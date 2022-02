Recordando diez años de colaboración en Acento

Agradezco a Fausto Rosario la entrevista que me hiciera para recordar las colaboraciones con este periódico digital que está en su onceavo aniversario. Entrevistas similares se realizaron con otros articulistas de opinión y parte de sus amigos especiales que le permitieron lanzar, junto a Gustavo Olivo, un medio que prometió ser exclusivamente digital en febrero 2011.

En el programa destaqué que para esa fecha todavía los periódicos por subscripción eran parte de la canasta básica para medir la inflación. En la encuesta realizada por el Banco Central en diciembre 2010, dos meses antes de nacer Acento, se colaron los periódicos en la foto que aparecían los principales bienes y servicios en que gastaban las familias dominicanas. Ahí estuvo, pero sentado o de cuclillas como los jugadores de baloncesto de baja estatura, como correspondía a su baja ponderación en el gasto familiar, colocados a la sombra de los gigantes que juegan debajo de los tableros.

Acento nace y promete mantenerse digital por la convicción de que en la próxima foto de la canasta básica no estarían los periódicos de subscripción. Pasó tal cual. Desaparecieron de la canasta al mismo tiempo que la población estaba usando mayor tiempo de su día consumiendo información de todo tipo en medios electrónicos. ¿Lo que pasa es que ya los que más se leen son físicos y gratis, ergo, no hay gasto? No me parece, excepto el diario gratis físico que es más antiguo, pasar a distribuirlos sin cobrar tiene otras explicaciones, pero estamos ahora en el aniversario de Acento y en la entrevista recordé un artículo con un consejo para que periodistas armaran un proyecto de esta naturaleza.

En efecto, cuando escribía una columna en El Siglo, todos los jueves por unos seis años desde el 1988, le dediqué uno a un grupo de periodistas que organizaron un seminario sobre propiedad privada medios de comunicación y la libertad de expresión. En las conclusiones observaron que constituía un peligro a la difusión libre de las ideas la concentración de periódicos en un pequeño grupo de propietarios. El contexto es “ingoogleable”, fue hace mucho, pero se que la crítica se hizo reconociendo la labor titánica de directores de medio para mantener las buenas notas que el país tenía sobre sus pares en este punto.

Ese artículo lo titulé Quot capita tot censusy aproveché para expresar mi posición de que una forma de salir de ese peligro era que los periodistas fundaran sus propios periódicos, pasar de alquilar sus servicios profesionales a ser quien los contrata. Como propietarios se eliminaba para ellos la incertidumbre de un despido, tendrían ventajas en atraer a periodistas que valoraban su compromiso con la libertad de expresión sin tener que mejorar sustancialmente la oferta salarial, así como a colaboradores dispuestos a escribir si desaparecía la zozobra de no ver un artículo porque afectaba a los intereses de Don Fulano.

Dos décadas después llegó Acento, un medio en que hay que escarbar hasta caer en la necedad para cuestionar el mérito de ser un ejemplo de pluralidad y tolerancia que, apuesto peso a “moriqueta”, muchos colaboradores la consideran excesiva. El que esté libre de “¿Qué hace este tipo escribiendo aquí?” lo reto a “que tire la primera piedra”. Saldré sin un rasguño porque es que son dos periodistas fuera de serie. Si no lo cree haga una selección al azar de varias fechas, asigne grados de discrepancia de articulistas con la línea editorial en la recta que marca el ángulo de 90 grados y saldrá una figura de 180, como un abanico de esos con que se baila flamenco.

El que puede escribir con coherencia y respeto artículos sobre temas interesantes de una manera regular, ahí tiene las puertas abiertas de Opinión. El día que le toque una llamada para alguna observación, que vendrá con la decencia que caracteriza a Fausto y Gustavo, escuche la voz de la experiencia. En esa muestra representativa de ediciones al azar, también haga una lista de los temas que no encontrará en ningún otro medio donde también deberían estar si existieran similares grados de compromiso con el periodismo independiente. Si este le parece más sencillo que hacer el abanico con los articulistas de opinión, entonces le recomiendo que lo haga una hoja bien larga, esas que en la escuela le decíamos papel ministro. Felicidades a Fausto, Gustavo y todo el equipo de Acento.com.do en este nuevo aniversario