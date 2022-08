Políticas de competencia para beneficio de la mayoría

La Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia confiere al gobierno dominicano una herramienta legal poderosa, que puede canalizar, con su aplicación vigorosa, las reclamaciones de la ciudadanía que necesita soluciones a la crisis económica actual.

La defensa de la libre competencia es el objetivo de las políticas de competencia, y como referencia de ello citamos como ejemplo lo que ocurre en las dos jurisdicciones que lideran la avanzada de una protección a la competencia efectiva en sus mercados, me refiero a los Estados Unidos de América y a la Unión Europea.

La presidente de la Federal Trade Comission de los E.U.A. (FTC), la abogada Lina M. Khan, al cumplir su primer año de gestión pasa balance, expresando su adhesión a la Orden Ejecutiva No. 14,036, 86 Fed. Reg. 36,987 (Julio 14, 2021) del Presidente Biden, y manifiesta que la FTC ha tomado pasos agresivos junto a otras agencias del gobierno norteamericano para contener las prácticas y las concentraciones de mercado que obstruyen la competencia, y que causan “precios más altos, salarios más bajos, emprendurismo en decadencia, desigualdad creciente, y una menos vibrante democracia” (Fuente: FTC Marks One-Year Anniversary of Government-Wide initiative to Promote Competition in the American Economy -- https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/07/ftc-marks-one-year-anniversary-government-wide-initiative-promote-competition-american-economy.)

La FTC entiende que la promoción de la competencia se refleja fundamentalmente en el hacer cumplir la ley, y el ejercicio pasado la agencia se ocupó esencialmente de atacar entre otros temas los siguientes (Fuente: IDEM):

-Los acuerdos de no competir que las empresas obligan a sus empleados a sucribir, y otras prácticas que restringen la movilidad en el empleo, a través de las reglas de control de fusiones;

-Lanzando iniciativas para examinar el cumplimiento de las normas de libre competencia en la industria farmacéutica, los mercados laborales de los EUA, la industria del intermediario de las medicinas con prescripción médica, la crisis de la formula infantil (alimento de bebes) y las disrupciones en la cadena de distribución de los EUA.

En la Unión Europea nos encontramos con Margueritte Vestager quien logró ser nominada para un segundo período como VP Ejecutiva de la Comisión de Competencia este año 2022. Vestager destaca de su gestión pasada, entre otros, los temas siguientes

La internacionalización de las políticas de competencia: El mercado TIC, y los desafíos que los casos contra Microsoft, Amazon, Intel, Apple, Facebook y Google revelaron respecto del empleo de métodos tradicionales de persecución por incumplimiento a las leyes de competencia; La necesidad de fortalecer la cooperación internacional para garantizar una eficaz vigilancia y persecución del cumplimiento a las leyes de competencia en los mercados digitales. La transición energética y los objetivos sobre cambio climático de la Unión Europea.

En palabras de la VP Ejecutiva Vestager, año 2021, “Una fuerte aplicación de las reglas de competenciaes fundamental para que los negocios y los consumidores recojan los beneficios del Mercado Común. Da la oportunidad a los negocios de todos los tamaños una oportunidad justa para competir. Se asegura que los negocios son desafiados a entregar las mejores, mas innovadoras soluciones para los consumidores. Y da a los consumidores una selección de productos y servicios, que contribuye a cadenas de suministro confiables y diversas. Por eso una competencia efectiva se necesita ahora, mas que nunca para dar a la economía Europea la agilidad y el empuje para sobreponerse a los desafíos que enfrenta.”

Esta declaración recoge la esencia de los objetivos de una correcta política de competencia, pues reconoce que la misma se construye aplicando con rigor la ley de defensa de la competencia.

Las autoridades de competencia deben por lo tanto priorizar, de conformidad con los objetivos económicos de cada momento, o incluso atendiendo a las necesidades más acuciantes en cada país, promover la competencia efectiva aplicando vigorosamente la ley de competencia a los agentes económicos que se encuentren en violación.

Para garantizar su correcta aplicación, la ley 42-08 confiere en sus artículos 31 y 33, potestades suficientes a los órganos internos de la Comisión de Defensa de la Competencia de República Dominicana, así como el procedimiento administrativo, consignado del artículo 35 en adelante.

En República Dominicana, las políticas de competencia podrían dirigirse hacia los aspectos más acuciantes para el interés general del país. Temas como las colusiones licitatorias, el encarecimiento e interrupción de las cadenas de distribución internacionales, el alza de los precios de los productos de primera necesidad, tienen la importancia suficiente en la sociedad para que motive la acción de PROCOMPETENCIA.

Otro enfoque podría ser dirigir las políticas de competencia a los aspectos del mercado que se desea promover, por ejemplo, el investigar cómo las políticas de competencia inciden en la oferta de empleo y los niveles salariales de la República Dominicana; atender a la legalidad de los acuerdos de no competencia que se obliga a firmar a los empleados de ciertas empresas.

En fin, el espacio y la oportunidad que posee PROCOMPETENCIA es, para contribuir a que la Republica Dominicana tenga empresas y negocios más innovadores, que puedan ofrecer mejores productos a precios más accesibles, garantizar mejor paga a sus empleados, con lo cual aumentarían las recaudaciones del fisco que financian las inversiones públicas. Por ello afirmamos que las políticas de competencia constituyen la herramienta más poderosa de los gobiernos democráticos para contribuir al bienestar general de la población en general es amplio