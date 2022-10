Preponderancia de la Región del Cibao en el siglo XIX  

Durante gran parte del siglo XIX se verificó un contraste entre el Cibao y las demás regiones del país. José Ramón Abad atribuye el desarrollo de esta región a la fertilidad de su extenso valle, sin montañas interpongan barreras al tránsito y con dos caudalosos ríos casi unidos en su prolongación y bien comunicado entre sí. Considera que el incremento de la prosperidad de los pueblos del Cibao a que no hicieron del pastoreo su único medio de vida sino a la generalización de la agricultura y de una planta industrial como el tabaco que representó el fundamento de su activo comercio.

En cambio, las poblaciones del sur no tenían contactos con el interior ni con el norte, sino que se dedicaban a explotar los productos naturales que estaban a su alcance y solo se relacionaban entre sí por vía marítima y se preocupaban más por comunicarse con el exterior que con el resto del país. Contrario a los pueblos del Cibao, que se dedicaron más que ningún otro a la agricultura, se relacionaban con sus puertos naturales “sin cuidarse gran cosa del resto de la República. En las más extensas regiones del país, solo exploradas de forma superficial, continuaban casi desiertas, aisladas y sin contactos entre sí. (2)

La bonanza económica contribuyóa fomentar las ideas liberales entre los intelectuales del Cibao quienes discutían las ideas de separación e impugnaban el despotismo de los sectores dominantes de la Región del Ozama. Bonó abogaba por una “reforma radical” en la “administración de la riqueza pública” pues las provincias del Cibao no tolerarían la dilapidación de sus rentas. Con la revolución del 7 de Julio de 1857 los grupos dominantes del Cibao abandonaron la actitud sumisa que habían mantenido hasta ese momento.

“Entiéndase generalmente por dominicanos, no los ciudadanos de la República, como es y debe ser, sino los que han nacido dentro de los muros de la ciudad capital; a los demás no se les llama sino santiagueros, veganos, mocanos, etc., ¿Qué significa esto? Ya hemos visto; ¡parece que nunca les había entrado la idea en la cabeza, y dejamos de llamarnos dominicanos!”. (6)