002, se presentó un solo participante, CMC Coal Marketing, ofertando un precio de doscientos diez (210) dólares la tonelada, para un total de US$88.2 millones de dólares, para las cuatrocientos veinte (420) mil toneladas de carbón, el Comité de Compras y Contrataciones de la CDEEE, mediante la Resolución 269-2021, de fecha 13 de Octubre de 2021(ver archivo adjunto), el proceso fue cancelado, debido a que la oferta económica presentada, prácticamente duplicaba el precio de referencia presupuestado en unos US$47.88 millones.

El costo de la improvisación y falta de planificación por parte de los funcionarios responsables de la gestión de la Central termoeléctrica Punta Catalina, por no tomar las decisiones correctas a tiempo, pudiera representar para el Estado Dominicano, una erogación adicional para la compra de alrededor dos (2) millones toneladas de carbón, que garanticen las operaciones de un año de Punta Catalina, entre doscientos (200) y trescientos (300) millones de dólares adicionales, con relación a si esa compra de carbón, se hubiera realizado en Abril o Mayo del 2021, la cual pudo haberse realizado perfectamente, si las autoridades competentes hubieran sido diligentes, planificadoras, previsoras y hubieran convocado la licitación a principios de Enero del 2021, como era su obligación y deber, en lugar de hacerlo a la carrera, de manera improvisada, bajo la presión de la crisis que les explotó en sus manos, debido a su dejadez, falta de previsión y de planificación. Hoy día el precio del carbón, se sitúa alrededor de los cuatrocientos treinta y siete (437) dólares la tonelada.

Si los funcionarios responsables hubieran estado pendientes, atentos, chequeando y verificando sus cartones, sin dejar que se le pasen los bolos, como se dice en el argot popular, cumpliendo con sus responsabilidades, obligaciones, haciendo sus tareas y trabajos, como se dice en la jerga popular, esta situación de escase del carbón no se hubiera producido, ni los hubiera agarrado fuera de base, como ha sucedido en la realidad, ni tampoco el estado se hubiera visto en la necesidad de erogar la gran suma de dinero en exceso, la cual impactara de menara muy negativa y perjudicial, a las finanzas de las distribuidoras y las finanzas del Estado Dominicano, aumentando de manera importante, el déficit financiero de las distribuidoras.

La improvisación y falta de planificación de los funcionarios responsables de la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina pasa una factura muy alta y costosa, en este caso específico, ya que de mantenerse el precio del carbón en los niveles actuales, ya que entre doscientos (200) y trescientos (300) millones de dólares adicionales, que tendrán que ser erogados por el Estado, en comparación al precio de setenta dólares (US$70) la tonelada, al que pudo comprarse todo el carbón que consume la Central Termoeléctrica Punta Catalina en un año, para poder comprar el carbón que requiere dicha central termoeléctrica.

Ese dinero adicional, sangrara las finanzas públicas, ya que aumentara el déficit financiero de las distribuidoras, perjudicando a todos los dominicanos, quienes somos los que pagamos los platos rotos que otros rompen, debido al incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de los funcionarios responsables de la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Según una denuncia publica formulada por Somos Pueblo (https://www.youtube.com/watch?v=3J7XTP_nBzs&t=754s), la cual no ha sido desmentida ni por el Ministerio de Energía y Minas ni ninguna autoridad competente, las compras del carbón de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, realizadas en esta gestión de gobierno, han sido de grado a grado, con un solo suplidor, la empresa CMC Coal Marketing, empresa que obtuvo la puntuación más baja (79.19) y presento la oferta más cara (US$222/tonelada), en la licitación CDEEE-CCC-LPI-2021-0003, compras pagadas al contado y por adelantado, amparándose en el Decreto 635-21, de fecha 11 de Octubre del 2021 (ver archivo adjunto), donde el Presidente de la República, una vez más, actuando como bombero y apaga fuegos de los funcionarios del sector eléctrico, sale al rescate de los funcionarios responsables de la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, declarando de emergencia las compras del carbón de Punta Catalina, a fin de evitar que dicha Central pudiera correr el riesgo y peligro de ser apagada por la falta del carbón necesario para generar electricidad y que el país se expusiera a largas tandas de apagones.

Con la declaración de emergencia de la compra del carbón de Punta Catalina, las autoridades responsables pueden obviar el cumplimiento de la Ley General de Compras y Contrataciones, pudiendo comprar grado a grado, todo el carbón que se requiere para la operación de dicha Central.

