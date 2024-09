El primer proyecto para crear una escuela militar data de 1881 ( Le Moniteur, el diario oficial, del jueves 3 noviembre 1881; Presidente Salomon). Mientras tanto, a principios del siglo XX, hubo los «Giboziens» (Alphonse Giboz, en Puerto Príncipe) y los «Alfrediens» (Alfred Nemours Auguste, Cabo Haitiano). Después de haber recibido la aprobación del jefe del Estado, el general Darius Hyppolite recurre, en enero de 1903, a Alphonse Giboz, antiguo suboficial del ejército francés y profesor de gimnasia en el liceo Pétion, para constituir en el seno de la guardia presidencial una compañía de instrucción del centenario, asimilable a una escuela militar. Giboz, que había sido nombrado capitán, comenzó a preparar monitores que le ayudaron a instruir a los nuevos reclutas, todos jóvenes de alto nivel intelectual y animados por la buena voluntad. En 1904, siguiendo el ejemplo de la compañía de los «Giboziens», Alfred Nemours Auguste fundó en su ciudad natal el Cabo Haitiano, el cuerpo de los «Alfrediens», una compañía de instrucción militar que reclutaba en sus filas a casi todos los hijos de la burguesía del Cabo. El entonces agregado militar estadounidense, el capitán Charles Young -futuro general-, quedó fascinado por la experiencia de los «Giboziens».

La Academia Militar de Haití (1943), sucesora de la Escuela Militar de Haití creada en 1921 por los americanos, ha proporcionado oficiales excepcionales que han marcado la historia nacional. Pero, al margen de nuestras agitaciones estructurales, ¿cuáles fueron las preocupaciones profundas de cada promoción de oficiales?

Haití se ha convertido en un país tan particular que las reflexiones sobre la Academia Militar no superan la multiplicación de las fotos disponibles, la mención de algunos nombres y las malas copias de extractos de textos elegidos torpemente. No sé cuántas veces he sido citado, sin comillas, y los que lo hicieron eligieron olvidar mi firma… En un país donde los medios de comunicación informan que hay un experto en seguridad en cada esquina, la columna vertebral histórica de la seguridad ha sido cuidadosamente dislocada…

Del 27 al 31 de agosto de 2024, los medios de comunicación locales y extranjeros insistieron en los largos días de enfrentamientos en el Bel-Air y sus alrededores. Más de 15 blindados fueron desplegados en esta operación de gran envergadura (Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Haití, así como las fuerzas especiales del contingente keniano ), durante la cual varios bandidos resultaron heridos mortalmente. Como se trataba de la primera operación conjunta a gran escala, se notificó a la población. «Bel-Air, que durante mucho tiempo se ha considerado un bastión de bandas armadas, ha sido a menudo el escenario de violentos enfrentamientos entre esos grupos y la policía. Mientras la capital, Puerto Príncipe, sigue siendo asediada por los delincuentes de las carreteras, unos tres millones de personas se encuentran atrapadas en una sangrienta guerra de bandas. Sin embargo, la operación actual se centra exclusivamente en Bel-Air, dejando otros barrios como Martissant, Mariani, Gressier, Canaan y Croix-des-Bouquets, donde la situación es igualmente crítica, sin intervenciones similares.

Uno se pregunta ¿por qué este enfoque en Bel-Air? ¿Cuándo se liberará la entrada sur de la capital de los bandidos notorios? ¿Cuándo se despejará la carretera del Norte de estos criminales? Estas cuestiones plantean dudas sobre la estrategia actual: ¿realmente trata de erradicar el problema de las pandillas en su conjunto, o se limita a acciones puntuales sin una visión global?» (John Bekker Noël)

Bel-Air, situado a pocas cuadras del palacio nacional y del cuartel de las fuerzas armadas…

En octubre de 2022, aviones militares estadounidenses y canadienses llegaron a Puerto Príncipe para transportar importantes equipos de seguridad adquiridos por el gobierno haitiano, incluidos vehículos tácticos y blindados, y suministros para la Policía Nacional de Haití (PNH). La entrega del equipo formaba parte de una operación conjunta en la que participaron aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Dos años después, la robustez de los equipos ha evolucionado, pero la población desconoce el número exacto de vehículos blindados destruidos por las bandas.

Observando minuciosamente los acontecimientos, la pequeña Haití debe prepararse para la creación de un centro con vocación de formación militar moderna y mayúscula. Estos oficiales del siglo XXI deberán saber por qué se produjeron algunos errores y faltas irreparables.