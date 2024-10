Pueda ser que este titular parezca ”llover sobre mojado”; como diría un campesino; o, hablar siempre de lo mismo, como diría un pueblista; o ”más de lo mismo”, como diría un académico.

Sin embargo, ese es el desafío para la élite conductora de nuestra sociedad: darle actualidad al enemigo del pueblo dominicano creado por el dictador Trujillo Molina. En el fondo de la élite conductora del pueblo dominicano: ”Trujillo vive”. Trujillo in-culturizó en el pueblo dominicano, el que los haitianos son nuestros enemigos, para poder mantenerse en el poder y así mantener temerosa a toda la población dominicana con ese enemigo fantasma en el alero de nuestra casa

La élite conductora de nuestra sociedad es trujillista, y, ¿cómo lo demuestra? Por aquí viene lo nuevo del mullido tema anti-haitianismo-racista-xenofóbico en Dominicana:

He vivido desde 1974 en la frontera norte, que al 2024 son 50 años. Siempre me he cuestionado ¿Por qué mantener las deportaciones de haitianos irregulares, masivas e indiscriminadas, si con ellas no se resuelve el problema de la presencia legal en suelo dominicano? Los sacan por un lado y los dejan entrar por otro. ¡¡¡Aparéjeme ese cangrejo!!!

Quienes deportan a los nacionales haitianos irregulares, los agarran y tratan indebidamente violando las normas elementales de dicho proceso: golpes, robos, saqueos de sus bienes familiares a deshoras de las noches, violaciones sexuales y hasta muertes; luego, paseándoles por las calles en transporte indigno, enjaulados… Ese proceso de dolor humano, con sus violaciones, se ha hecho normal para el Pueblo Dominicano, a veces exigido por algunas comunidades y cantaleteado por algunos engreídos super-nacionalistas. Ese es el resultado esperado de la élite conductora de nuestra sociedad.

El fantasma de la enemistad con el Pueblo Haitiano tiene doble filo: corta al Pueblo Dominicano asumiendo actitud temerosa y de impunidad frente a los nacionales haitianos, y también los corta a ellos mismos, recibiendo un trato indigno y violatorio de sus derechos humanos.

Sólo voces aisladas se oyen, como arar en el desierto…, y todo un pueblo denigrado, del cual nos aprovechamos explotando su mano de obra barata con paga para mal subsistir. Sólo basta visitar sus viviendas, las cuales fácilmente son convertidas en cenizas por el ensañamiento y jucha en contra de una población indefensa.

Este es el resultado final esperado y querido por la élite conductora de nuestra sociedad…, aquí está la raíz del trujillismo actual en el Pueblo Dominicano y en muchas personas educadas en nuestros colegios y casados por nuestra Iglesia…

Y en la frontera norte: ¿Cómo cultivan nuestras autoridades el anti-haitianismo racista y xenofóbico?

Sabemos que la frontera no puede subsistir sin el comercio con los haitianos, recordemos la experiencia reciente/pasada generada por el Canal en Wanament… Sin embargo, permanece el rechazo del nacional haitiano manteniendo un control fronterizo: individualizado, corrupto, violento y violador de los derechos de las personas.

En la frontera se da un fenómeno extraño: por un lado se dice oficialmente que la frontera está sellada por miles de militares y por otro lado se oye que los criadores de ganado están al grito: me robaron un caballo: me robaron 3 vacas; a mí me robaron los paneles solares, y a mí la yunta de bueyes; no, pero eso no es nada, a mí me roban 5 de las mejores vacas…, y así el grito es permanente en la frontera: a los ladrones se les respeta más que a nosotros, dicen los criadores; los ladrones, parece que tienen un sindicato porque si los meten preso llegan a su casa primero que el que lo denuncia, y si se le hace un pelaito, aiii papá!!!… Ahí si aparecen las autoridades.

