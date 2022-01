Quien paga las demoras en los puertos (2 de 2)

Porque aquí quien paga todos los platos rotos es la pequeña o mediana industria, el puerto cobró los retrasos y para las autoridades encargadas de los procesos aduanales lo que pasó es transparente.

Tenemos muchos años con estos grandes males que afectan a la competitividad de la industria y también tenemos muchos gobiernos prometiendo y estableciendo procedimientos con miras a mejorar estos procesos, sin embargo, al final del día, los actores no son capaces de aplicarlos y lo que es más importante mantenerlos y darle continuidad.

Las autoridades aduanales y del gobierno en general, no hacen nada en implementar los procedimientos para agilizar estos trámites si el puerto por ejemplo de Caucedo no puede atender la demanda de citas para la asignación de los chasis porque o no hay chasis o no hay cita y esto es un tremendo negocio para los dueños del puerto y naturalmente un costo monetario que tiene que ser absorbido por el importador.

Lo que procede es que si el puerto no tiene capacidad para atender la demanda entonces no debe cargar al importador con un costo que no tiene nada que ver con el, pero lamentablemente los gobiernos no hacen nada con respecto a esto porque esto va en contra de grandes intereses empresariales.

Tomando en cuenta las informaciones indicadas arriba del movimiento de contenedores en los puertos del país y solo para tener una idea de los costos que representan la situación de demoras que no tienen nada que ver con el importador, se podría hacer el siguiente ejercicio:

Los contenedores que se movieron en los dos principales puertos, Multimodal Caucedo y Haina Oriental, durante el año 2019, fueron en total unos 605,475. Asumiendo que los retrasos solo se producen en un 25% de los casos, que el retraso es de solo un día y que el costo que carga el puerto por un día es de RD$ 2,086.00, tendríamos un costo total por el retraso causado por el puerto, pero a pagar por el importador de RD$ 315,755,212. Estamos hablando, partiendo de este cálculo muy conservador, de mas de 315 millones de pesos que deben ser pagados de manera injusta por el importador.

A estos costos habría que adicionarle los correspondientes a los retrasos que se producirán en la cadena productiva, que derraman externalidades negativas como son, aumento en los costos de producción que se producen por paros en las labores y demoras en las entregas de los productos terminados con eventuales perdidas de clientes insatisfechos.

En esta época aún más, se requiere que los procesos de desaduanización sean mas ágiles precisamente porque es hoy que tenemos grandes retrasos en los tiempos de entrega de los productos que se importan tomando en cuenta las grandes demoras originadas por los problemas del transporte marítimo que tenemos hoy día y que de acuerdo con la mayoría de los pronósticos que se han hecho, le quedan todavía mas de 18 meses para su estabilización.

Entendemos que sería justo que las autoridades a través de la Autoridad Portuaria Dominicana,

Organismo creado por la ley 70-70 y que, de acuerdo con la propia ley, esta institución debe controlar y fiscalizar la explotación, operación y mantenimiento de los puertos marítimos de carácter privado, construidos o explotados por particulares en uso de concesiones o arrendamientos otorgados por el Estado, realice las indagaciones correspondientes y haga los análisis necesarios de tal manera que esta situación sea justamente medida y cargada a la parte que le corresponde.

Hay que destacar que, si se trata de una empresa exportadora, para poder exportar hay que ser eficiente para ser competitivo ya que el mercado de exportación regularmente tiene márgenes muy estrechos de beneficios y por lo tanto es muy sensible a los aumentos de los costos que se producen en toda la cadena productiva