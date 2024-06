Los lectores de esta columna saben que el presidente Joe Biden lleva meses sin saber qué hacer, ya que él y sus asesores de política exterior han instado a un alto el fuego que no se producirá en Gaza, mientras siguen suministrando armas que hacen que un alto el fuego sea menos probable. Existe una paradoja similar en Ucrania, donde Biden ha estado financiando una guerra que no se puede ganar y se ha negado a participar en negociaciones que podrían poner fin a la matanza.

La realidad detrás de todo esto, como me han dicho durante meses, es que el presidente simplemente ya no está en condiciones de comprender las contradicciones de las políticas que él y sus asesores de política exterior han estado llevando a cabo. Estados Unidos no debería tener un presidente que no sepa lo que ha aprobado. Las personas que están en el poder tienen que hacerse responsables de lo que hacen, y anoche le mostramos a Estados Unidos y al mundo que tenemos un presidente que claramente no está en esa posición hoy.

La verdadera desgracia no es solo de Biden, sino de los hombres y mujeres que lo rodean y que lo han mantenido cada vez más oculto. Es un prisionero, y se ha ido debilitando rápidamente en los últimos seis meses. Hace meses que oigo hablar del creciente aislamiento del presidente, de boca de sus antiguos amigos en el Senado, que se dan cuenta de que no puede devolverles las llamadas.

Otro viejo amigo de la familia, a quien Biden ha solicitado ayuda en cuestiones clave desde sus días como vicepresidente, me contó de una llamada lastimera del presidente hace muchos meses. Biden dijo que la Casa Blanca estaba sumida en el caos y que necesitaba la ayuda de su amigo. El amigo dijo que se excusó y luego me dijo, riendo: "Prefiero que me hagan un tratamiento de conducto todos los días que ir a trabajar allí".

Biden invitó a un colega del Senado retirado hace mucho tiempo a que lo acompañara en un viaje al extranjero, y los dos jugaron a las cartas y compartieron una copa o dos en el vuelo de ida del Air Force One. El personal de Biden le prohibió al senador unirse al vuelo de regreso a casa.

Me han dicho que el creciente aislamiento del presidente en cuestiones de política exterior ha sido en parte culpa de Tom Donilon, cuyo hermano menor, Michael, un encuestador y asesor clave en la campaña presidencial de Biden de 2020 y en el actual esfuerzo de reelección, fue parte del equipo que pasó gran parte de la semana informando a Biden sobre el debate de anoche. Tom Donilon, de 69 años, fue asesor de seguridad nacional del presidente Biden de 2010 a 2013 y buscó, sin éxito, ser nombrado director de la Agencia Central de Inteligencia de Biden. Sigue siendo en gran medida un conocedor.

Dado el evidente declive de Biden en los últimos meses, es imposible para un extraño entender por qué la Casa Blanca aceptó debatir con Donald Trump antes de las elecciones, y mucho menos comprometerse a celebrar el primer debate presidencial, el primero de dos, de la historia moderna. Una idea, me dijeron, era que si Biden tenía un buen desempeño, como lo había hecho en su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo, la cuestión de su capacidad mental se dejaría sobre la mesa. Un desempeño pobre le daría tiempo a la campaña de Biden para hacer un mejor trabajo de preparación para el segundo debate programado.

También hubo presión por parte de los principales recaudadores de fondos demócratas, muchos de ellos en la ciudad de Nueva York, para que la campaña hiciera algo para contrarrestar la percepción del evidente y creciente deterioro del presidente, como informaron y filmaron los principales medios de comunicación. Me han dicho que al menos un líder extranjero, después de una reunión a puerta cerrada con Biden, dijo a otros que el declive del presidente era tan visible que era difícil entender cómo, como me dijeron a mí, “pudo soportar los rigores”. de una campaña de reelección. Esas advertencias fueron ignoradas.

¿Y ahora qué? Uno de los expertos políticos de Washington me dijo hoy que el Partido Demócrata se enfrenta ahora a “una crisis de seguridad nacional”. El país está apoyando dos guerras devastadoras con un presidente que claramente no está a la altura, dijo, y podría ser el momento de empezar a redactar un discurso de dimisión que iguale o supere al que pronunció en marzo de 1968 el presidente Lyndon Johnson tras su estrecha victoria sobre el senador Eugene McCarthy en las primarias de New Hampshire.

"Están atrapados", dijo sobre los asesores principales de la Casa Blanca que esperaban que Biden de alguna manera tuviera un desempeño lo suficientemente bueno en los debates de anoche como para seguir adelante, con el apoyo muy necesario de los partidarios financieros más escépticos en la ciudad de Nueva York.

No todas las personas con las que hablé hoy estuvieron de acuerdo en que es hora de forzar la renuncia de Biden y esperar lo mejor en la Convención Nacional Demócrata en Chicago en agosto: deshacerse de la fórmula y buscar nuevos candidatos. “Mi humilde opinión”, me dijo un colaborador del Partido Demócrata desde hace mucho tiempo, “es dejar que el polvo se calme. Debemos examinar las opciones realistas antes de que una reacción rápida cree una división interna del Partido Demócrata con consecuencias de gran alcance más allá de 2024. Acepte la realidad. . . Es probable que 2024 esté más allá de la recuperación en este momento. Una colina demasiado empinada para escalar. Planificar y ejecutar un plan a largo plazo para contrarrestar al Sr. Orange y construir una plataforma moderada para la recuperación. . . y dejar que Biden se vaya a Jersey Pine Barrens”.

Otro gurú político expresó una opinión diferente. "Esta es la era de las redes sociales (TikTok, Facebook, Instagram y X) y una campaña política puede llegar muy lejos y muy rápido".

Pase lo que pase, tenemos un presidente —ahora completamente revelado— que posiblemente no sea responsable de lo que haga en la próxima campaña, sin mencionar sus acciones en Medio Oriente y Ucrania.

¿Qué pasó con la Enmienda 25 que autoriza al vicepresidente y a la mayoría del gabinete a declarar incompetente al presidente? ¿Qué está pasando en la Casa Blanca de Biden?

Seymour Hersh, periodista estadounidense cuyos informes generalmente se centraban en el gobierno de los EE. UU. y su participación en el extranjero. Se destacó especialmente por sus investigaciones sobre la masacre de My Lai y el escándalo de la prisión de Abu Ghraib. Ha sido corresponsal de guerra en diferentes partes del mundo y ha trabajado para el periódico de The New York Times y la revista New Yorker, entre otros importantes medios. Se considera uno de los periodistas mejor informados con acceso a fuentes privilegiadas dentro del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos del mundo. A lo largo de su carrera, Hersh recibió numerosos honores. Además de un premio Pulitzer, también obtuvo cinco premios George Polk. Aunque sus reportajes casi siempre son polémicos, pues desafía en forma incómoda al poder, la veracidad de la mayoría de ellos ha sido confirmada con el tiempo. En su último artículo polémico, propuso la idea de que Estados Unidos estaba detrás del sabotaje al gasoducto Nord Extreme 2.