¿Retroceso autocrático de la democracia?

El Caribe.com.do presentó el pasado 3.3.23 una noticia con el siguiente titular: “Informe sobre alerta contra ola de deterioro global de la democracia”, que pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.elcaribe.com.do/periodico/ , o en la página 17 de su versión impresa.

Me alarmé, porque no identificaba la fuente del Informe, y fui a la red hallándole en una página de un centro de investigación politológico nórdico iniciado en 2016, el “V-Dem Institute” de la Universidad de Gotemburgo, Suecia (que significa: Varietes of Democracy Institute) cuyo enlace es el siguiente:

https://www.v-dem.net/publications/democracy-reports/ y encontrarán los 4 reportes que han producido hasta la fecha.

El Informe sobre la autocratización de las estructuras de poder en el mundo es un llamado de atención por el deterioro de la calidad de la calidad de la democracia.

Además, DW nos muestra, algo añejo, los ejemplos de Bolsonaro y Bukele como se ha dado esta deriva autocrática mediante procesos democráticos, en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cBlRcSJRFcU

:::::::::

Pasemos a ver el resumen del contenido del Informe de V-Dem Institute (Traducción de este escribidor):

Democracia en el mundo:

Los avances en niveles globales de la democracia hechos en los últimos 35 años, han sido eliminados.

72% de la población del mundo, 5,7 billones de personas, viven en autocracias en 2022.

El nivel democrático que disfruta el ciudadano promedio en 2022 ha retrocedido a niveles de 1986.

El declive es más dramático en la región Asia-Pacífico, que ha retrocedido a niveles de 1978.

Europa del Este y Asia Central y América Latina y el Caribe han retrocedido a niveles vistos al final de la Guerra Fría.

Tenemos más dictaduras que democracias liberales en 2022. Por primera vez en más de dos décadas.

28% de la población mundial, 2.2 billones de personas, viven autocracias cerradas.

13% de la población, 1 billón de personas, viven en democracias liberales.

Cambios dramáticos en los últimos 10 años: la “libertad de expresión está deteriorándose en 35 países en el 2022; hace diez años eran 7 países.

La censura gubernamental de los medios de comunicación está deteriorándose en 47 países.

La represión gubernamental de la sociedad civil está deteriorándose en 37 países.

La calidad de las elecciones está deteriorándose en 30 países.

Factores «Democratizadores» y «Autocratizadores»

El número de países modélicos de la democracia se ha reducido a 14 con solo 2% de la población mundial. Estos no eran tan pocos desde 1973 –hace 50 años.

Todas las regiones están afectadas –pero África contiene el número de países“ democratizadores” (N=5), así como también de “autocratizadores” (N=12).

Un nuevo récord de 42 países “autocratizadores” en el mundo, una subida desde 33 países y el 36% de la población.

Los mayores “autocratizadores”:

Las democracias se transformaron en 7 de los top 10 “autocratizadores” en los últimos diez años.

Las democracias también fracasaron en 5 de los top 10 “autocratizadores” en una perspectiva corta de tres años.

En dos democracias -Brasil y Polonia- la autocratización se detuvo antes de que la democracia se quebrara.

Armenia, Gracia y Mauricio son democracias en declive agudo.

¿Qué atacan los “autocratizadores”? Imponen la censura de los medios y la libertad académica declina más del 25% en los países “autocratizadores”.

La libertad académica y cultural y la libertad de discusión son señalados entre las instituciones topes atacadas por los gobernantes “autocratizadores”.

La desinformación, polarización y autocratización se refuerzan entre ellas.

Los “democratizadores” principales reducen la divulgación de desinformación y noticias falsas sustancialmente y, en cierta medida, también limitan la polarización.

Los Mayores «Democratizadores»

8 de los Top 10 países «Democratizadores» son ahora democracias.

4 de los Top 10 países «Democratizadores» en un período corto de 3 años han transicionado de la autocracia a la democracia.

8 democracias están retrocediendo, haciendo una rara vuelta en U para restaurar la democratización luego de un período corto de autocracia.

De los 8 que “fueron y volvieron” tienen estas características:

Masivas movilizaciones populares en contra del incumbente.

La Justicia revirtió la usurpación del poder por el Ejecutivo.

La oposición unificada coaligada con la sociedad civil.

Elecciones críticas y eventos claves que introdujeron alteraciones en el equilibrio de poderes.

El apoyo internacional a la democracia y la protección soberana.

Mudanzas en la Balanza de Poder de la «Autocratizacion»

La Balanza del poder económico está

La Balanza Global de Poder comercial está también manifestándose en favor de las autocracias. La cuota del Comercio Mundial entre las democracias ha declinado de 74% en 1998 a 47% en 2022.

Las autocracias parecen ser menos dependientes, tanto de las importaciones como de las exportaciones. La dependencia de las democracias en las autocracias se ha doblado en los últimos 30 años.

::::::::

Sin querer queriendo, como me recuerda el Chapulín Colorado, llego a divagar sobre ¿cómo este proceso lo vivimos en Dominicana? Revisemos el Resumen Ejecutivo del Informe para vernos en ese espejo a ver si podemos identificar la tendencia de la democracia nuestra: ¿seremos autocráticos o nos reafirmamos democráticos? Hasta ahora, el balance es que somos una democracia, aunque hay candidatos que han sido presidentes que han implementado y pretenden implementar regímenes partidarios con vocación autocrática.

El Libro Blanco de Defensa de República Dominicana es una muestra de nuestra realidad democrática y una respuesta a este Informe sobre el retroceso de la democracia en el mundo.

Una respuesta soberbia y absoluta la ofrece el Libro Blanco de Defensa de la República Dominicana, ya que presenta al mundo y al pueblo dominicano que somos una sociedad democrática, orgullosa de su pasado heroico y preparado para labrar un futuro solidario, próspero y en armonía. La versión digital de «El Libro Blanco de Defensa» dominicano estará disponible próximamente en el portal del Ministerio de Defensa de República Dominicana