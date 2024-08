Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/08/2024 · 12:03 AM

Nadie debe cuestionar la frase utilizada ayer por el Ministerio de Turismo en la presentación de los resultados de julio del 2024. Dice: HACIENDO HISTORIA… Tampoco la frase final del ministro David Collado agradeciendo a quienes han colaborado con él en los 4 años que se cumplen hoy, y cerrando con la revelación de que es posible que siga al frente del ministerio por uno o dos años más.

Si él dirigió su equipo y coordinó el Gabinete de Turismo para escribir, con todos y el apoyo de los empresarios, una nueva historia de éxitos para el país como destino turístico y de inversión turística, no sorprende que le pidan que siga un poco más. Además, con lo aprendido en estos complejos 48 meses, seguro que puede corregir temas y perfeccionar las estrategias que han dado resultado.

Los números hablan. En los primeros 7 meses del año con 5.286,174 turistas superamos las llegadas que se registraron en todo el 2016 y apenas tenemos 68,443 menos que las de todo el 2017, y un 8% más que en el 2023, y 27% más que en el 2019. En julio recibimos 811,192 turistas, un 37% más que en el 2019 y un 2% más que en el año pasado, que ha sido hasta ahora el mejor de la historia del turismo dominicano.

En los meses enero-julio del año en curso, con una encuesta que superó los 122 mil turistas, la satisfacción lograda es de 4.4 sobre 5. El 59% dijo que recomendaría la Republica Dominicana y el 92% que regresaría a nuestro país. Eso habla muy bien de nuestros hoteles y los demás servicios turísticos y del ambiente que les ofrecemos.

El nivel de satisfacción más bajo es de 4.3 de 5 (Canadá, Alemania y Reino Unido), sigue el 4.4 (Estados Unidos, y Chile) y 4.6 (Argentina, Puerto Rico y Colombia).

En el período agosto 2008 a julio 2012 recibimos 16.7 millones de turistas; en igual periodo 2012-2016, 20.8 millones de turistas; en igual período 2016-2020 22.6 millones de turistas y de agosto 2020 a julio 2024 llegaron 26.3 millones. Son número que entusiasman y para afirmar de nuevo: ¡el turismo va bien, no lo dañemos”.

El informe de MITUR sobre julio pasado dice que el 35% de los que se hospedaron en hoteles salieron a comer fuera de su lugar de alojamiento y el 81% disfrutó de la comida dominicana, y el 85% dijo en la encuesta del mes, que fue una buena experiencia. El 69% dijo que recibieron un servicio que superaba sus expectativas (por encima de lo esperado). Falta mucho por hacer.

La lista de temas a mejorar no es corta. Asegurémonos de que el éxito no nos maree. Recordemos siempre como, en vez de buscar remedios, le dimos a Puerto Plata un empujón para que se cayera, eliminando los incentivos a la inversión turística en el 2001. Desde el gobierno se justificó con el errado enfoque de que los destinos que ya tenían un buen nivel de desarrollo no los necesitan. El castigo duró más de una década. Los resultados espantan.