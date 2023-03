Romeo Santos y su suegra

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y radiofonía decidió prohibir la canción “la suegra” del artista Romeo Santos. La decisión ha tenido reacciones diversas y paradójicamente la mayoría son rechazando la decisión por considerar que existen otros géneros, como el dembow, que tienen letras mucho más insultantes.

Romeo Santos respondió a esta decisión lanzando el video de la canción que, según afirmó, estaba lista desde septiembre del año pasado y en lo particular me pregunto ¿por qué no lo había lanzado? Lo cierto es que el bachatero tuvo sentido de la oportunidad y hasta el momento el video va teniendo muy buena aceptación en YouTube al punto de desplazar a Shakira y Karol G.

No sé si Romeo tenga suegra, aunque sí se le ha visto exhibir sus dos hijos, de hecho, él ha sido de los pocos artistas que ha decidido mantener su vida personal muy alejada de los reflectores. Nadie conoce su esposa (si la tiene) de manera que mucho menos se conocerá si tiene suegra.

La razón de la censura es porque le llama “tu maldita madre” a la suegra y a su vez habla de asesinarla. ¿Recuerdan una salsa que decía mátala (6 veces), no tiene corazón mala mujer? Que nunca fue prohibida. Pero es evidente que esta sociedad es muy diferente porque también Alejandro Fernández presentó cierto problema al interpretar la canción “mátala” en Viñas del Mar.

Lo que si llama mi atención es que la decisión de prohibir la canción no fue una iniciativa de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, sino una petición del diputado Víctor Pavón quien afirmó que “la letra de esta canción es ofensiva y ataca directamente hacia la integridad física, psicológica y moral de las mujeres”.

Entonces ¿quién identifica esto es un político y no la institución destinada para ello? En mi caso particular la bachata no tiene ningún problema cuando se analiza el sentido de este género.

Con temor a equivocarme creo que la bachata es el único género musical cuyo sentido es el amargue, la expresión de las realidades tristes y apesadumbrada por las que atraviesan las personas sobre todo en el plano sentimental.

De las suegras siempre se ha bromeado, aunque reconozco que las suegras no son así, pero las existen en escasas ocasiones.

No siempre hay relación entre lo que se escribe y lo que se vive, por ejemplo tenemos el caso de Ramón Orlando que es pastor protestante, sin embargo ha escrito temas como te compro tu novia o creíste que interpreta Anthony Santos. Muchas personas entienden que un cristiano lo que debería componer son alabanzas al señor. Lo mismo ocurre con Enrique Félix.

La cuestión es que a la bachata yo le vi más un sentido jocoso (como sucede en el video) que ofensivo, sin embargo respeto a quienes vieran lo contrario. Lo que sí debo decirle a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos que cambien su estrategia porque ya he dicho antes que, parece ser que la principal razón para prohibir un tema es que la gente se la sepa, aunque ahora hay que agregarle que venga de la sugerencia de un diputado y no de su trabajo