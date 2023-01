Por qué los partidos, los candidatos y los PEPS no pueden ni deben ser sujetos obligados

Desde la promulgación de la “nueva” Ley No. 155 -17 de Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, se ha planteado una propuesta que ha coqueteado con diferentes organizaciones de la sociedad civil, y es ampliar el listado de sujetos obligados para incluir actores de la vida política como lo son: a) los partidos políticos, b) los candidatos a cargos electivos, y c) los propios políticos activos.

Esta propuesta nace desde la lógica de que los controles impuestos a los sujetos obligados mediante ley, que incluye principalmente, el conocimiento del cliente y su procedencia de fondos, tener un oficial de cumplimiento, ser supervisados por una autoridad competente y enviar reportes a la Unidad de Análisis Financiero, podrían ser buenas medidas para organizaciones y personas que reciben donaciones y dineros del Estado.

El interés de los actores de la sociedad civil hay que reconocer que tienen motivaciones sumamente preocupantes para cualquier sociedad y que deben ser abordadas con firmeza, voluntad política y buenas leyes que se cumplan para asegurar un sistema democrático y económico sin un control directo o indirecto del crimen organizado; la mayor preocupación de estos actores según la carta analizada se centran en:

Evitar la penetración del crimen organizado en la actividad política, en especial la influencia que podrían tomar la toma de decisiones y lo imposible de actuar libremente en una contienda electoral. Evitar la financiación de partidos de algún delito precedente (lo cual incluye narcotráfico, soborno y la corrupción).

Definitivamente se hace necesario e imperativo que actores de la sociedad se reúnan a discutir propuestas para exigir el aumento y/o puesta en práctica de controles propios de una Ley de Partidos, o la aplicación de los tipos penales ya establecidos en las leyes; especialmente debido a que somos un país que hemos mantenido por una década altos índices de corrupción de acuerdo a Transparencia Internacional (posición 122 de 180 países comparables a países como Kenya, Angola, Bolivia, Pakistán, Laos, entre otros).

Sin embargo, estos problemas no se solucionan convirtiendo a los referidos actores políticos como sujetos obligados, y aquí mi análisis de sólo dos elementos que considero las principales e iniciales barreras:

1ero - No obedecen a la definición de Sujeto Obligado.

La pregunta que debemos hacer cuando pensamos en un Sujeto Obligado es: ¿Cómo puedo yo, Roberto Mella (quien suscribe), dominicano de a pie, dirigirme libremente a un Partido Político y entregar dinero o realizar una transferencia, y recibir otro activo a cambio para seguir encubriendo un dinero de procedencia ilícita?

En un banco usted deposita dinero y puede transferirlo; en un puesto de bolsa usted hace una transferencia y recibe un certificado de inversión; en un dealer usted liquida un certificado de inversión y puede comprar una flotilla de vehículos; usted vende la flotilla de vehículos y transfiere el dinero a un partido político, ¿qué activo obtiene a cambio?

Si la respuesta a la anterior pregunta es “un favor político futuro” entonces no tenemos nada que hacer convirtiendo a esa organización en sujeto obligado y activando sanciones administrativas, sino que deben ponerse en función las leyes existente y el Ministerio Público para actuar conforme… No vamos a subsanar lo que debería tratarse por la vía penal convirtiéndolos en sujetos obligados.

Cuando pensamos en un Sujeto Obligado debemos pensar en actividades que en su actuar de BUENA FÉ, son tomados por terceros para blanquear el dinero y por tanto se le obliga a protegerse a sí mismo y por la vía de consecuencia a todo el sistema… al menos es el principio detrás de todo este andamiaje.

2do: Autoridad competente.

Si bien la ley le permite al CONCLAFIT determinar nuevos sujetos obligados (que pienso que falta uno muy especial, y con tasas de interés muy especiales, pero no es tema de este artículo), no la tiene para crear una Autoridad Competente reglamentariamente. Lo anterior supone entonces la modificación de la actual ley, y eso en el contexto de un proceso de seguimiento de la evaluación de GAFILAT, nuevas elecciones, lo complejo que fue consensuar la actual ley 155-17 y otros que no son el fin de éste artículo, siento que sería “más la sal que el chivo”.

La vía alterna sería colocar una de las actuales autoridades competentes para supervisar estos nuevos sujetos obligados, y habría que explorar qué capacidad legal tendrían para aplicar sanciones a un partido político, un candidato o un político.

Entonces, ¿cómo mejoramos?... defectivamente se debe mejorar los controles preventivos y pienso que la clave está en buscar los mecanismos para obligar a hacer transparente las donaciones políticas, que es parte fundamental de las preocupación de organismos de la sociedad civil. Estamos en un nuevo sistema muy abocado a cumplir con normas ISO antisoborno, que establecen este tipo de transparencia, y por demás la ley de partidos es muy clara respecto a las contribuciones.

Convertirlos en sujetos obligados… por qué no mejor cumplir con la ley de partidos para la transparencia y la Debida Diligencia de las donaciones. Para todos lo demás actuar por la vía penal