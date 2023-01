¿Sabes quién eres?

Eres la consecuencia de tu entorno. Lo que has visto y vivido, lo que has escuchado, lo que crees porque así lo entiendes cómo válido, es decir, toda la mierda que otros te han dicho.

¿Has detenido el tiempo en algún instante de iluminación y te has preguntado eso? ¿O simplemente continuas como una máquina "viviendo", o mejor dicho, sobreviviendo en el día a día sin darte un momento para pensar esto?

¿Si hubieras nacido en Inglaterra, por decir un lugar, y te hubieras criado en la China, pensarías como chino o como inglés? Te contestaré, serias un chino que "luce" como un Inglés. Este es un ejemplo ilustrativo simplemente, pero con él entenderás mejor hacia donde voy.

Los fanáticos religiosos cristianos, por lo general, desconocen que dicen las cuchocientas religiones más que hay en el mundo. Para ellos, no significan nada, por lo que no deben "darle importancia"... Y los demás fanáticos de las cuchocientas piensan !Exactamente lo mismo!...

Todo es cuestión de donde se ha nacido y qué grado de "libertad de consciencia" se ha alcanzado. Pero la mayoría no se esforzará por explorar "algunas" de las cuchocientas opciones. Ya sabiendo todo lo anterior, que, por cierto, no es nada nuevo para ti, ni yo soy el gran descubridor de esa lógica humana. ¿Volvemos a la pregunta; Sabes quien eres?

En mi caso particular, es una pregunta que aún no haya la respuesta. Suelo divagar constantemente en preguntas que me indican que vivimos en un mundo loco y suicida. Fuera de la lógica que conduce a una fraternidad real y despojada del sin sentido ego.

¿Es que somos animales que han logrado dominar a las otras especies gracias a las particularidades que nos permiten "discernir" en "el cómo" se logran "las cosas"? Cosas que también hemos creado a base de un esfuerzo, además, para conseguirlas.

No todo lo que hemos alcanzado es para todos, sino para "aquellos que puedan pagarlo". Sí, porque también hemos creado y dado valor a ciertos "documentos" que para adquirirlos casi hay que morir. El dinero es la herramienta más anhelada, ya que con ella se alcanza el poder material...

Y así llegamos a esa otra pregunta; ¿Todo lo material se muere? Todo lo material que contenga aliento sí. El otro material sé ira deteriorando y, dependiendo de lo que sea, podría durar cientos de años, pero nosotros no, es decir, usted y yo.

Y aquí es donde volvemos a preguntarnos; ?Sabes quien eres? Parecería que nadie está consciente de que se va a morir, como que esto no tiene un final, actuamos como si esto fuera para toda la vida...

Y precisamente arribamos a esa pregunta crucial; ?Que es la vida? Para muchos es hacer lo que hacen diariamente, aquí, en la China o Inglaterra. El afán de "vivir" un día más con la esperanza de lograr "las cosas" que les "permitirán" vivir... mejor.

¿Si lográramos "saber" quien carajo somos? Posiblemente, tendríamos una vida... "Más vida".

Aquí debo aclarar que no estoy sugiriendo una "luz espiritual" ni lograr la iluminación "Badana". El objetivo es alcanzar a verse real y objetivamente, como en un espejo, y "lograr" comprenderte como una criatura "rara" que inexplicablemente piensa y actúa de una forma en la que "no has tenido la oportunidad de elegir por ti mismo".

Ya sabemos que somos la consecuencia del entorno, el país, los amigos, las creencias y demás pendejadas que te tocaron por crecer donde creciste, pero, tienes "la facultad de elegir" no ser nada de eso y si lo que simple y puramente eres, un terrícola de dos patas... "Que piensa"...

Cuando llegues a ese "fantástico y escondido secreto" te vas a relajar y tomar esta vida "rara y extraña" como una creación, también rara, pero a la vez "complicada" por la mano del hombre, el cual no sabe ni mierda como diablos llego hasta aquí, ni quien nos puso en esta nave espacial !juntos! para ver cómo nos desenvolvíamos y ya ven, no nos hemos matado todos por obra y gracia de las cuchocientas religiones y los muros que nos "marcan" de x o z "nacionalidad"...

Cuando logres "saber quién eres" te volverás sumiso e incauto. Sonreirás ante la más mínima "pendejada" y agradecerás también el milagro de estar donde estás y de ser, tú, el regalo que "alguien" te regalo y apenas te estás abriendo.

Cuando sepas quién eres, te olvidaras de tu nombre y de tu patria, para convertirte en todas las montañas y ríos. Te verás en los rostros de todos fundiéndote en ellos para quedarte en la oscuridad y el silencio en donde, !por fin lograras mirarte! Y ya no tendrás necesidad de preguntarte nada por qué las respuestas andan colgadas y disueltas en cada uno de tus poros y en cada hoja de los árboles. ! Salud! Mínimo Caminero