15/09/2024 · 12:04 AM

I: Una mirada profesional y vida familiar

Esta mujer es abogada-notaria. Con un ejercicio dedicado a la justicia en tribunales y su despacho privado, desde hace 37 años, ha mantenido su proyección profesional adecuando su acervo de manera constante estudiando en diferentes universidades del mundo, a nivel de maestrías y doctorado. Profesiones que ha compartido con su rol de madre y siempre al cuidado de su adorada madre, cuyas misiones le hacen merecedora de ocupar el solio de mujer ejemplar.

II: Mi primer avistamiento

Hace precisamente unos 4 años, mientras esperaba mi turno para la entrevista para la posición de miembro de la Junta Central Electoral 2020-2024. En ese mismo grupo pude avistar, entre los homólogos aspirantes, a una mujer sobresaliente entre muchos, también esperando su turno para ser entrevistada para lo propio. Al verla cargada de tanta confianza en ella misma, confieso que concentré mi atención en asociarla el cargo al que aspiraba y, a seguidas me dije, esa mujer tiene mucho carácter y luce muy empoderada para representar la mujer con dignidad en la junta Central Electoral.



III: Su escogencia como suplente del presidente

Por todo un conjunto de atributos que, a leguas, entre otros atractivos que también denotaba en su personalidad recia, al mismo tiempo, traslucía una serenidad y confianza en ella misma, lo cual me intuía o indicaba sus grandes méritos y, sin titubeos digo, irradiaba su potencial profesional. Y al verla tan empoderada, confieso que me pregunté, ¿y quién es ella? Y quien me contestó fue la propia comisión del Senado que la escogió como miembro suplente del pleno 2020-2024, que seguro al ver su propia aura y también su fuerza curricular, la seleccionó.

Desde ese instante, al saberse los grandes méritos de Román Andrés Jáquez Liranzo, todo un académico y exitoso pasado presidente del Tribunal Superior Electoral, TSE, ipso facto mi cuestionante de quien era ella, se despejó. Ya estaba seguro que ante mí y la sociedad dominicana, tenía la presencia de un tesoro escondido que brotó a la materia electoral adornada por sus cualidades excepcionales, en fin, un gran activo para el mundo profesional. Y ahí está. De seguro aspirando a seguir sirviendo a la democracia a través de una posición de titular en la nueva Junta Central Electoral, en caya posición, de seguro, seguirá dando sus aportes, como lo hizo en su función de vicepresidente del presidente del pleno.

IV: Su rol y desempeño en la función de vicepresidente.

Lógicamente, su prontuario de servicios, funciones y dignas representaciones al presidente del pleno, en primer lugar, descansa, en primer lugar, en la visibilización que asumió el pleno actual en darle funciones a los suplentes, -sacarlos del letargo que constituía una práctica sin sentido no asumirlos como parte importante de la gran tarea que montar las elecciones-, lo cual representó un plus de confianza del trabajo en equipo y potencializar todos los recursos humanos disponibles.

Su impronta en este sentido, se sintetiza entre otros; a) Docente en los diplomados especializados administración electoral, que se impartió a las 158 Junta Electorales, a los periodistas y otros segmentos de los activos del proceso electoral b) comisionada especial interna para análisis y estudios de los, Debates de los tres causales de aborto y los proyectos que reposan en el congreso con la misión expedita de rendir un informe al Pleno, c) observadora electoral en varios procesos de América, d), responsabilidades, junto a otros miembros, para conocer y decidir sobre la impugnación interpuesta por una entidad a la que no se le adjudicó una orden de compra de drones, e) rol designada para evaluar los perfiles de aspirantes a instructores, a elegir para el concurso nacional en el plan de Educación Electoral en la cual fungió como coordinadora, f) parte integrante de las labores de los miembros suplentes, cayendo en esta profesional, los trabajos para la realización de diagnósticos, diseño, adaptación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral, g) designación para la participación en representación del pleno en IV Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, entre otras cantidad de representaciones de la Junta Central Electoral. (solo un resumen)

V: Su vida profesional.

En primer lugar, habría que comentar qué su vida aún muy joven se la habría pasado sentada en los pupitres de universidades, centros de formación y en la batalla de ir creando un acervo profesional que a mí juicio eleva el posicionamiento de las mujeres. A mí me luce que su empoderamiento, aun con su sencillez que le caracteriza, lo ha mostrado con satisfacción, como queriendo decir, ¡Aquí estoy yo, como una muestra del rol de las mujeres en conquista de sus espacios!

Tras seguir explorando, he podido descubrir su vastísimo prontuario académico de orden referencial de que las mujeres están detrás de su vanguardismo social, profesional y político y, del rol que le corresponde en las tomas de decisiones. Además de lo dicho anteriormente, en Vanahí Bello Dotel, solo hay que ver su solio profesional y comprenderemos a seguidas sus éxitos en las funciones asignadas para servir a la Junta Central Electoral como Suplente del presidente

Entre otros, y haciendo solo un resumen, resulta importante destacar en primer orden; 1) Doctorado Interdepartamental de Derechos Fundamentales en la Democracia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid, 2) Master Internacional de Gestión Universitaria (MIGU), Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 3) Magister en Derecho Empresarial y Legislación Económica, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCAMAIMA, 4) Programa de Especialización en Derecho Procesal Penal y Procesal Constitucional, Universidad de Costa Rica, 5) Amplia competencia por especialización orientada a Proceso Inmobiliario y Derecho Constitucional, 6) Fuerza Normativa de la Constitución, 7) así como otros diplomados que la han convertido en una erudita polivalente soportada por una alta competencia integral que le hacen ser una profesional que maneja y aborda, diversos campos del saber.

Esta presentación la hago publica por mi habitual columna de acento.com., por entender que la Comisión del Senado que tendrá la responsabilidad de estructurar la conformación de la nueva Junta, en Vanahí Bello Dotel, también dispone de un extraordinario recurso que de seguro reforzaría la gestión exitosa del pleno presidido por Román Andrés Jaquez Liranzo, junto a otros del mismo pleno que de seguro seguirán aspirando en sus posiciones, en razón-como suplente del presidente- dejó su impronta de su trabajo extraordinario en lo que le correspondió en el montaje de las elecciones del 2024.

El caso de Vanahí, que ya ha sido suplente del presidente, incluso, con grandes méritos en las funciones y responsabilidades asignadas, de seguro que a la Comisión del Senado que tiene este gran desafío de conformar una nueva junta, pues en Vanahí tiene un gran activo que muy bien encajaría en servir de recurso para complementar el pleno de la nueva Junta Central Electoral, Y esta presentación que hago es en base a la hoja de vida y todos los atributos que hemos presentado de la Dra. Vanahí Bello Dotel. He ahí, un gran activo de la sociedad civil, una extraordinaria profesional, incansable funcionaria, y por demás, comprometida con el fortalecimiento de la democracia. ¡He ahí una mujer con fervor de impulsar que las mujeres sigan avanzando en lograr mejores espacios electorales para su género y que la democracia se siga fortaleciendo! Ojalá, la Comisión del Senado, no la pierda de vista.