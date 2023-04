¿Por qué el TEA es más común ahora?

Muchas personas se cuestionan el por qué ahora hay mas casos de Autismo en los últimos años. Pues bien es cierto que ha habido un aumento, antes la prevalencia de TEA (Trastornos del Espectro del Autismo) era 1 de cada 150 personas y en la actualidad es de 1 cada 88 personas . Este aumento ha llevado a que se abran múltiples investigaciones sobre el tema y así indagar la causa pero todavía no se obtienen razones claras o unánimes que puedan justificarlo.

Asimismo, muchos autores aseguran, que este crecimiento o aumento se debe a la ampliación de los criterios del diagnostico y su clarificación que han echo que el diagnostico sea mas acertado, evitando tentativas erróneas y temporales que se hacían con diferentes casos. Aunque este cambio solo podría explicar el 26% de los casos extras en los últimos años. Simultáneamente, la concientizacion social que se ha hecho con padres/madres, profesores, especialistas en la observación y búsqueda de respuestas ante un desarrollo atípico. Sin embargo, esta causa solo explicaría el 16% del aumento de casos en la actualidad. En otras palabras, la ampliación de los criterios de diagnostico, como el mayor conocimiento y sensibilidad de los médicos al TEA podrían incrementar el numero de diagnósticos de autismo en el 42% de los casos. En efecto, si hacemos él calculo observamos que hay un 58% del aumento que no tiene una explicación clara y nos genera una gran cantidad de hipótesis de posibles causas que empiezan desde la genética a posibles factores ambientales muy diversos.

Por otro lado, cuando a un niño/a esta diagnosticado/a dentro del espectro del autismo, la probabilidad de que su hermano/a tenga TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) es de un 14% y esta aumenta a un 70% cuando es hermano/a gemelo/a. En efecto, podría existir una parte de herencia genética en el TEA, aunque todavía esta visión no se considera definitiva. En cambio, se ha rechazado la posibilidad de que las vacunas (vacuna triple vicia: contra el sarampión, paperas y la rubeola) incidan en el aumento de casos de autismo.

Concluyendo, en la actualidad la evidencia científica nos plantea 5 causas a las que se debe el aumento en la incidencia y prevalencia de autismo:

Mejoras en los procesos de detención temprana. Cambios en los criterios diagnósticos. Existencia de instrumentos de diagnóstico mas eficaces. La sensibilización y concienciación social. Factores culturales y medioambientales.

De igual forma, aunque todavía no haya una razón especifica que responda a una parte del incremento es importante saber que cuanto antes se detecte y diagnostique el autismo, mejores serán los resultados.

Con respecto a la alimentación, hay personas que consideran la inflamación de ciertas comidas la responsable principal del TEA (Trastorno del Espectro del Autismo). Estas creencias ya han sido rechazadas, es decir, en investigaciones anteriores, no se ve la relación entre la dieta libre de gluten y caseina (y otras) y Autismo. No se percibe como causa-efecto este tipo de dieta como remedio en la reducción de conductas no deseada y TEA (Trastornos del Espectro del Autismo).

