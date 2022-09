¿Qué nos espera de la confusión y el desamparo de la sociedad humana de hoy?

En los noventa, hubo una crisis de confianza en la Francia de la política militante, partida en dos por una revolución que conmocionó al mundo. ¿Cómo se resolvió? Dice la noticia de la época que cada bloque entregó un alcalde, y así no hubo un señalamiento a solo un bando político. Recojo un reportaje de la época: «Escándalo en Francia ante la amnistía a los políticos condenados por corrupción», pero, como pueden notar es sobre el final no-feliz porque fueron amnistiados. https://elpais.com/diario/1990/05/04/internacional/641772003_850215.html

Pero llegando al 2022, el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, México, publicó un tomo con el interesante título: Impacto de la corrupción en los Derechos Humanos, que muestra que los esfuerzos continúan aquí y acuyá. Los corruptos y sus corruptores “merman” la capacidad del aparato económico-productivo al apropiarse de los fondos destinados a mejorar el bienestar colectivo vía la función redistributiva del Estado.

Para los que les inspire este libro, está disponible en el enlace de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: https://www.corteidh.or.cr. Mi preocupación egoísta, es saber ¿quién va a escribir un artículo, un tomo, o una enciclopedia, exponiendo la deseada exitosa experiencia dominicana desatada en 2020 en un tomo patrocinado por un órgano del Estado Dominicano como el ejemplo de la Gobernación de Querétaro?

Me preocupa, porque la memoria histórica dominicana es contaminada por la cantidad de «fake news» que alimentan a la opinión pública y mala práctica de hacer desaparecer los archivos muertos bajo el fuego inocente para hacer espacio en los anaqueles. Entonces estaré orgulloso de la institucionalidad y el civismo de la sociedad dominicana. Mientras tanto, me avergüenzo de los intentos de mantener la impunidad y las claques mafiosas para los politicastros que nos gastamos (con las debidas excepciones)