¿Qué es atención primaria de salud?

Atención primaria es la estrategia decisiva para solucionar 80% de los casos que asisten a los servicios del sistema de salud. Es accionar a tiempo con medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Ejecutar atenciones básicas para que un embarazo no concluya en cesárea. Para que una hipertensión arterial no se convierta en infarto mortal o una simple depresión no induzca al suicidio.

Es decir, en hospitales o centros básicos, cuando por una dolencia se requiera un servicio, se debe aplicar esta estrategia. Profesionales y técnicos que ofertan atención, tienen que asegurar en cada paciente, acciones de promoción, protección específica, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, limitación de discapacidad y rehabilitación. Aplicable siempre, en consulta externa, en emergencias y también en hospitalizados. Para salvar miles de vidas.

La coyuntura pos-COVID es muy favorable para la salud pública dominicana. Muy en especial por todo lo bueno que hemos hecho como nación para superar la pandemia y todas las oportunidades de mejora que se presentan. Entre todos los retos, el desafío de la atención primaria de salud es el más apremiante.

República Dominicana al tener a Daniel Rivera como ministro de Salud, dispone por primera vez de un ejecutivo con formación de atención primaria en grado y postgrado. Casi todos los ministros hasta ahora designados se graduaron antes de 1978, fecha en que esta estrategia fue aprobada mundialmente en la ciudad de Alma Alta, República Kazajistán.

Como estudiante de medicina el actual ministro estudió y aplicó en barrios de Santiago la atención primaria. Anduvo casa por casa con ficha familiar en mano, con un número de familias asignadas y un profesor supervisor.

Como director de la Escuela de Medicina de PUCMM le correspondió implantar y ampliar acciones exitosas en 25 grandes barrios pobres de la zona sur de Santiago. Fue el primer programa universitario de atención primaria reconocido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en RD.

En los hechos, informaciones de buena fuente indican que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud preparan acciones de impacto. Intervenciones clave para renovar la atención primaria en toda la República Dominicana.

Órganos técnicos del Ministerio, la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) y asimismo del Plan Estratégico Santiago 2030 registran que existen en el país alrededor 1,700 unidades de atención primaria (UNAP). Módulos comunitarios urbanos y rurales que aun no tienen financiamiento racional, recursos humanos y tecnológicos para funcionar como se debe.

La atención primaria de salud no solo se debe ejecutar en las UNAP. Debe ser practicada en red con los más de 180 hospitales públicos de los diferentes niveles atención y asimismo en el sector privado. La nación está en eso