Renuncié a Fuerza del Pueblo

Dr. Leonel Fernández Reyna

Presidente Partido Fuerza del Pueblo (FP)

Expresidente de la República

Vía: Antonio Florián

Secretario General Fuerza del Pueblo

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora (Eclesiastés 3-2).

Viví todos los tiempos y horas, todas las etapas , todas las formas de organización y militancia orgánico-partidaria , incluyendo sus crisis y cismas políticos del otrora partido fundado por Juan Bosch, de manera especial y comprometida, la del 6 de octubre de 2019; que dio origen a esta nueva formación política de la que me estoy separando, conservando, por supuesto; el respeto y la amistad, sin renunciar a mi derecho a la crítica y rechazo a cualquier circunstancia política ideológica que choque con lo que creo, pienso y promuevo como valores y ética política boschista.

El propósito que dio origen a este proyecto (FP), del que salgo, fue restaurar la obra del grande Maestro del pensamiento, la política y la organización partidaria latinoamericana, borrada en el otrora partido de la estrella amarilla: Juan Bosch. Pensamiento que tenía como norte completar la obra de Juan Pablo Duarte y formar en disciplina-compromiso servidores honestos de la política. Dudo que ese propósito en la FP pueda alcanzar su fin sin obstáculos como ya pasó, dada la estampida morada que huye de un posible castigo por corrupción hacia la Fuerza del Pueblo como forma de cobijo y sombrilla protectora.

Me resulta antinómico y absurdo desde la perspectiva ética, que lo que ayer no fue por su carácter abominable en su naturaleza negadora de las esencias boschista que le dieron origen (PLD): la moralidad política; hoy se convierta en potencial fuerza política determinante de apoyo para que la FP llegue al poder.

Reitero mi amistad y gratitud a muchas personas valiosas y coherentes en la Fuerza del Pueblo en la Persona de Franklin Almeyda y Rodolfo Coisco, que han marcado sus vidas moral y políticamente con las huellas del más grande demócrata y hombre Virtuoso, Juan Bosch.

Esta separación y confirmación de no militar o ser miembro en este ni ningún otro partido, la hago efectiva a partir de este 20 de enero, día de mi cumpleaños. He decidido entregar lo que me queda en tiempo de Vida al Humanismo Cristiano y el Ministerio Pastoral del Conocimiento que promueve el Papa Francisco.

“Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó” (Eclesiastés).

Dios les bendiga, éxito.

Con Afecto y Solidaridad

Juan Tomás Olivero Figuereo

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

17 de enero de 2022.