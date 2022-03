Rafael A. Brugal Paiewonsky: connotado poeta, periodista, historiador y escritor (2 de 3)

Dictó charlas, conferencias sobre historia, literatura, genealogía en diversos centros educativos de su ciudad natal de Puerto Plata y del país. Participó en seminarios y talleres sobre: educación, historia, derecho, turismo, etc.

Perteneció a varias instituciones: Miembro fundador de Comisión de Patrimonio Cultural; del Sindicato de Periodistas profesionales; Asociación de Cronistas Deportivos, Instituto Dominicano de Genealogía, Logia Restauración No. 11, de Puerto Plata y otras.

Estuvo casado con la señora Altagracia Soto. Procreó tres hijos: Rafael Alberto, Tanya Zuleyke y Alberto Rafael Brugal. Se inició como poeta y cuentista en las páginas literarias del suplemento dominical de El Nacional de ¡Ahora!, dirigido por el poeta y escritor Dr. Freddy Gatón Arce. Aparece en varias Antologías dominicanas, como son: Los poetas del 65. Una generación importante y distinta, del crítico, poeta y escritor chileno don Alberto Baeza Flores, publicada en 1965; Nuevos cuentos puertoplateños. Colección Renovación, 1988.

Fifo, como cariñosamente le llamaban en Puerto Plata, decidió regresar nuevamente a su amada ciudad de Puerto Plata, continúo ejerciendo el periodismo, la literatura y la investigación histórica.

Se le presentó la oportunidad de ir a estudiar Administración Hotelera en la Universidad de Cornell y en el Departamento de Turismo de Puerto Rico, y se va y allí se gradúa en dicha disciplina con calificaciones de Cum Laude, como Técnico. También, su gran amigo y colega puertoplateño se graduó en dicha promoción con Hugo Medrano Henríquez, residente en Estados Unidos de América por muchos años y ejerciendo su carrera en grandes hoteles estadounidenses.

Regresó a Puerto Plata y se integró de inmediato como profesor del Programa de Formación, y también trabaja en el Hotel Montemar, regenteado por la Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago de los Caballeros. Fue Asesor en turismo de la Sindicatura Municipal de Puerto Plata.

Publicó artículos y ensayos históricos en la prensa local y nacional, como son: El Faro y La Prensa, de Puerto Plata; El Nacional, Listín Diario, de Santo Domingo; La Información, El Día, de Santiago de los Caballeros.

Los mejores trabajos históricos los publicó en la revista Eme—Eme, Estudios Dominicanos, órgano de la Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago. Ahí aparecen los ensayos siguientes: 1) Sociedades puertoplateñas en el siglo XIX, No. 47 de 1980; 2) La producción del azúcar en la zona de Puerto Plata, 1520—1919, No. 39, de 1978 (trabajo citado por el profesor Juan Bosch en un ensayo de su autoría); 3) Luperon: cronología, No. 31, de 1978; 4) El Maestro Dubeau: cronología, semblanza y pensamiento pedagógica, No. 43, de 1979; 5) Escuelas establecidas en Puerto Plata dese 1848—1900, No. 23, de 1976; 6) La segunda fundación de Montecristi, en colaboración con Carmen HackPrestinary, No. 71, de 1984; 7) Puerto Plata y los levantamientos armados: 1886—1889, No. 45 de 1979; y 8) El Derecho Castellanos en los primeros años de la Colonia, No. 92, de 1992.

Ocupó la dirección del Archivo Histórico del Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata y desde allí rescató importantes documentos para la Historia de Puerto Plata y de la República Dominicana. Organizó y clasificó los libros y documentos existentes en el mismo.

En el Concurso organizado por la Sociedad Cultural Renovación de Puerto Plata, desde el 1980, ganó varios premios en las diferentes categorías: poesía, cuento, ensayo, etc.

En el campo deportivo ayudó a fundar la Liga del Atlántico de Puerto Plata, en 1958, junto al mentor y guía de esa institución, Fabio Rafael González. Fue Gerente general de los Piratas del Atlántico y escucha asociado del equipo Cerveceros de Milwaukee. Junto al Lic. Onésimo Escaño Peña (a) Oni fundaron el periódico Anuario, Suplemento Deportivo Anual