A la fecha, ni el Ministerio de Energía y Minas ni su ministro, ni ninguna autoridad competente, han informado a la sociedad la cantidad de carbón comprado en esta gestión para la Central termoeléctrica Punta Catalina, ni los precios pagados.

¿Se puede calificar esta actitud y silencio de las autoridades competentes y responsables, como un gesto y acción de transparencia? ¿No se merece la sociedad saber la cantidad de carbón comprado en esta gestión y los precios pagados?

¿Cómo calificar la improvisación, la no información a la sociedad, de las cantidades de carbón comprado por las actuales autoridades, así como los precios a que se compraron? ¿Constituye esta acción, una gestión eficiente, transparente, que produce ahorros importantes al Estado, o por el contrario es una gestión llena de opacidad por la ausencia de información, ineficiente y que despilfarra recursos del erario público, cuando se ha tenido que comprar el carbón a un precio muy superior a los setenta (70) dólares por tonelada que se pudo haber comprado, si la licitación se hubiera convocado a principios de Enero del 2021, lo que producirá erogaciones adicionales que pudieran situarse entre los doscientos (200) y trescientos (300) millones de dólares?

Las actuales autoridades, responsables de la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en donde en dieciocho (18) meses, no han sido capaces de realizar un solo proceso exitoso de licitación, para la compra del carbón.

Este hecho insólito e increíble, constituye una vergüenza y evidencia la desastrosa gestión al frente de la referida Central, el cual explica, el por qué el presidente de la República se vio forzado y obligado a emitir el Decreto 635-21, de fecha 11 de Octubre del 2021, donde el presidente de la República, una vez más, actuando como bombero y apaga fuegos del sector eléctrico, sale al rescate de los funcionarios responsables de la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, declarando de emergencia las compras del carbón de Punta Catalina, a fin de evitar que dicha Central pudiera correr el riesgo y peligro de ser apagada por la falta del carbón necesario para generar electricidad y que el país se expusiera a largas tandas de apagones.

Con esta desastrosa gestión en la compra del carbón de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, unido a la avería sufrida por la Unidad 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la cual según el antiguo administrador de esa Central, se debió a una mala operación, denuncia que no ha sido desmentida por las actuales autoridades, a pesar de que el Ministro de Energía y Minas, en Enero del 2021, se comprometió de manera solemne ante la sociedad, de que entregaría a finales de Enero del 2021, un informe pormenorizado no solo de lo sucedido con la Unidad 2, sino también de las condiciones en que dicha Central fue recibida por las actuales autoridades, promesa que ya celebro su primer año de incumplimiento solemne, uno logra hasta comprender y entender, la obsesión y obstinación de las autoridades, en poner la gestión, administración y control absoluto, de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, bajo la responsabilidad de un fideicomiso público, traspasando dicha Central, como parte de los activos del fideicomiso público creado por Decreto.

EPITAFIO

Luego de analizar las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Energía y Minas, cabe la pregunta, ¿Cuáles son los logros y avance del que tanto se afanan y se vanaglorian los funcionarios públicos del sector eléctrico? ¿Dónde está la tan cacaread eficiencia en la gestión de las distribuidoras, de la que tanto se vanaglorian y ufanan los funcionarios responsables?

Luego de revisar los principales indicadores del sector eléctrico, a partir de las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Energía y Minas, se comprende y entiende el por qué el presidente de la República, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, pronunciado el 27 de Febrero del presente año, omitió intencionalmente referirse a las ejecutorias del sector eléctrico en el 2021.

Definitivamente, el presidente no quiso convertirse en el aguafiestas ni en la persona que arrojara el jabón sobre el sancocho de las contundentes cifras que ofreció, en su elocuente, vigoroso, vibrante, optimista y esperanzador discurso, donde resaltó las ejecutorias de su gobierno en otras áreas, que si exhibían resultados dignos de compartir de manera entusiasta con la sociedad.

Sin lugar a duda, en el sector eléctrico, la reversa sigue siendo EL CAMBIO.

1-Publicacion ListinDiario Junio 9 2021

2-Publicacion DiarioLibre Junio 2021

Cancelacion-proceso-420000-TM-Carbon-Mineral-CTPC.

Decreto 635-21 Declaracion De Emergencia Compra De Carbon Punta Catalina

Resolucion-298-2021-CMC-COAL-MARKETING-DAC RESOLUCION-NO.-202-2021-ADJUDICACION-CARBON-MINERAL. Agosto 18 2021