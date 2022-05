¿Se puede evaluar al Gobierno de Abinader objetivamente? Pensando en Melvin y Guido

Melvin Mañon pide que Abinader se desligue de las influencias de Hipólito y del poder económico que representan Macarrulla. Respeto a mi viejo amigo Melvin, a quien mucho aprecio y siempre leo, pero ambas cosas no son relevantes porque Hipólito sigue siendo una figura importante, influyente y de equilibrio en el PRM y a los Vicini lo han satanizado injustamente porque no hay ningún multimillonario en el mundo que no tenga cola que pisarle.

La pregunta que me viene a la mente es ¿De que tamaño fue la cola de los Kennedy, Ford, Rockefeller, Vanderbilt, Goodyear etc.? Pero esa gente son iconos del progreso de los Estados Unidos y todos tuvieron su lado oscuro.

Lo importante es el rol que esos millonarios juegan en nuestra sociedad. Los Ranieri, Risek, Corripio, Vicini, Bonetti y los demás de la lista de FORBES, invierten en su país, crean miles de empleos, promueven el turismo, la agroindustria, la industria, el comercio y los servicios financieros. Sin ellos muchas cosas no existirían ni estaríamos donde estamos.

La ecuación es muy simple. Hay grandes empresarios que juegan sucio cuando el gobierno es sucio y juegan limpio cuando el gobierno juega limpio. Pero también los hay que se salen del juego para no ensuciarse.

¿Estamos en un gobierno sucio o limpio? Eso es la pregunta importante.

Mi otro querido amigo Guido Gómez Mazara, acusa al gobierno de Abinader de Oligarca. Yo le preguntaría a Guido, ¿Se refiere a los oligarcas de sangre azul o de sangre morada?

Los primeros han ido cediendo su lugar a los segundos. Porque si analizamos las fortunas (mayormente escondida) que tienen los que se enriquecieron con el dinero público en muy corto plazo dejaría muy por el suelo a varios oligarcas de la lista de Forbes que acumularon sus fortunas trabajando por varias décadas.

Solo uno de esos involucrados en actos de corrupción está devolviendo 700 millones de pesos. ¿Y cuál es su fortuna? Otros se robaron más de 10 mil millones y su fortuna verdadera es mucho mayor que eso, porque el dinero se reproduce. ¿Alguien sabe cuánto dinero repartió Odebrecht para conseguir una docena de contratos multimillonarios? Si alguien le dice que fueron 90 millones de dólares dele una pecosa en la boca. Esa fue la propina.

Ahora me concentro en lo que ha sucedido durante este gobierno en casi dos años en el poder en medio de dos crisis. Pandemia y guerra.

Siguen los serios problemas con la Policía que tiene en su haber varias muertes en forma misteriosa después de que la victimas fueran encarceladas. Se cometen abusos y se violan derechos humanos. Hay maltratos a periodistas y asesinatos selectivos. La salud sigue pataleando por falta de recursos. La agricultura no despierta de su letargo ancestral. Hay funcionarios que no llenan las expectativas. Los precios están por las nubes. Los procesos de reforma institucional siguen lentos y bajo fuego de la oposición, etc. etc. etc.

La crisis con Haití no cede mientras ese país se desgrana impulsando la inmigración ilegal. El muro se para y vuelve a caminar, la presa de Monte Grande camina y vuelve a pararse.

Y así podemos continuar con un rosario de problemas que no tienen que ver ni con oligarquías, ni con Hipólito y menos con Macarrulla y los Vicini. Son viejos problemas estructurales y algunos coyunturales.

Pero seamos justo y balanceados. El gobierno de Abinader enfrentó con un éxito increíble la lucha contra el COVID-19 y casi extirpo ese virus monstruoso más rápido que la mayora de los países del mundo.

Las cifras económicas del 2021 son la envidia de los 5 continentes. Y lo dice el FMI, el BM, CEPAL, J.P. Morgan entre otras muchas organizaciones internacionales. No es extraño que seamos uno de los pocos países del mundo en mejorar su calificación de riesgo en un año de crisis. Y en el 2022 seguimos la misma tendencia con un FMI sorprendido de los resultados económicos del primer trimestre.

Abinader heredó un gobierno rapaz, corrupto y putrefacto, y lo convirtió en un gobierno transparente, ético y comprometido con las reformas en todos los ámbitos del quehacer público. Reformas que la oposición trata de boicotear a toda costa.

Los “oligarcas” que ocupan cargos públicos saben que lo hicieron por compromisos políticos. Porque para un ministro oligarca ganar 320 mil mensuales de salario, reducidos a 260 mil después de impuestos, trabajando 15 horas diarias y sometidos a críticas y presiones constantes, es muy, pero muy mal negocio. El presidente Abinader dona su salario y el Ministro Macarrulla también.

El que entro al gobierno pensando que resolvería su problema económico o se haría más rico, ahora lo está lamentando. Y los que han metido la pata lo están pagando caro, aunque sean importantes cuadros políticos del PRM o íntimos amigos del presidente.

La mejora en la calidad del gasto público ha sido objeto de reconocimiento por organismos internacionales. Se han liquidado instituciones llenas de vagos, se eliminaron las perversas nominillas, se suspendieron los viajes de lujo y viáticos escandalosos, se minimizaron las compras de todo tipo y se sanearon las ayudas sociales cargadas de politiquería, sobornos y tráfico de influencia. Todo estaba podrido en este país.

Y sin ninguna reforma a la constitución se ha respetado la independencia del Ministerio Publico, lo que para muchos era un sueño inalcanzable.

Así como hay un etc. etc. etc. para los problemas también hay un etc. etc. etc. para los logros alcanzados en estos últimos 21 meses de gobierno del PRM.

Ahora bien, si esos logros son una mierda y los problemas son muy relevantes, entonces volvamos al pasado. Es muy sencillo, solo faltan dos años para las elecciones y Leonel aspira a volver al poder y Danilo también a través de una de sus marionetas.

Quizás con uno de ellos todo se resuelva y los problemas desaparezcan.

Gracias a Dios, los dominicanos de hoy usan anteojos y nada se les escapa