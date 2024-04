Your browser doesn’t support HTML5 audio

15/04/2024

En un tumultuoso escenario político actual, a veces surgen momentos que trascienden las meras discusiones de poder y estrategia. Uno de estos momentos surgió recientemente con el articulo: El Candado, diputado de ultramar, como discurso rutinario, que desató unas series de reacciones inesperadas con una metáfora poética: El Candado. En este articulo exploraremos las repercusiones de este inusual giro retórico, así como las reflexiones que suscito en el ámbito político y más allá.

Reacciones Poéticas:

El Candado: Disla

Por Félix García, el poeta del Jaya

Proclamar un Candado como metáfora de cierre de ciclo, de demagogia ancestral, de Irresponsabilidad política, de corrupción e impunidad aberrante y subrayada en la sociedad dominicana, desde el exterior y el mundo, ATINA A LOGRAR

DIFERENCIARSE, ante AJENIDAD e Indiferencia social generalizada. Esto proclama el Candado, Diputado de Ultramar,

El periodista y escritor Julio Disla.

*…El Candado CIERRA la comunicación Que Julio Disla ABRE, entre Comunidad Y Diputado.

**… El Candado advierte a los FARSANTES: Corruptos y Favorecidos Con la Impunidad que tienen un Vigilante, desde que ROBEN pa TRANCARLOS.

*…El Candado da ENERGIAS NECESARIAS de Abrir y CERRAR. Abrir Para llegar al Congreso con propuestas Y firmeza; Cerrar el Silencio cómplices y Abrir las cárceles para encerrar Ladrones

***Julio Disla es el Candado,

FIRME, TEMPLADO; DIPUTADO.

Te comento. Dice un refrán muy antiguo que “el amor y el interés se fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que le tenía.” Traigo a colación este viejo refrán, porque estamos viviendo un momento, en lo que prima en realidad es lo yo pueda obtener de X persona, para realizar algo por él.

Son muy pocas las personas que llevan estos principios. Se pueden contar con los dedos de una de las manos y sobran. Comparo muchas cosas en ti y mi eterno compañero Roberto. Honestidad, vanguardismo, solidaridad, trabajador, y unas series de características que muy pocos políticos tienen.

Y es verdad, el instrumento tomado como lema en tu campaña por ganar un curul, en verdad expresa la seguridad que la ciudadanía debe tener al momento de elegir un candidato para que lo represente. confió en ti. Lastima que no pueda echar ese voto por ti, porque no vivo en los Estados Unidos; pero lo haré por una persona honesta como tú, capaz, trabajadora, sincera y que no se vende, mi hermana.

Te ratifico mi amistad, gracias por estar ahí.

Elizabeth Lizardo viuda Sánchez

El uso del lenguaje poético en la esfera política es una rareza, y más aún cuando proviene de figuras como candidato a Diputado de Ultramar. Sin embargo, su descripción de la situación política como un “Candado” que necesita ser abierto con la “llave de la democracia verdadera para el pueblo” no solo sorprende a sus contrincantes, sino que también resonó entre poetas y amantes de la literatura en todo el país.

“El Candado de la injusticia, la llave de la esperanza”, escribió un poeta local en las redes sociales, capturando la dualidad de la metáfora del Candado como diputado de ultramar. Otros elogiaron su audacia al traer un toque de poesía a un debate dominado por el pragmatismo y la retórica partidista. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas.