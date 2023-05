Por encima de todo procurar reír

I.- Una sociedad dañada no trae felicidad

1.- Una sociedad organizada bajo un régimen social injusto, genera un ambiente inadecuado para una persona sensible estar mínimamente alegre. En lugar de contento, la injusticia lo que motiva es permanecer triste, muy apenado, apesadumbrado, nada feliz. En mi país es algo difícil tener sana risa, esa que sale del alma.

2.- Pobreza, criminalidad, violencia, corrupción, prostitución y otras lacras sociales, causan descontento, incomodidad, repugnancia, enojo e indignación generalizada.

3.- Por muy animosa que quiera ser una mujer o un hombre bueno, su estado le cambia al aburrimiento una vez comprueba la existencia de una realidad que fastidia e induce a quitar el deseo de estar jubiloso.

4.- Ante tantas personas dominadas por el odio, la maldad y los rencores, es imposible disfrutar, estar risueño, alborozado y recontento allí donde siempre está al acecho ese fatal que goza con ver triste a los demás.

5.- Por más que deseamos reírnos hasta con la muela de atrás, no lo podemos lograr porque lo impide el malvado que solo se siente bien poniendo a su prójimo como alma en pena.

II.- El nuestro, un ambiente propicio para no reír

6.- En un lugar como el dominicano de hoy, es más que complicado permanecer de buen humor, por los perniciosos que no pierden la menor oportunidad para transmitir sus resabios al humano de más amable y dulce trato.

7.- El aire que respira la mayoría de las mujeres y los hombres de aquí es propicio para provocar y transmitir ira y hacer enfurecer al más calmado.

8.- La persona de más dulce proceder, en un abrir y cerrar de ojos está expuesta a sentirse de mal humor por las palabras que escucha del maligno siempre presto para fastidiar a los que solo viven para agradar.

9.- Lo degradada que está la sociedad dominicana, la ha llevado a estar ocupada por esos individuos que se mueven echando maldiciones, denigrando, injuriando, descalificando y murmurando al inofensivo ciudadano que solo conoce y predica la bondad para que impere la benignidad.

10.- Por más que un ser humano quiera sentirse gozoso, complacido y lo más radiante, el medio dominicano se lo hace imposible por la cultura que se ha desarrollado de querer hacer triste a quien solo procura estar con su conciencia limpia para vivir a gusto y cargado de plena satisfacción.

11.- Aquí se marchita hasta el deseo de todo comunitario a compartir con los miembros que integran el sitio donde vive, en plena alegría, celebrando, abordando temas risibles, con el fin de hacer los momentos oportunos para risa, a toda carcajada.

12.- El entorno dominicano se presenta cada día más engorroso, de mucha pesadez, marcado por crímenes, feminicidios, asaltos, atracos, tráfico de drogas y otras taras que hacen al país una traba, un lugar de plena molestia apropiado para incordiar.

III.- Juntarse con gente auténtica para estar contento

13.- Estar satisfecho, gozoso, darse por contento, no depende de la voluntad individual de cada quien, sino de tener el buen sentido para no tratarse con malvados formados para sembrar amargura, desolación y profundo descontento.

14.- Porque la sociedad donde estamos viviendo está dañada, lo que procede es saber con quién intercambiamos impresiones para celebrar, o de cualquier forma afianzar ideas o modificar opiniones. Hay que tener habilidad para no ser engañado y amargado por un insidioso cualquiera.

15.- Particularmente yo, la selección que he hecho de amigas y amigos auténticos, es porque son sumamente agradables, se mantienen simpáticos. Ellos tienen la virtud de mantenerme encantado, libre de pesares y amarguras.

16.- Las tantas y tantas desilusiones que he sentido, como consecuencia de las experiencias amargas que he vivido por la falsedad de familiares e hipócritas amigos, he aprendido con quién debo hablar para reír y no apenarme

17.- Aunque ya en la tercera edad, he tenido la dicha de haber decidido elaborar una lista, limitada, de las personas con las cuales trato de estar en comunicación, por vía oral o escrita, para hablar o comentar los más diversos temas, sin tomar en cuenta que sean con relación a la política internacional o al descalabro social, ético y moral de nuestro país.

18.- La escogencia que he hecho de mis interlocutores me ha dado positivos y muy agradables resultados, porque mis dialogantes son personas auténticas, hechas de una sola pieza.

Ideas finales

19.- Debemos de preocuparnos por construir un nuevo orden social en el cual cada connacional esté formado para motivar sentimientos gratos, que traigan jovialidad y dicha, para así espantar para siempre lo que sea causa de pena.

20.- Nuestro pueblo ha luchado para vivir mejor en lo material y espiritual, pero le han impuesto un modelo económico que le impide celebrar, aplaudir, reírse como es su deseo y cuantas veces quiera manifestar una risa impetuosa y ruidosa, una carcajada.

21.- Los mejores hombres y mujeres sensibles de aquí están en el deber de sentirse comprometidos a no abandonar el mundo de los vivos, dejando a lo mejor de nuestra gente sin alegría, bienhumorada.

22.- Responde a humanismo y al más profundo compromiso social, bregar para que dominicanas y dominicanos estén siempre en condiciones de manifestar buen humor, permanecer de genio dulce, sentirse divertidos, llenos de optimismo, decididos y exultantes. Por encima de todo, tratemos de reír