Tal parece, que en la frontera norte no hubiera autoridad para defender los hombres y mujeres de trabajo… Aaaaahhh!!!!, es que así es que se cultiva el antihaitianismo y la xenofobia en la población fronteriza porque en la frontera sólo los haitianos son los que roban ganado, según la gente y según las autoridades…, …cuando un Coronel del ERD apresó un camión con vacas sin estampas, él en coordinación con la fiscalía de Montecristi sueltan al dueño del camión por falta de alguien que lo acuse…, y es vox populi que en el corral del señor apresado había más de 40 cabezas de ganado, haitianas y dominicanas, unas sin estampas y otras con estampas violadas. Y sólo roban los haitianos…

Otro ejemplo: De enero 2022 a Dic 2023, realizamos una encuesta, sobre los robos de ganado y más, en dos comunidades de Montecristi: Manzanillo y Las Matas de Santa Cruz y en 9 comunidades de Dajabón: Los Arroyos, Corral Grande, Santiago de la Cruz, La Hoya, Sabana Larga, La Aviación, Los Miches, La Patilla, Cañongo. Estos son parte de los resultados:

PROV. COMDS. VACAS ROBADAS CABALLOS ROBADOS RD$ PERDIDOS MTE.XTI 2 118 499 16,957,200.00 DAJABÓN 9 217 99 14,757,500.00 TOTAL 11 335 598 31,714,700.00

Nota: * Hay otros robos, como paneles, motores, bombas…

Si dividimos la suma total entre 24 meses, tenemos que mensualmente 11 comunidades empobrecidas pierden RD$1,321,445.83 (un millón trecientos ventiun mil cuatrocientos cuarenticinco pesos con ochentitres centavos…

(un millón trecientos ventiun mil cuatrocientos cuarenticinco pesos con ochentitres centavos… Para las comunidades fronterizas los guardias no están para cuidar vacas y si tapan los huecos que aparecen en la verja inteligente…, jummmm, se les daña el negocio con el sindicato…

Y para saber cómo se mantiene y quién paga el mullido tema del anti-haitianismo-racista-xenofóbico pensemos en políticos elegidos democráticamente, (¿?), funcionarios nombrados por 4 años y más, y pensemos en una frontera blindada con miles de soldados.

¿Quién le paga a esos servidores públicos? ¿?.

CONCLUSIONES:

Desde 1934, que se han iniciado las expulsiones indiscriminadas, masivas y forzadas de nacionales haitianos irregulares en el país, se ha venido implementando un proceso de agresividad y violación de los derechos humanos como forma de mantener el anti-haitianismo-racista-xenofóbico para controlar la migración haitiana irregular en RD. Esta situación ha desbordado el control inteligente y legal de los políticos, las autoridades de la DGM, de la PN y el ERD. La Misión de las autoridades nacionales es mantener un control Constitucional, legal y respetuoso de las personas nacionales y extranjeras presente en nuestro territorio. No podemos dejarnos llevar de las juchas en contra de extranjeros irregulares por parte de la oficialidad y forofos nacionalistas porque desajustan nuestros sentimientos, nos deshumanizan manteniendo odio, rechazo y esa medicina es peor que la enfermedad. Las soluciones agresivas que están generando en la población dominicana no son dignas y nos llevan a perder el sentido de humanidad: ”al otro como a mí”. (Mc. 12,29-31). La convivencia pacífica nos enseña que el diálogo permanente e institucional es la forma de arribar a buen puerto seguro. No nos dejemos llevar de las provocaciones y revanchas: porque nos distancian y no resuelven. Tenemos que recuperar la confianza mutua como isla binacional fundamentada en la legalidad: ”nada por debajo de la ley y nadie por encina de la ley”. El control legal de nacionales extranjeros, especialmente de nacionales haitianos, tiene que hacerse de una forma permanente y al alcance de los interesados. Además, la migración es un derecho humano y debe ser articulada por los dos Estados.