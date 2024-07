Your browser doesn’t support HTML5 audio

07/07/2024 · 12:04 AM

Parte de la sociedad dominicana se ha ido plantando ante contenidos violentos, de corrupción, impunidad, discriminación, privilegios, del proyecto de Código Penal (CP) que se viene conociendo en el Congreso. Fuera de los grupos de mujeres y de la sociedad civil (comunicadores, analistas, participantes en redes sociales, partidos progresistas…), como la Coalición por la vida y los derechos de las mujeres, el Foro Feminista Magaly Pineda FFMP, están el Gabinete de la Niñez, el Ministerio de la Mujer, y a nivel internacional Amnistía Internacional, UNICEF…:

GABINETE DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

–El Gabinete de la Niñez y de la Adolescencia está presidido por la primera dama Raquel Arbaje y diversas instituciones pública, entre las que se destacan por su especialidad de trabajar con la niñez y adolescencia: el Consejo Nacional de la Discapacidad, la Procuraduría General de la República, Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia, y Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

Este Gabinete cuenta con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA); así como con una representación de la sociedad civil, a través de la Coalición de ONG por la Infancia.

Los retrocesos que cuestiona el organismo refieren a que proponen en el proyecto de CP que se permitan los castigos físicos que no sean “un patrón”; mantienen la relación parental aún los/as padre y madres ejerzan violencia, abusos…etcétera.

UNICEF ha definido: “El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha colaborado durante varios meses, de manera conjunta con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, asegurando que el Código Penal protegiera a los niños y niñas contra todo tipo de violencia.

…la representante de UNICEF en el país, doctora Rosa Elcarte, señaló que “el Código Penal debe proteger a la niñez contra la disciplina violenta, y que la violencia nunca es ni será la solución, pues no educa, no ayuda y no debe ser tolerada”.” https://www.unicef.org/dominicanrepublic/comunicados-prensa/unicef-exhorta-los-legisladores-eliminar-del-borrador-del-codigo-penal

EL MINISTERIO DE LA MUJER

Las propuestas del Ministerio de la Mujer

https://eldia.com.do/ministerio-dice-nuevo-codigo-penal-afecta-derechos-humanos-de-las-mujeres/

En total han sido cinco las propuestas enviadas …que han abordado diferentes aspectos de la reforma en discusión.

Rechazan se iguale el feminicidio a un homicidio hacia un hombre

El Ministerio de la Mujer entiende que, si bien la tipificación del feminicidio es un avance significativo, al agregar un párrafo que hace víctima “a los hombres en las mismas circunstancias” deslegitima el propio avance y desconoce el hecho de que las mujeres son asesinadas sistemáticamente por motivos culturales, de desigualdad y estereotipos de género; los cuales no se corresponden con los homicidios de hombres. Ibid

Una violación de la pareja no debe rebajarse a mitad de pena

En lo relativo a lo dispuesto en la versión aprobada en el Senado de la República, sobre la violación sexual, el Ministerio de la Mujer entiendo que la actividad sexual no consentida es violación y no debe existir un tipo penal separado. Por tanto, considera que la violación entre parejas debe ser un agravante del tipo penal de la violación en general, ya que el agresor cuenta con medios y facilidades para cometer el hecho.

Cuestiona la no inclusión de agravantes en la violencia contra la mujer y la impunidad

“Para el Ministerio de la Mujer resulta inexplicable e injustificable, que el proyecto aprobado elimine las circunstancias agravantes en casos de acoso y violencia contra la mujer, haciendo imposible para los operadores del sistema de protección a víctimas, la imposición de sanciones adecuadas y proporcionales al delito cometido. De igual manera, preocupa al Ministerio de la Mujer que este proyecto de Código Penal deja en estado de impunidad los casos de violencia contra las mujeres, acoso, discriminación y violencias sexuales.”

Condena la no inclusión de eximentes para despenalizar el aborto (no incluir las 3 causales)

“Por otra parte, reconocer la interrupción del embarazo, como delito sin considerar excepciones de responsabilidad penal, cuando se ponga en peligro vida de la mujer, si es producto de una violación o incesto, o cuando el feto es incompatible con la vida fuera del vientre, es sentenciar a las mujeres por ejercer su derecho a decidir en circunstancias en las cuales sus vidas están inclusive en riesgo de muerte.

Las prácticas más avanzadas, tanto en la región como en el mundo, reconocen la necesidad de contar con excepciones, incluso en legislaciones en donde se protege la vida desde la concepción, y por tanto disposiciones como esta en un código penal, evidencia un enfoque negador de derechos y un atentado a la salud y la dignidad de las mujeres.

El Ministerio de la Mujer recuerda que, si la República Dominicana aprueba un Código Penal con las características antes señaladas, continuará siendo de los pocos países que no le reconocen a las mujeres su derecho a salud integral y a su plena autonomía física, siendo las mujeres pobres las más afectadas.

Sobre permitir la violencia contra niñas, niños

El Ministerio de la Mujer llama la atención de las y los legisladores, sobre uso de la violencia como método disciplinario, lo que no es aceptable en ninguna circunstancia, ya que fomenta la construcción de una sociedad violenta en la cual se enseña, desde la niñez, que la violencia es un método para relacionarse social y personalmente. Por el contrario, la República Dominicana requiere seguir avanzando en la construcción de una sociedad donde se pueda vivir desde el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.” Ibíd.

Son diversas las patrañas de impunidad, corrupción, privilegios y violentación de los derechos fundamentales de las mujeres que contienen el Proyecto de Código Penal que se busca aprobar en el Congreso de la República Dominicana.

LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL EN EL SENADO

Los sectores que quieren debilitar conquistas democráticas y de civilidad en RD y que impulsan este proyecto de Código Penal son:

-Las jerarquías religiosas para encubrir y no asumir consecuencias si su membresía ejerce violencia y abusos sexuales.

-Los militares que quieren tribunales especiales internos para juzgar sus casos penales.

-Los adultos violentos para con niños, niñas que desean solo se tome en cuenta la violencia cuando sea “un patrón”.

-Los hombres que ejercen violencia sexual con las parejas. Pretenden la mitad de condena de que cuando sean particulares.

-Sectores, principalmente jerarquías religiosas, que niegan la vida sana de la mujer y su derecho a defender su vida, su salud física, su salud mental, cuando continuar con un embarazo sea más importante que la dignidad de las mujeres y a que no se ejerza sobre ella violencia obstétrica y un feto no viable permanezca en su cuerpo aun si está muerto.

-Integrantes de los partidos políticos que temen a la corrupción, procuran impunidad después de 20 años que hayan ejercido corrupción y que priorizan conservar curules con alianzas de sectores autoritarios.

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL EN EL SENADO

Los grupos de mujeres, constitucionalistas han argumentado que es inconstitucional un código penal que no garantice los artículos 37, 38, 42, 74, numeral 4.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

A nivel internacional se ha expresado Amnistía Internacional sobre la violación de los derechos fundamentales de las mujeres en ese código penal que se está impulsando en el Senado haciendo énfasis en la condena absoluta del aborto.

CONCIENCIA CRECIENTE CONTRA CONTENIDOS DEL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL QUE QUIEREN SECTORES POLÍTICOS PARA COMPLACER SECTORES CONSERVADORES

Viene creciendo la conciencia nacional e internacional sobre los retrocesos que quieren imponer a la República Dominicana parte de la clase política dominicana para cumplir con sectores conservadores.

Más temprano que tarde la sociedad dominicana será libre de los dominios de teocracias y de sus aliados y las mujeres se sembrarán con firmeza en los terrenos de la igualdad, de la libertad y de la dignidad.